【羽田空港第3ターミナルに登場】3分で完成！12言語対応のスマホケース自販機『PickMe!Case』

株式会社キュリエ

■ 羽田空港に"旅の思い出を3分でカタチにする"新体験が誕生

株式会社キュリエ(本社:東京都新宿区、代表取締役:吉塚康一)は、SNSで話題の次世代型スマホケース自販機『PickMe!Case(ピックミーケース)』を、2026年2月9日より羽田空港第3ターミナル5階 「COOL ZONE」内に設置しました。

年間2,000万人超の訪日客が利用する羽田空港第3ターミナルで、"旅の思い出を3分でカタチにする"新しい体験がスタートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l0hD6YDaVPs ]

サンプル画像

■ 3ステップ・3分で完成！『PickMe!Case』とは

『PickMe!Case』は、QRコードをスマホで読み取り、好きなデザインを選ぶだけで、その場でオリジナルスマホケースを製造・受け取りができる体験型自販機です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【PickMe!Caseの特長】

・ 12言語対応──タッチパネル不要、誰でも直感操作が可能

・ キャッシュレス決済完結──クレジットカード・電子マネー対応

・ 約3分で製造完了──その場で受け取り、すぐに使える

・ 24時間無人稼働──省スペース設計で設置場所を選ばない

【商品概要】

価格: 3,000円(税込)

決済方法： 完全キャッシュレス（クレジットカード、QRコード決済）

対応機種: iPhone 12～17シリーズ(mini・SE除く) / Galaxy S23～25シリーズ

※今後、お客様のニーズにお応えし、対応機種を順次拡大してまいります。

■ なぜ今、空港に"体験型自販機"なのか？

訪日外国人の消費行動は「モノ消費」から「コト消費」へシフトしています。 旅の最終地点である空港で、短時間で完結し、持ち帰れる"体験型プロダクト"は、帰国直前の「日本の思い出づくり」として高いニーズがあります。

羽田空港第3ターミナルは、24時間運用の国際線ターミナルとして世界中から多くの訪日外国人が訪れる、日本を代表するインバウンド拠点です。言語や文化の壁を感じさせない操作性により、誰でもスムーズに利用できる点が高く評価されています。

本設置は、インバウンド需要の高い環境における体験型・無人販売モデルの実証としても注目されています。

■ 法人様へ:新しいプロモーション装置としての可能性

『PickMe!Case』は単なる物販ではなく、"体験を売る装置"です。

【活用シーン例】

商業施設: 集客・回遊促進の目玉コンテンツとして

イベント会場: 限定デザインでの来場記念品化

企業キャンペーン: IPコラボレーションによるブランド体験創出

観光地・道の駅: 地域限定デザインでの"お土産2.0"として

省スペース・無人運用で、初期投資を抑えながら体験価値を提供できる点が、多くの事業者様から注目されています。

■ 今後の展開について

今後は、羽田空港での運用をモデルケースに、下記への展開を加速してまいります。

- 全国主要空港- 大型商業施設- 観光地・道の駅- 大学キャンパス・イベント会場

また、人気キャラクター・アニメIPとのコラボレーションや、地域限定デザインの開発も進行中です。

【設置・コラボレーションに関するお問い合わせ】

「自社施設への設置を検討したい」 「IPコラボレーションに興味がある」 という事業者様は、下記までお気軽にご連絡ください。

■ 実際の製造プロセスを動画で公開中

QRコード読み取りからケース完成までの一連の流れを、約30秒の動画でご覧いただけます。

・羽田空港第3ターミナル5階 COOL ZONE

住所：東京都大田区羽田空港２丁目６－５ 第3ターミナル5階 COOL ZONE内

営業時間：24時間

HP：https://tokyo-haneda.com/floor/terminal3/index.html

【会社概要】

社名: 株式会社キュリエ

代表者: 代表取締役 吉塚 康一

本社所在地: 東京都新宿区

事業内容: 体験型自動販売機の企画・開発・運営

スマラピ公式サイト: https://sumarapi.jp/

企業サイト: https://qrie.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キュリエ 広報担当: 大竹

TEL: 03-6304-5077

受付時間: 平日10:00～18:00

公式サイト: https://sumarapi.jp/

YouTube公式チャンネル: https://www.youtube.com/@sumarapi_official

※取材・撮影のご希望、設置に関するご相談も随時受付中です。