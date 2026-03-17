設置工事不要・完全コードレス・Wi-Fi／LTE／USBメモリ対応「DokoDemoサイネージ(TM) HV-DD43-II」（Android(TM) 14搭載）販売開始

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HULL株式会社



「DokoDemoサイネージ HV-DD43-II」


　HULL株式会社（本社：東京都渋谷区）は、設置工事不要で屋外でも自由に設置できるポータブルデジタルサイネージ「DokoDemoサイネージ」の新モデル「HV-DD43-II（Android(TM) 14搭載）」を2026年４月より販売開始します。


　本製品は、「サイネージを導入したいが設置工事が大変」「屋外で電源やネット環境がない」「運用が難しそう」という現場の課題を解決する完全コードレス型モバイルサイネージです。キャスター付きで移動が簡単、届いたその日から誰でも簡単に設置・運用可能です。


　さらに、ネット環境がある場合はWi-FiまたはLTE経由でCMSによる遠隔配信が可能。ネット環境がなくても、USBメモリを挿すだけで動画や画像を再生可能です。どんな場所でも簡単に運用できます。



【主な特徴】


■ Android 14搭載


操作性・アプリ互換性が向上。
PCやスマホからコンテンツ配信でき、スムーズな運用が可能です。
※CMS利用には通信環境・契約が必要です。


■ 完全コードレス＆最大12時間連続再生


大容量バッテリー内蔵で、電源のない場所でも最大12時間連続再生可能。


■ Wi-Fi／LTE／USBメモリ対応


遠隔運用やCMS更新はWi-Fi／LTE経由で可能。
USBメモリ再生にも対応しており、ネット環境がなくても動画再生が可能です。


■ IP65相当の防水性能


雨天でも安心。耐衝撃ガラス仕様の43インチ大画面で高い視認性。



【製品特長】


・設置工事不要：届いたその日から設置可能


・簡単コンテンツ更新：USBメモリ差込、Wi-Fi／LTE経由CMS対応


・柔軟な配置：コードレスのため、自由に移動可能（店頭・イベント会場・施設など）



【想定利用シーン】


・飲食・アパレル：店頭メニュー表示、呼び込み


・イベント・展示会：電源やネット環境が確保できない会場での映像訴求


・商業施設・公共施設：案内板やリアルタイム情報掲示



【製品情報】


・製品名：DokoDemoサイネージ


・型番：HV-DD43-II


・画面サイズ：43インチ


・OS：Android(TM) 14


・防水性能：IP65相当


・稼働時間：最大12時間


・ネット接続：Wi-Fi／LTE対応（CMSによる遠隔配信）


・USBメモリ：対応（ネット環境不要で動画再生）



正面

側面

裏面


寸法図


製品仕様

【ＨＵＬＬ株式会社について】


会社名：HULL株式会社（ハルカブシキガイシャ）


代表者：代表取締役社長 佐藤 典之
所在地：〒151-0071 東京都渋谷区本町1-59-5福島ビル1階


事業内容：デジタルサイネージ企画・販売・施工


ＵＲＬ：https://hull-inc.jp/



【問い合わせ先】


担　当：デジタルサイネージ事業部


電　話：03-5354-7870


e-mail：web@hull-inc.jp


DokoDemoサイネージURL：https://hull-inc.jp/dokodemosignage




※HULL Vision(R)はHULL株式会社の登録商標です。※DokoDemoサイネージ(TM)はHULL株式会社の商標です。※Android(TM)はGoogle LLCの商標です。※Wi-Fi(R)はWi-Fi Allianceの登録商標です。



https://prtimes.jp/a/?f=d166720-1-573ad5c58cdf14c148ecb6187707804e.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d166720-1-34f871729f56bc88f204739c82e9e085.pdf