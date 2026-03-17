デュアルモード搭載で4K / 144Hz・フルHD / 288Hzを自由にチェンジ スピーカーや、高性能スタンドなど機能が充実したハイスペックモデル 「MAG 275UPD E14」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年3月19日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、4K / 144Hz・フルHD / 288Hz の2つのモードを素早く切り替えられる「デュアルモード」を搭載し、高画質IPSパネル、コントラストや彩度を自動で調整するAIビジョン、本体内蔵スピーカー等を備えた「MAG 275UPD E14」が新たにラインナップに加わります。

【主な特長】

デュアルモード搭載

・4K UHD（144Hz）とフルHD（288Hz）の２つのモードを簡単に切り替え可能

・高精細な映像を求めるRPG、早さを求めるFPSなどの異なるジャンルのゲームでも1台で対応

高画質IPSパネル

・発色が綺麗で広い視野角が特徴なIPSパネルを採用し、高画質な映像を映し出すことが可能

HDR対応

・HDR対応で光と影をリアルに再現し、より高い臨場感を実現

ゲーミング機能も充実

・よりゲームを楽しめるナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能を搭載

次世代家庭用ゲーム機対応

・対応ゲーム機と接続することで、4K / 120Hz表示に対応し、滑らかな映像体験が可能

スピーカー搭載

・本体にスピーカー（2W + 2W）を搭載し、PCやゲーム機はもちろん、ストリーミングデバイス等の音声を楽しめる

高性能スタンド搭載

・高さ調整はもちろん、左右どちらにも90°回転させて縦表示が可能で、縦表示対応のゲームやSNSの閲覧に便利

アンチフリッカー、ブルーライトカット機能

・長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート

【MAG 275UPD E14】

■MAG 275UPD E14製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-275UPD-E14

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また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

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