テックタッチ、国内外ユーザー数が1,000万人を突破

テックタッチ株式会社

システム操作をガイドしDXを支援する「テックタッチ」を開発・提供するテックタッチ株式会社は、国内外の月間ユーザー数が、1,000万人を突破したことをお知らせします。

「テックタッチ」は、2022年から約3年で5倍の急成長を遂げ、現在は国内シェアNo.1（※）のDAPとして官民問わず広く導入されています。2026年1月に国内外のユーザー数1,000万人を達成し、3月現在で国内外月間1,050万超のユーザーにご利用いただくまでに成長しました。

近年、エンタープライズ企業を中心に、システムごとの「点」の導入から、全社的なデジタル活用を支える「DX基盤」としての採用が加速しています。加えて、企業の業務システムにAIを埋め込む「テックタッチAI Hub」の機能を強化し、一連の業務プロセスをAIが代行する「業務代行AIエージェント」を搭載しました。これにより、経理、勤怠、人事、購買といった広範な領域において、出張精算や勤怠の自動入力、身上申請時の不備チェック、社内ナレッジと連携した回答代行などをAIが肩代わりします。

■ 1,000万人突破の背景と今後の展望

製造・金融などの大手企業に加え、近年では官公庁や自治体、教育機関での利用も急速に拡大しています。今後は1,000万人の操作データと知見を活かし、「操作ガイド」から「AIによる業務代行」へとサービスを拡張することで、生産性向上とAX（AIトランスフォーメーション）を推進して参ります。

■代表取締役 CEO 井無田 仲コメント

2018年の創業以来、「すべての人がテクノロジーを使いこなせる世界」を目指してきた当社にとって、月間ユーザー数が1,000万人を突破したことは大きな通過点であり、社会のスタンダードになりつつある証だと感じています。現在、私たちはDAPの第2章とも言える大きな転換点にいます。新しく提供を開始した「業務代行AIエージェント」は、人の判断をAIが支えるという、人とAIの新たな協業の形を体現するサービスです。DAPは、企業のあらゆるシステムをAIでつなぎ、高度な業務自動化を実現する「AIエージェント基盤」へと進化しました。今後も、日本発の革新的な技術を通じて、誰もがAIの恩恵を最大限に享受し、創造的な仕事に没頭できる世界を創ってまいります。

■2025～2026年の導入実績（一部抜粋、敬称略、プレスリリース公表ベース）

【企業内システム】

・株式会社レゾナック（2026年2月）

・トヨタ自動車東日本株式会社（2026年1月）

・株式会社 安藤・間（2025年11月）

・日本製鉄株式会社（2025年9月）

・雪印メグミルク（2025年9月）

・ダイハツ工業株式会社（2025年9月）



【顧客向けシステム（システム開発事業者契約）】

・アルティウスリンク株式会社（2025年11月）

・学校法人河合塾（2025年10月）

・株式会社ヌーラボ（2025年8月）

・住友三井オートサービス株式会社（2025年8月）

・三菱UFJニコス株式会社（2025年8月）

・パーソルコミュニケーションサービス株式会社（2025年7月）

【官公庁・自治体】

・宮崎県都城市（2026年2月）

・島根県（2026年1月）

・大阪市（2025年9月）※連携協定を締結

・兵庫県（2025年8月）

【パートナー連携】

・株式会社日立ソリューションズ（2026年2月）

・株式会社SHIFT（2026年1月）

・ソフトバンク株式会社（2025年7月）

・株式会社ベリサーブ（2025年3月）

■AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1を誇ります。1,000万人（2026年1月時点）を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。「テックタッチ」は、ノーコードで操作ガイドを簡単に作成・実装できるため、システム担当者の負担を軽減し、ユーザーのスムーズなシステム利用を促進します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI機能を強化したDAPの開発に注力するなど、あらゆる企業のIT活用を支援しています。

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II5F・8F (総合受付 5F)

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜製品に関するお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 営業担当：西野

URL：https://techtouch.jp/contact

＜取材のお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 広報担当：中釜・後藤・藤岡

pr@techtouch.co.jp