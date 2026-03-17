デュアルモード搭載で4K / 144Hz・フルHD / 288Hzを自由にチェンジ スピーカーや、高性能スタンドなど機能が充実したハイスペックモデル 「MAG 275UPD E14」発売
この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年3月19日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、4K / 144Hz・フルHD / 288Hz の2つのモードを素早く切り替えられる「デュアルモード」を搭載し、高画質IPSパネル、コントラストや彩度を自動で調整するAIビジョン、本体内蔵スピーカー等を備えた「MAG 275UPD E14」が新たにラインナップに加わります。
【主な特長】
デュアルモード搭載
・4K UHD（144Hz）とフルHD（288Hz）の２つのモードを簡単に切り替え可能
・高精細な映像を求めるRPG、早さを求めるFPSなどの異なるジャンルのゲームでも1台で対応
高画質IPSパネル
・発色が綺麗で広い視野角が特徴なIPSパネルを採用し、高画質な映像を映し出すことが可能
HDR対応
・HDR対応で光と影をリアルに再現し、より高い臨場感を実現
ゲーミング機能も充実
・よりゲームを楽しめるナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能を搭載
次世代家庭用ゲーム機対応
・対応ゲーム機と接続することで、4K / 120Hz表示に対応し、滑らかな映像体験が可能
スピーカー搭載
・本体にスピーカー（2W + 2W）を搭載し、PCやゲーム機はもちろん、ストリーミングデバイス等の音声を楽しめる
高性能スタンド搭載
・高さ調整はもちろん、左右どちらにも90°回転させて縦表示が可能で、縦表示対応のゲームやSNSの閲覧に便利
アンチフリッカー、ブルーライトカット機能
・長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート
【MAG 275UPD E14】
■MAG 275UPD E14製品ページ
https://jp.msi.com/Monitor/MAG-275UPD-E14
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