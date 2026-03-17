Absolute Software株式会社

企業のサイバーレジリエンス分野をリードするAbsolute Software株式会社(https://www.absolute.com/ja) (本社：東京都港区、以下Absolute)は本日、戦略的パートナーである株式会社インターネットイニシアティブ（以下IIJ）が提供する、法人向けリモートアクセスサービス「IIJフレックスモビリティサービス/ZTNA」の契約デバイス数が30万台を突破したことを発表しました。

同サービスは、ゼロトラストアーキテクチャに基づきユーザーや端末の状態をリアルタイムで検証しながらアクセスを制御する、業界屈指のZTNAソリューション「Absolute Secure Access（旧NetMotion）」を基盤としており、2018年に両社が締結した契約のもとで誕生しました。働き方改革の推進やリモートワークの普及、そしてランサムウェアをはじめとするサイバー脅威の増大を背景に、導入企業数は急速に拡大しています。

リモートアクセスセキュリティへのニーズが加速

企業においてリモートアクセスは欠かせないインフラとなる一方、リモート端末がサイバー攻撃の標的となるリスクも増加しています。Absoluteの調査レポート「Resilience Risk Index 2025」によると、SSE（Security Service Edge）およびエンドポイントコントロールの22%が正常に機能していないことが明らかになっており、セキュリティツールが機能しなくなった際にいかに迅速に復旧できるか、サイバーレジリエンスの重要性がますます高まっています。

「IIJフレックスモビリティサービス/ZTNA」は、セキュアで快適なリモートアクセスに加え、ユーザーや端末の状態に応じたきめ細かなアクセス制御、通信のモニタリング・可視化によるセキュリティリスクの把握が可能な法人向けリモートアクセスサービスです。その基盤であるAbsolute Secure Accessのゼロトラストアーキテクチャにより、こうした企業のセキュリティ課題に対応しています。

Absolute Softwareの代表取締役社長である新垣康紀は次のように述べています。

「IIJとの協業を通じて、日本市場におけるゼロトラストセキュリティの普及に貢献できていることを大変嬉しく思います。30万台という節目は、日本企業のサイバーレジリエンスへの意識の高まりを示す重要なマイルストーンです。Absoluteはこれからも、IIJとともに日本での安全なリモートワーク環境の実現を推進してまいります」

IIJとAbsoluteの戦略的パートナーシップについて

AbsoluteとIIJは2018年の契約締結以降、継続的に協業を拡大してきました。2024年9月には、デバイス管理サービス「IIJフレックスレジリエンスサービス」へのAbsolute Secure Endpoint採用を発表するなど、日本市場向けのサイバーレジリエンスソリューションの強化を続けています。Absoluteは今後もIIJとのパートナーシップをさらに深め、日本企業のセキュリティ課題解決に取り組んでまいります。

【IIJについて】

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ） は、1992年に設立され、1994年に国内初の本格的なインターネット接続サービスを開始しました。現在、IIJグループは約16,000社の国内外企業に対し、インターネット接続、クラウド、セキュリティに加え、IoTや動画配信、さらにシステム構築や運用アウトソーシングなど総合的なネットワーク・ソリューションを提供しています。また個人向け通信サービス「IIJmio」を展開しています。IIJに関する詳細はこちら(https://www.iij.ad.jp/)をご覧ください。

【Absolute Softwareについて】

Absolute Softwareは、世界の大手PCメーカー28社以上と協業し、6億台以上のデバイスのファームウェアに組み込まれています。世界中で数千社のお客様から支持され、1,600万のPCユーザーにご利用いただいています。デジタル企業にAbsolute Softwareのサイバーレジリエンスプラットフォームを融合することで、リモートワークやハイブリッドワーク中に世界のどこからでも安全で途切れない接続を確保できるほか、サイバー攻撃・中断があっても素早く事業を復旧できるようになります。詳しくは、http://www.absolute.com/ja/ をご覧ください。また、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/absolute-security-japan/)をフォローしてご確認ください。

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