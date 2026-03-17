株式会社頸城建工、TeamSpartaの生成AI入門研修を修了

株式会社TeamSparta

株式会社TeamSparta（住所：東京都千代田区、以下TeamSparta）は、新潟県上越市に本社を構える総合建設業株式会社頸城建工（代表取締役：福田孝則、以下頸城建工）に対し、「生成AI入門コース」を実施し、同社が全プログラムを修了したことをお知らせいたします。

本研修を通じて、同社では業務効率化の具体的成果創出とともに、生成AIを活用する組織文化の醸成が実現されました。

■ 段階的な展開：5名から始まった全社DX

本研修は、いきなり全社員に導入するのではなく、段階的な拡大モデルで実施されました。

最初の5名は部署を横断して選抜。バックオフィス3名、営業・設計2名で構成されました。

選定基準は以下の3点でした。

- 日常業務に課題意識を持っていること- AIに抵抗感がなく挑戦できること- 成果を周囲へ水平展開できること

次の7名は、営業・施工管理・設計など、より現場に近い社員を中心に選抜。「現場で即活用できるか」を重視しました。

この拡大のきっかけについて、頸城建工の経営戦略室 室長中嶋はこう語ります。

「最初の5名の目の輝きが変わっていくのを見たんです。AIがこんなに身近で、悩みを解決できるものなんだと実感している様子が伝わってきました。それなら次のメンバーにも広げていこうと思いました。」

現在は、将来的に全社員へ展開する構想も持たれています。

小さく始め、成果を確認しながら広げる。このアプローチは、地方中小企業における現実的なDXモデルと言えます。

■ 研修内容と特徴

今回の研修では、生成AIを実務レベルで使いこなすために必要な知識とスキルを体系的に学べるカリキュラムを実施しました。

主な内容は以下の通りです：

- 生成AIの基本理解

生成AIの概要や仕組み、業務での活用可能性について学びます。

- プロンプト設計の基礎

AIに正確に意図を伝えるためのプロンプト設計手法を習得します。

- Microsoft Office×生成AI

Word・Excel・PowerPointとAIを組み合わせた効率化方法を実践します。

- 実務テーマのプロジェクト型学習

受講者が自社業務を題材に、生成AIを使って改善プロジェクトを設計・実装しました。

- 講師による個別サポート

講師からのメンタリングやフィードバックを通じて、確実に成果につなげる学習設計です。

特に、自社の実務課題に取り組むプロジェクト型学習により、受講者一人ひとりが即戦力として使えるAI活用スキルを習得し、「明日から使える成果物」を創出できたことが大きな特徴です。

■ 研修を通じた成果

株式会社頸城建工では、本研修を通して以下のような変化と成果が見られました。

1. 生産性向上と業務効率化の実現- 長時間かかっていた集計作業をVBA自動化で3時間 → 約5分へ大幅短縮- 営業担当の割り当てを自動化し、10分 → 約3分に改善

これらは単なる時短ではなく、業務プロセスの標準化や再現性のある仕組みとして定着しています。

2. 組織全体のAI活用リテラシー向上

従来はAI活用に抵抗感を持つ社員も少なくありませんでしたが、「まずAIに聞いてみよう」という文化が根付き、業務課題の打ち手として自然にAIを活用する環境が生まれました。

3. 現場主導の改善マインドの醸成

研修を通じて、単に知識を学ぶだけでなく、自ら課題を設定し、実装・検証・改善まで主体的に取り組む意識が浸透しました。

これにより、管理業務だけでなく現場に近い業務でもAI活用が進展し、チーム間での情報共有や横断的な改善活動が活発になっています。

4. 全社展開に向けた基盤づくり

初期の5名から7名へ段階的に拡大し、現場部署へ波及したことで、将来的な全社員への展開に向けた土台が構築されました。

中嶋様も「まず成功体験を積み上げることで、全社展開への期待感が高まった」と語っており、引き続きAI活用文化の浸透が進められています。

研修を通じて、株式会社頸城建工では以下のような成果が見られました。

■ インタビュー記事・動画公開のお知らせ

- 生成AIを業務で活用することへの心理的ハードルの低下- 業務効率化アイデアの具体化・プロトタイプ化- 現場主導で改善を進める意識の醸成- 今後の社内展開・横断活用に向けた土台づくり

本取り組みの詳細をまとめたインタビュー記事および動画を公開いたしました。

▶ インタビュー記事

https://www.sparta-co.jp/blog/kubiki-kenko-dx-case

▶ インタビュー動画

https://youtu.be/xrV2L3pwC5k?si=1M1EUnkzXWRc5pRj

本事例は、地方中小企業における段階的DX推進モデルとして、多くの企業にとって示唆に富む内容となっています。

■ 株式会社頸城建工について

株式会社頸城建工は、新潟県上越市に本社を構える総合建設業です。昭和45年5月に設立し、土木事業部および住宅リフォーム事業部を中心に事業を展開しています。特にリフォーム部門においては、22年連続で新潟県売上No.1の実績を誇り、地域に根ざした企業として高い信頼を築いてきました。「建設業でありながら本質はサービス業」という理念のもと、お客様に寄り添う姿勢を大切にしながら、地域社会の発展に貢献しています。

HP : https://www.kubiki-kenko-recruit.com/

■ 株式会社TeamSpartaについて

株式会社TeamSpartaは韓国発のEdTechスタートアップであり、「誰もが大活躍できる」社会を実現するため、スパルタ式のDX・IT人材育成サービスを展開しています。日本では、生成AIに特化した法人向け教育プログラムを提供し、大手企業を中心に注目を集めます。継続学習を促す進捗管理、実務で成果を出すプロジェクト型学習、学びを定着させる独自LMSなどに強みを持ち、未経験者でも実践力を習得できる設計が特徴です。

Email：info.jp@teamsparta.co

HP：https://www.sparta.co.jp/