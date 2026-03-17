「Mycalinks（マイカリンクス）」トレカ管理アプリダウンロード数 No.1 (※)を達成
株式会社Myca（所在地：茨城県つくば市、代表取締役 木村 祐介、以下「当社」）が運営するトレーディングカード管理アプリ「Mycalinks（マイカリンクス）」は、Sensor Towerを用いた調査データにもとづき、2023年4月～2026年1月の期間において日本国内トレカ管理アプリでダウンロード数No.1（※）を達成し、累計30万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。当社は引き続き、トレカファンの皆さまにとってより便利で価値あるサービスの提供に努めてまいります。
※データ出典：Sensor Tower
2023年4月から2026年1月の日本におけるトレカ管理アプリのダウンロード数。（iOSとAndroidの合算）
「トレカ管理アプリ」の定義： Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリ名または説明に「トレカ管理」というキーワードが含まれるアプリ。（自社調べ）
No.1達成の背景
トレーディングカードゲーム（TCG）市場は国内外で急速に拡大しています。2026年2月にはポケットモンスターシリーズ30周年、同年10月にはポケモンカードゲーム30周年という節目を迎え、新規・復帰ユーザーの増加や関連商品の需要増大により、市場はさらなる拡大局面にあります。
こうした追い風の中、Mycalinksは「トレカの相場・管理・購入」のシームレスな体験を1アプリで実現するコンセプトのもと、2023年4月のリリース以来、継続的な機能拡充とユーザーフィードバックへの迅速な対応を重ねてきました。
その結果、リリースからわずか約3年で累計30万ダウンロードを達成。多くのトレカファンに「トレカ管理のスタンダード」としてご支持いただいています。
Mycalinksの主な機能
・ カード・PSA鑑定品・未開封ボックスの一括登録・管理（32ジャンル対応）
・ 市場相場と連動したリアルタイム資産自動算出
・ 価格推移グラフ・ポートフォリオ機能で資産の見える化
・ デッキ管理機能
・ アプリ内ECモールでトレカの購入が可能
・ 取引履歴・詳細登録機能（購入日・状態・購入店舗・メモ）
関連サービス[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/17_1_6f5146eced89da0a8fcd166abf536d19.jpg?v=202603170151 ]
今後の展開
当社はNo.1達成を記念し、3月20日（金）より「MycalinksMALL 春のPayPayポイントもらえるキャンペーン」を実施いたします。期間中にMycalinksMALL内で3,000円（税込）以上ご購入いただいた方の中から、抽選で合計1,000名様に最大10,000円分のPayPayポイントをプレゼントいたします。
キャンペーン期間：2026年3月20日（金）18:00～3月29日（日）23:59
詳細：https://gamification.incentive.repro.io/2BQY5XM6
引き続き「トレカの相場・管理・購入」をひとつのアプリで実現するプラットフォームとして機能拡充を進めてまいります。
なお、今後のサービス展開についても近日中にお知らせを予定しております。
サービス概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/17_2_f970957b1be86f0707830fc3bc10b3de.jpg?v=202603170151 ]
会社概要
企業名：株式会社Myca（マイカ）
代表者：木村祐介
公式サイト：https://myca.cards/
所在地：茨城県つくば市研究学園5丁目5-8 D14 102
設立：2023年10月
事業内容：トレカ管理アプリ、トレカショップ向けPOSシステムの運営開発、トレカショップの運営、プロプレイヤー向けスポンサーシッププログラム運営
本件に関するお問い合わせ
株式会社Myca 広報担当
Email：info@myca.cards