【WWDJAPAN最新号】【特集】デムナの「グッチ」ほか新任デザイナーが相次いだミラノ　トレンドは「愛着」【付録：2026-27年秋冬東コレ開幕号】

株式会社INFASパブリケーションズ

今季は、デムナによる「グッチ（GUCCI）」をはじめ、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）による「フェンディ（FENDI）」、メリル・ロッゲ（Meryll Rogge）による「マルニ（MARNI）」、さらにシルヴァーナ・アルマーニ（Silvana Armani）による「エンポリオ アルマーニ（EMPORIO ARMANI）」および「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」など、注目のデビューが相次ぎました。創業デザイナーや前任者から何を受け継ぎ、どこに新しさを打ち出したのか。ショー前後に語られたインタビューとともに読み解きます。

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トレンド面では、メンズに続いて「愛着」が一つの価値観として浮上しました。いま問われているのは、どれだけ上質かということだけではありません。着る人がその服に愛着を持ち、長く関係を築きたくなるかどうかです。今季のミラノは、思わず触れたくなる質感、時間の蓄積を感じさせる表情、記憶を呼び起こすノスタルジア、そして揺るがないブランドコードを通して、「愛着」を生むヒントを示しました。

あわせて、バッグ＆シューズ専業ブランドの打ち出しや、海外有力店バイヤーによるコレクション評も掲載します。

一方、中国専門ジャーナリストの高口康太さんによる連載では、中国発の最新AIエージェントを検証します。小売りや旅行の領域で、AIに指示するだけでネット購入や旅行予約まで完了する――。そんな、従来のマーケティングの前提すら揺るがしかねない未来はどこまで近づいているのか。そのポテンシャルを探ります。

「ファッション＆ビューティ パトロール」では、優しく包み込むような「マックスマーラ」に癒やされたかと思えば、「グッチ」の究極のボディコンに価値観をひっくり返される。一筋縄ではいかないのが、ミラノ。渾身のアイデアで“ノイズ”を立てたブランドはまだまだある。そんなファッション愛あふれる“過剰”をお届けします。

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CONTENTS

FEATURE

・MILAN COLLECTION 2026-27 F/W ミラノは普遍性と触感で「愛着」の気持ちを喚起

FOCUS

・2026-27年秋冬ミラノ・コレクション海外バイヤー評 イタリアらしい技と革新的スタイル提案が台頭

SERIES

・中国電脳コマース趣聞：アリババ「クウェン」＆バイトダンス「ドウバオ」 中国の最新AIエージェントを試してみた

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「ニナ リッチ」を最年少で率いたハリス・リードが退任 後任は未定、他

・特別寄稿：AIがレコメンドする時代の店舗の役割とは？（藤原義昭 ／ 300Bridge代表取締役）

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.241 化粧品大手決算に映る市場の変化（宮迫光子 ／みずほ証券アナリスト）

・アトモス創業者・本明秀文の“ノット”スニーカーライフ：vol.187 五感に訴えろ

EDITORS’ LETTER

・プラダが欲しかったのはクチュールだった？（小田島千春 ／副編集長）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：デムナの「グッチ」はどうだった？（村上要 ／編集長、木村和花 ／ヘッドリポーター）

FASHION&BEAUTY PATROL

・MILAN COLLECTION OMG！MILANO！ ミラノで見つけた愛すべき過剰

（COVER CREDIT）

PHOTOS : KAITO CHIBA （ENFOLD, NAGONSTANS, RYUNOSUKEOKAZAKI）, YUTA FUCHIKAMI （MUKCYEN）

ART DIRECTION & DESIGN : CHIAKI SATO

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

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