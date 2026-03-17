「エンジニアの価値を最大化する」証券マン出身の起業家が、還元率平均84％・完全案件選択制を掲げるITスタートアップ『株式会社インフレーション』を設立

株式会社インフレーション

◆設立背景：証券マンが見た「生成AI」の衝撃と、エンジニアの現実

代表の魚澤は、証券営業時代に生成AIが世界を塗り替える様を目の当たりにし、

「この領域に人生を懸ける」と決意。

その後、人事としてスタートアップに参画する中で、以下の切実な課題に直面しました。

・スキルに見合わない低賃金

・本人の希望を無視した案件アサイン

・実態の伴わない「エンジニアファースト」という言葉

人と人として、もっと誠実に向き合いたい。その純粋な想いから、エンジニアが主役となれる場所として、株式会社インフレーションは誕生しました。

※詳細は株式会社インフレーション公式noteの記事をご覧下ください。

公式note:https://note.com/infla_ti_note

◆株式会社インフレーションの魅力

1.業界最大級の「高還元」

還元率平均84％、最低でも82％の還元率を実現。

入社前に給与テーブルを完全公開しており、

エンジニアが自身の市場価値を正当に享受できる仕組みを整えています。

2.「完全案件選択制」

営業ノウハウを活かした豊富な案件群から、参画先をエンジニア自身が決定します。

スキルアップを追求する道も、ワークライフバランスを重視する道も、自らの意思で選択可能です。

3.令和時代に最適化された「休日・環境」

年間休日は130日。残業を最小限に抑え、帰社日も撤廃しました。

高いパフォーマンスを発揮するためには、

十分な休息とプライベートの充実が不可欠であると考えています。

4. 独自の「ヒアリング専門部隊」によるサポート

キャリアの悩みからプライベートな相談まで、ジャンルを問わず解消する専門チームを設置。

孤独になりがちなエンジニアを、心理的・実務的な両面からバックアップします。

◆代表取締役 魚澤克樹氏

生成AI時代の到来により、エンジニアの価値はかつてないほど高まっています。

だからこそ今、古い搾取構造を壊し、エンジニアの幸福を第一に考える会社が必要です。

エンジニアたちのスキルや才能を殺さないために、

これまでのルールにとらわれない会社づくりをこれからも目指していきます。

≪会社概要≫

会社名：株式会社インフレーション

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒一丁目1番14号 コノトラビル7F

代表取締役：魚澤 克樹

事業内容：SES事業、ITコンサルティング事業

資本金：500万円

設立日：2025年06月30日

HP:https://inflation.co.jp/about/

※HPから応募・カジュアル面談も可能です。