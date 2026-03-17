【羽田空港第3ターミナルに登場】3分で完成！12言語対応のスマホケース自販機『PickMe!Case』

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株式会社キュリエ




■ 羽田空港に"旅の思い出を3分でカタチにする"新体験が誕生


株式会社キュリエ(本社:東京都新宿区、代表取締役:吉塚康一)は、SNSで話題の次世代型スマホケース自販機『PickMe!Case(ピックミーケース)』を、2026年2月9日より羽田空港第3ターミナル5階 「COOL ZONE」内に設置しました。


年間2,000万人超の訪日客が利用する羽田空港第3ターミナルで、"旅の思い出を3分でカタチにする"新しい体験がスタートします。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l0hD6YDaVPs ]



サンプル画像

■ 3ステップ・3分で完成！『PickMe!Case』とは


『PickMe!Case』は、QRコードをスマホで読み取り、好きなデザインを選ぶだけで、その場でオリジナルスマホケースを製造・受け取りができる体験型自販機です。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


【PickMe!Caseの特長】


・ 12言語対応──タッチパネル不要、誰でも直感操作が可能


・ キャッシュレス決済完結──クレジットカード・電子マネー対応


・ 約3分で製造完了──その場で受け取り、すぐに使える


・ 24時間無人稼働──省スペース設計で設置場所を選ばない






【商品概要】


価格: 3,000円(税込)


決済方法： 完全キャッシュレス（クレジットカード、QRコード決済）


対応機種: iPhone 12～17シリーズ(mini・SE除く) / Galaxy S23～25シリーズ


※今後、お客様のニーズにお応えし、対応機種を順次拡大してまいります。





■ なぜ今、空港に"体験型自販機"なのか？


訪日外国人の消費行動は「モノ消費」から「コト消費」へシフトしています。 旅の最終地点である空港で、短時間で完結し、持ち帰れる"体験型プロダクト"は、帰国直前の「日本の思い出づくり」として高いニーズがあります。


羽田空港第3ターミナルは、24時間運用の国際線ターミナルとして世界中から多くの訪日外国人が訪れる、日本を代表するインバウンド拠点です。言語や文化の壁を感じさせない操作性により、誰でもスムーズに利用できる点が高く評価されています。


本設置は、インバウンド需要の高い環境における体験型・無人販売モデルの実証としても注目されています。



■ 法人様へ:新しいプロモーション装置としての可能性


『PickMe!Case』は単なる物販ではなく、"体験を売る装置"です。


【活用シーン例】


商業施設: 集客・回遊促進の目玉コンテンツとして


イベント会場: 限定デザインでの来場記念品化


企業キャンペーン: IPコラボレーションによるブランド体験創出


観光地・道の駅: 地域限定デザインでの"お土産2.0"として


省スペース・無人運用で、初期投資を抑えながら体験価値を提供できる点が、多くの事業者様から注目されています。



■ 今後の展開について


今後は、羽田空港での運用をモデルケースに、下記への展開を加速してまいります。


- 全国主要空港
- 大型商業施設
- 観光地・道の駅
- 大学キャンパス・イベント会場

また、人気キャラクター・アニメIPとのコラボレーションや、地域限定デザインの開発も進行中です。


【設置・コラボレーションに関するお問い合わせ】


「自社施設への設置を検討したい」 「IPコラボレーションに興味がある」 という事業者様は、下記までお気軽にご連絡ください。



■ 実際の製造プロセスを動画で公開中


QRコード読み取りからケース完成までの一連の流れを、約30秒の動画でご覧いただけます。




・羽田空港第3ターミナル5階 COOL ZONE


住所：東京都大田区羽田空港２丁目６－５ 第3ターミナル5階 COOL ZONE内


営業時間：24時間


HP：https://tokyo-haneda.com/floor/terminal3/index.html







【会社概要】


社名: 株式会社キュリエ


代表者: 代表取締役 吉塚 康一


本社所在地: 東京都新宿区


事業内容: 体験型自動販売機の企画・開発・運営


スマラピ公式サイト: https://sumarapi.jp/


企業サイト: https://qrie.jp/




【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社キュリエ 　広報担当: 大竹


TEL: 03-6304-5077


受付時間: 平日10:00～18:00


公式サイト: https://sumarapi.jp/


YouTube公式チャンネル: https://www.youtube.com/@sumarapi_official


※取材・撮影のご希望、設置に関するご相談も随時受付中です。