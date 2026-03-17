設置工事不要・完全コードレス・Wi-Fi／LTE／USBメモリ対応「DokoDemoサイネージ(TM) HV-DD43-II」（Android(TM) 14搭載）販売開始
「DokoDemoサイネージ HV-DD43-II」
HULL株式会社（本社：東京都渋谷区）は、設置工事不要で屋外でも自由に設置できるポータブルデジタルサイネージ「DokoDemoサイネージ」の新モデル「HV-DD43-II（Android(TM) 14搭載）」を2026年４月より販売開始します。
本製品は、「サイネージを導入したいが設置工事が大変」「屋外で電源やネット環境がない」「運用が難しそう」という現場の課題を解決する完全コードレス型モバイルサイネージです。キャスター付きで移動が簡単、届いたその日から誰でも簡単に設置・運用可能です。
さらに、ネット環境がある場合はWi-FiまたはLTE経由でCMSによる遠隔配信が可能。ネット環境がなくても、USBメモリを挿すだけで動画や画像を再生可能です。どんな場所でも簡単に運用できます。
【主な特徴】
■ Android 14搭載
操作性・アプリ互換性が向上。
PCやスマホからコンテンツ配信でき、スムーズな運用が可能です。
※CMS利用には通信環境・契約が必要です。
■ 完全コードレス＆最大12時間連続再生
大容量バッテリー内蔵で、電源のない場所でも最大12時間連続再生可能。
■ Wi-Fi／LTE／USBメモリ対応
遠隔運用やCMS更新はWi-Fi／LTE経由で可能。
USBメモリ再生にも対応しており、ネット環境がなくても動画再生が可能です。
■ IP65相当の防水性能
雨天でも安心。耐衝撃ガラス仕様の43インチ大画面で高い視認性。
【製品特長】
・設置工事不要：届いたその日から設置可能
・簡単コンテンツ更新：USBメモリ差込、Wi-Fi／LTE経由CMS対応
・柔軟な配置：コードレスのため、自由に移動可能（店頭・イベント会場・施設など）
【想定利用シーン】
・飲食・アパレル：店頭メニュー表示、呼び込み
・イベント・展示会：電源やネット環境が確保できない会場での映像訴求
・商業施設・公共施設：案内板やリアルタイム情報掲示
【製品情報】
・製品名：DokoDemoサイネージ
・型番：HV-DD43-II
・画面サイズ：43インチ
・OS：Android(TM) 14
・防水性能：IP65相当
・稼働時間：最大12時間
・ネット接続：Wi-Fi／LTE対応（CMSによる遠隔配信）
・USBメモリ：対応（ネット環境不要で動画再生）
正面
側面
裏面
寸法図
製品仕様
【ＨＵＬＬ株式会社について】
会社名：HULL株式会社（ハルカブシキガイシャ）
代表者：代表取締役社長 佐藤 典之
所在地：〒151-0071 東京都渋谷区本町1-59-5福島ビル1階
事業内容：デジタルサイネージ企画・販売・施工
ＵＲＬ：https://hull-inc.jp/
【問い合わせ先】
担 当：デジタルサイネージ事業部
電 話：03-5354-7870
e-mail：web@hull-inc.jp
DokoDemoサイネージURL：https://hull-inc.jp/dokodemosignage
※HULL Vision(R)はHULL株式会社の登録商標です。※DokoDemoサイネージ(TM)はHULL株式会社の商標です。※Android(TM)はGoogle LLCの商標です。※Wi-Fi(R)はWi-Fi Allianceの登録商標です。
https://prtimes.jp/a/?f=d166720-1-573ad5c58cdf14c148ecb6187707804e.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d166720-1-34f871729f56bc88f204739c82e9e085.pdf