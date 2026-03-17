【春の入会キャンペーン実施中】津市・松阪市の子どもたちが通う「久居グラウンドスクール（軟式野球）」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、津市の久居グラウンドで開催している「久居グラウンドスクール（軟式野球）」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールには、津市をはじめ、松阪市などからも子どもたちが参加しています。近年、子どもたちの間で野球人気が高まる中、三重県生涯スポーツ協会の野球スクールでは、「もっと、気軽に。もっと、手軽に。野球を。」をコンセプトに、子どもたちが親しみやすく、続けやすい野球環境を提供しています。

野球は、投げる・打つ・走る・捕るといった多様な動作を含むスポーツであり、基本的な運動能力を高めながら、体力やコーディネーション能力の向上が期待できます。また、チームスポーツならではの協調性や社会性を育むことにもつながります。さらに、成功体験を積み重ねることで、自信や継続力を育むことができる点も魅力です。

久居グラウンドスクール（軟式野球）では、子どもたちの学年や成長段階に応じたクラス設定のもと、無理なく楽しく野球に取り組めるよう指導を行っています。低学年のうちから野球に親しみたい子どもにも、もう少し本格的に取り組みたい子どもにも、それぞれに合った形で成長をサポートできることが特長です。また、保護者の当番などの負担もなく、忙しいご家庭でも通いやすい運営体制となっています。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）に加え、野球スクールTシャツをプレゼントします。新年度のスタートに合わせて、新しいチャレンジを始めたい方にもおすすめです。

無料体験も随時受け付けています。津市や松阪市周辺で子ども向けの野球スクールや運動系の習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・野球スクールTシャツ（3,300円・税込）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：久居グラウンドスクール（軟式野球）

会場：久居グラウンド（三重県津市久居西鷹跡町2）

※12月～３月は、近隣施設へ会場変更いたします。

練習日：水曜日（月3回）

クラス・時間：

・小学生クラス（小学1年生～3年生） 15:45～16:45

・小学生クラス（小学3年生～6年生） 17:00～19:00

費用：

・月会費

小学1年生～3年生クラス 4,400円（税込）

小学3年生～6年生クラス 5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：野球スクールTシャツ 3,300円（税込）

担当コーチ：眞野昇悟、森口竹虎

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp