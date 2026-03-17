エプソン、さらに見やすい21.45型タッチパネル対応液晶ディスプレイを新発売

エプソンダイレクト株式会社

エプソングループのエプソンダイレクト株式会社（本社：長野県塩尻市、社長：一杉卓志）は、小売店舗・公共施設・製造現場等の業務端末に適した21.45型タッチパネル対応液晶ディスプレイ『LT22W82L』を発売しました。静電容量方式の10点マルチタッチ採用により、スムーズな両手操作が可能な本製品は、オンラインショッピングサイトとコールセンター［ご購入相談およびご注文窓口／電話0120-938-008(通話料無料)］を通じ、2026年3月17日（火）よりご注文が可能です。

明るい売り場でも見やすい最大輝度360cd/m2

LT22W82L

小売店舗や公共施設等では券売機・受付端末などのセルフ化が進み、表示の視認性と操作性に対する要求が高まっています。一方で設置環境は多様化し、明るい売り場・低温環境・手袋着用での操作など、機器側の適応力が求められています。

現場の課題の声を受け、『LT22W82L』はこれまでの液晶ディスプレイでは見えづらかった、デジタルサイネージやレジ周辺など照度の高い場所でも、券面や案内が見えやすい輝度を確保。動作保証温度は0～40℃となり、エントランス付近や倉庫バックヤードなど、温度変動のある場所にも設置しやすくなりました。またタッチ感度ユーティリティーで「手袋モード」を選択でき、手袋着用時の操作性を確保※。衛生配慮が求められる受付端末やバックヤード用途にも適しています。

※手袋の種類によっては反応しない場合があります。

『LT22W82L』の詳細は、ホームページでご確認ください。

省人化を支えるPC一体型ソリューションとしても利用可能

詳細を見る :https://shop.epson.jp/pc/display/t_dp/

『LT22W82L』は、PCと組み合わせることでタッチパネル液晶一体型PCとしても運用可能です。省スペース設置に適し、券売機・受付・案内端末として省人化・誘導のスムーズ化に寄与します。ディスプレイの電源を入れるとPCも起動する電源連動に対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/76_1_4edfe787470ba4a1fc6e19dd51674888.jpg?v=202603170151 ]

『タッチパネル液晶一体型PC』の詳細は、ホームページでご確認ください。

エプソンなら最長7年の定額保守サービスが選択可能

詳細を見る :https://shop.epson.jp/pc/touchpanel/

保証期間を最長7年まで延長できる「定額保守サービス」をご用意しています。修理費用の突発的な発生を防ぐことができ、保守料金を予算化できるという経理上のメリットからも多くの法人のお客様にご加入いただいています。

以上