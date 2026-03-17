インターステラテクノロジズの人工衛星事業、宇宙戦略基金「高精度衛星編隊飛行技術」のステージゲート審査を通過

インターステラテクノロジズ株式会社

ロケット事業と通信衛星事業を通じ、社会で使われる宇宙のインフラを提供することを目指すインターステラテクノロジズ株式会社（本社：北海道広尾郡大樹町、代表取締役 CEO：稲川貴大、代表取締役 President：中山聡、以下インターステラテクノロジズ）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が実施する宇宙戦略基金の技術開発テーマ「高精度衛星編隊飛行技術」（以下本技術開発）において、ステージゲート審査を通過しましたので、お知らせいたします。

本技術開発は宇宙戦略基金第一期に公募・採択されたもので、支援期間は2025年度から3年間です。インターステラテクノロジズは同年4月にJAXAと委託契約を締結し、国立大学法人東京科学大学、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人大阪大学、学校法人湘南工科大学、公立大学法人会津大学の5大学を連携機関として「超多数機の精密制御が可能な編隊飛行技術の構築」に取り組んできました（*1）。初年度においては、数千～数万機の超々小型衛星の配置を電磁石によってセンチメートル精度で維持する制御アルゴリズムを新規設計し、高精度軌道シミュレーションや地上での水上実験において初期検証を行いました。

その結果、今回のステージゲート審査において「設定されたステージゲート目標および当初計画に基づく全項目で計画を達成し、全体として極めて順調かつ計画的に推進されている。また組織的なPDCA運用や知財・研究発表への展開を含め、研究マネジメント面でも効率的で健全な体制が構築されている」として高く評価いただきました（*2）。

通信・観測・測位のあらゆる衛星システムにおいては近年、多数の衛星を地球低軌道上に打ち上げて一体運用する「小型衛星コンステレーション」による経済・社会的な便益の獲得競争が加速しています。本技術開発では、日本の強みを活かした独自性と革新性のある衛星技術を獲得し国際競争力を底上げするため、超々小型衛星が互いの位置や姿勢を制御しながら宇宙空間で高精度に協調して飛行する編隊飛行（フォーメーションフライング）の主要技術を確立することを目指しています。この技術を活用することで宇宙空間に大型のアンテナを設置することができ、スマートフォンや自動車などと直接つながる次世代ブロードバンド衛星通信など、従来の衛星コンステレーションでは難しい産業アプリケーションの実現につながります。

インターステラテクノロジズは日本では初めて、ロケットと衛星通信による垂直統合ビジネスを掲げています。多くの打上げ基数が必要な衛星通信事業はロケット会社が有することで強みが最大化できる分野です。ロケットから衛星まで自社で一気通貫で保有することで、宇宙産業におけるボトルネックを解消するとともに、拡張性があり持続可能な事業を確立してまいります。

*1 技術開発テーマ「高精度衛星編隊飛行技術」(https://fund.jaxa.jp/techlist/theme16/)

*2 ステージゲートリンク評価結果(https://fund.jaxa.jp/content/uploads/sg_kekka16_1.pdf)

《インターステラテクノロジズ株式会社 会社概要》

インターステラテクノロジズは「社会で使われる宇宙のインフラを提供する」をミッションに、国内初のロケット事業と通信衛星事業の垂直統合ビジネスを目指しています。2013年に北海道大樹町で事業を開始、観測ロケットMOMOで国内民間企業単独として初めての宇宙空間到達を達成しました。現在は、小型人工衛星専用の宇宙輸送サービスを提供するロケットZEROを開発しています。北海道大樹本社の他、東京都、福島県、北海道帯広市に支社を有しています。

所在地： 北海道広尾郡大樹町字芽武149番地7

代表者： 代表取締役 CEO 稲川 貴大、代表取締役 President 中山 聡

事業内容：ロケットの開発・製造・打上げサービス、人工衛星の開発・製造・運用サービス

https://www.istellartech.com/