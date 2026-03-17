【春の入会キャンペーン実施中】津市の子どもたちが通う「日硝ハイウエーアリーナサッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、津市の日硝ハイウエーアリーナ（サオリーナ）で開催している「日硝ハイウエーアリーナサッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールは、津市を中心に多くの子どもたちが参加しているサッカースクールです。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への運動指導を得意としており、楽しみながら技術や体力の向上を目指しています。子どもの健康福祉や発達に関する知見をもった指導者が多数在籍しており、安心してチャレンジできる環境づくりを大切にしています。

日硝ハイウエーアリーナサッカースクールは、屋内施設で開催しているため、天候に左右されにくく、安定して通いやすいことが大きな魅力です。初めてサッカーに触れる子どもでも、ボールに親しむところから段階的に学び、少しずつ自信をつけていくことができます。また、保護者の当番などの負担もなく、平日の放課後に無理なく通えることも特長です。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）、スクールTシャツプレゼントに加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。習い事デビューを検討しているご家庭にもぴったりの機会です。

無料体験も随時受け付けています。津市周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・サッカースクールTシャツ（3,300円・税込）プレゼント

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：日硝ハイウエーアリーナサッカースクール

会場：日硝ハイウエーアリーナ（三重県津市北河路町19番地1）

練習日：月曜日（月3回）

クラス・時間：

・年長～小学2年生クラス 15:30～16:20

・小学生クラス（小学1年生～6年生） 16:30～17:40

費用：

・月会費：5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：サッカースクールTシャツ 3,300円（税込）

担当コーチ：下部琢巳、後藤暉織

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp