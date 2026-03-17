【羽田空港第3ターミナルに登場】3分で完成！12言語対応のスマホケース自販機『PickMe!Case』
■ 羽田空港に"旅の思い出を3分でカタチにする"新体験が誕生
株式会社キュリエ(本社:東京都新宿区、代表取締役:吉塚康一)は、SNSで話題の次世代型スマホケース自販機『PickMe!Case(ピックミーケース)』を、2026年2月9日より羽田空港第3ターミナル5階 「COOL ZONE」内に設置しました。
年間2,000万人超の訪日客が利用する羽田空港第3ターミナルで、"旅の思い出を3分でカタチにする"新しい体験がスタートします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l0hD6YDaVPs ]
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■ 3ステップ・3分で完成！『PickMe!Case』とは
『PickMe!Case』は、QRコードをスマホで読み取り、好きなデザインを選ぶだけで、その場でオリジナルスマホケースを製造・受け取りができる体験型自販機です。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
【PickMe!Caseの特長】
・ 12言語対応──タッチパネル不要、誰でも直感操作が可能
・ キャッシュレス決済完結──クレジットカード・電子マネー対応
・ 約3分で製造完了──その場で受け取り、すぐに使える
・ 24時間無人稼働──省スペース設計で設置場所を選ばない
【商品概要】
価格: 3,000円(税込)
決済方法： 完全キャッシュレス（クレジットカード、QRコード決済）
対応機種: iPhone 12～17シリーズ(mini・SE除く) / Galaxy S23～25シリーズ
※今後、お客様のニーズにお応えし、対応機種を順次拡大してまいります。
■ なぜ今、空港に"体験型自販機"なのか？
訪日外国人の消費行動は「モノ消費」から「コト消費」へシフトしています。 旅の最終地点である空港で、短時間で完結し、持ち帰れる"体験型プロダクト"は、帰国直前の「日本の思い出づくり」として高いニーズがあります。
羽田空港第3ターミナルは、24時間運用の国際線ターミナルとして世界中から多くの訪日外国人が訪れる、日本を代表するインバウンド拠点です。言語や文化の壁を感じさせない操作性により、誰でもスムーズに利用できる点が高く評価されています。
本設置は、インバウンド需要の高い環境における体験型・無人販売モデルの実証としても注目されています。
■ 法人様へ:新しいプロモーション装置としての可能性
『PickMe!Case』は単なる物販ではなく、"体験を売る装置"です。
【活用シーン例】
商業施設: 集客・回遊促進の目玉コンテンツとして
イベント会場: 限定デザインでの来場記念品化
企業キャンペーン: IPコラボレーションによるブランド体験創出
観光地・道の駅: 地域限定デザインでの"お土産2.0"として
省スペース・無人運用で、初期投資を抑えながら体験価値を提供できる点が、多くの事業者様から注目されています。
■ 今後の展開について
今後は、羽田空港での運用をモデルケースに、下記への展開を加速してまいります。
- 全国主要空港
- 大型商業施設
- 観光地・道の駅
- 大学キャンパス・イベント会場
また、人気キャラクター・アニメIPとのコラボレーションや、地域限定デザインの開発も進行中です。
【設置・コラボレーションに関するお問い合わせ】
「自社施設への設置を検討したい」 「IPコラボレーションに興味がある」 という事業者様は、下記までお気軽にご連絡ください。
■ 実際の製造プロセスを動画で公開中
QRコード読み取りからケース完成までの一連の流れを、約30秒の動画でご覧いただけます。
・羽田空港第3ターミナル5階 COOL ZONE
住所：東京都大田区羽田空港２丁目６－５ 第3ターミナル5階 COOL ZONE内
営業時間：24時間
HP：https://tokyo-haneda.com/floor/terminal3/index.html
【会社概要】
社名: 株式会社キュリエ
代表者: 代表取締役 吉塚 康一
本社所在地: 東京都新宿区
事業内容: 体験型自動販売機の企画・開発・運営
スマラピ公式サイト: https://sumarapi.jp/
企業サイト: https://qrie.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社キュリエ 広報担当: 大竹
TEL: 03-6304-5077
受付時間: 平日10:00～18:00
公式サイト: https://sumarapi.jp/
YouTube公式チャンネル: https://www.youtube.com/@sumarapi_official
※取材・撮影のご希望、設置に関するご相談も随時受付中です。