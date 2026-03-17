【春の入会キャンペーン実施中】津市の子どもたちを対象とした「安濃体育館ドッジボールスクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、三重県津市の安濃中央総合公園内体育館で開催している「安濃体育館ドッジボールスクール」において、新規会員を募集しています。

ドッジボールは、走る・投げる・よけるといった基礎的な運動動作を楽しく身につけることができるスポーツです。また、仲間と声を掛け合いながらプレーすることで、コミュニケーション力や協調性を育むことにもつながります。子どもたちにとって親しみやすく、夢中になって体を動かせることから、今あらためて人気を集めている運動プログラムの一つです。

安濃体育館ドッジボールスクールでは、勝つことだけを目的とするのではなく、子どもたちが楽しく参加しながら、自然と運動能力を高めていけることを大切にしています。初めて参加する子どもでも安心してなじめるよう、声かけや雰囲気づくりにも配慮し、仲間と一緒に体を動かす楽しさを感じられるスクール運営を目指しています。

「初めての習い事として運動系の教室を探している」「ボール運動に親しんでほしい」「子どもが楽しみながら体を動かせる環境を探している」といったご家庭にも適したスクールです。

また、春の入会キャンペーンを実施しています。津市周辺で子ども向けのドッジボールスクールや運動系の習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にご参加ください。

〇スクール概要

スクール名：安濃体育館ドッジボールスクール

会場：安濃中央総合公園内体育館（三重県津市安濃町田端上野818）

練習日：火曜日（月3回）

対象：小学生

時間：18:30～19:30

担当コーチ：北澤匠、森口竹虎

月会費：4,400円（税込）

その他費用：

・入会金：11,000円（税込）

・年会費：5,500円（税込）

・スクールTシャツ：2,200円（税込）

〇春の入会キャンペーン概要

申込締切：2026年5月末日

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・スクールTシャツプレゼント（2,200円相当）

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp