業界初（※）副業・フリーランスでの想定月収がわかる、整備士向け「無料ウェブ報酬診断」開始

株式会社アプティ

自動車業界向けに出張整備サービスを提供する株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、整備士向けに、副業やフリーランスとして働いた場合の「想定月収」がわかる業界初の無料ウェブ診断を2026年3月16日に開始しました。「作業内容」「稼働日数」などわずか6問に答えるだけで、すぐに想定月収がわかります。

U-match（ユーマッチ）の「出張整備 報酬診断」

（※）当社調べ（2026年3月現在。日本で出張整備サービスを提供する企業が、希望の働き方から整備士の想定年収を算出するウェブ診断として）

サービス概要

名称 ：U-match（ユーマッチ）の「出張整備 報酬診断」

URL ：https://u-match.net/mechanic/#earnings-simulator

開始日：2026年3月16日

内容 ：副業やフリーランスで働いた場合の想定月収がわかる、業界初の整備士向け無料ウェブ診断。

「対応作業」「稼働日数」「1回あたりの時間」など、6問に答えるだけで簡単に結果が出る。

当社の出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」に登録している全国約5,000名の整備

士、月約6,000件の稼働実績に基づき算出しているため、リアルな診断結果が期待できる。

＜3つの特長＞

1、登録不要、無料で何度でも気軽に診断できる。

2、6問回答（約1分）で、想定月収がその場でわかる。

3、出張整備士の稼働データに基づいて算出したリアルな数字。

開発の背景

「報酬診断」は、「日本の基幹産業を支える整備士に、自分らしく働くための検討材料を提供したい」という想いから誕生しました。

働き方が多様化している現代、モビリティ業界においても、副業、スポットワーク、フリーランスなどを選んで活躍する整備士が増えています。

しかし、まずは「自分の場合はいくら稼げるのか」という収入の目安がわからなければ、働き方を選んで行動に移すことは困難です。

そこで、当社の出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」に登録している全国約5,000名の整備士、月6,000件以上の稼働データをもとに報酬水準を分析し、リアルな想定月収がすぐにわかる「報酬診断」を開始しました。

アプティの出張整備サービスについて

株式会社アプティは、全国約5,000名の登録整備士による出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」を展開しています。

サービス開始からわずか半年で施工3,000台／月を超える実績を持ち、需要は急速に拡大。整備士の働き方を変革する「整備士のスポットワーク」という新しい仕組みとして注目を集めています。

整備士は希望する時間・地域で柔軟に働くことができ、整備工場は繁忙期や欠員時に即戦力人材を確保可能。整備士・整備工場双方にとって最適なマッチングを実現しています。

〈会社概要〉

社名 株式会社アプティ

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty.jp/

創立 2009年2月

資本金 3億8,000万円（関連会社含む）

社員数 230名

事業内容 １.自動車 / メカニック専門 総合人材サービス事業

２.外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

３.HR tech / SaaS事業（産学連携）

４.出張整備事業

５.自動車用品製造・販売

６.自動車整備工場向け環境整備事業