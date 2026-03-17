BBT大学、AIを組織の自律的パートナーに育てる特別講演を開催「タイニーチーム起動キャンプ」開講記念 第2弾セミナー

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）が運営するビジネス・ブレークスルー大学（学長：大前研一、以下「BBT大学」）は、AI活用と組織開発を融合させた実践型プログラム「タイニーチーム起動キャンプ」の第1期（2026年4月開講）の募集を開始いたします。

- 公式ページ： https://tinyteam-launchcamp.com/(https://tinyteam-launchcamp.com/)

本プログラムは、10人以下の「タイニーチーム」とAIを組み合わせることで、自ら進化する営業組織を構築する100日間の短期集中プログラムです。業種の近い受講者同士で「擬似タイニーチーム」を結成し、ベテラン社員の暗黙知をAIに学習させた「プライベートAI（RAG）」を実際に構築する実践シミュレーション形式で進行します。メンター講師には、著書『だから僕たちは、組織を変えていける』が10万部を超えるベストセラーとなったBBT大学経営学部教授の斉藤徹氏を迎えます。

■開講の背景：AI導入が現場に定着しない課題を解決

多くの企業がAIツールの導入やプロンプト研修を実施する一方で、「便利だとは思うが業務に定着しない」「個人の作業は早くなったがチームの成果は変わらない」「トップダウンで導入しても現場にやらされ感が漂う」といった課題を抱えています。当社はこの原因を、ツール導入だけでは解決できない「組織の関係性」の問題と捉え、心理的安全性の醸成とAI実装を両輪で進める本プログラムを開発いたしました。

■「タイニーチーム起動キャンプ」の特徴

- 「座学」ではない実践シミュレーション形式架空の会社の社員になりきり、営業課題を題材にリアルな対話から「現場の暗黙知」を引き出し、AIの学習データに変換する最重要プロセスを体験します。講義中に生まれた対話データをその場でAIに学習させ、回を追うごとに賢くなる「チーム専用AI」を実際に構築・チューニングするハンズオン形式です。- 100日間の変革を伴走するフィードバックループ「関係の質」を高める成功循環モデルと、AI実装のPDCAを講師や仲間と共に回し続けることで、挫折しがちな組織変革を完遂させます。金曜夜の「居残り相談会」やコミュニティで、受講者同士が成功・失敗を共有し合う体制を整えています。- 組織開発の第一人者とAI実装の両面から指導メンター講師の斉藤徹氏（株式会社hint代表取締役／BBT大学経営学部教授）は、日本IBM、複数のベンチャー創業を経て、組織論・起業論を専門に研究。著書『だから僕たちは、組織を変えていける』は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」マネジメント部門を受賞し、オンラインスクール「hintアカデミー」の卒業生は1,500名を超えています。- 副教材としてビジネス動画7,000時間超が見放題受講期間中、一流講師陣による珠玉の講義7,000時間超を収録したビジネス動画学習サービス「AirSearch」を視聴いただけます。

■習得を目指す5つのスキル

受講者は100日間を通じて、以下の5つのスキルを体系的に習得します。

- 心理的安全性を醸成する力- 暗黙知を構造化する力- チーム専用AI（RAG）を構築する力- AIと共創し閃きを生む力- 組織変革の実践力

これらのスキルにより、「自走する営業チーム」の組成、ベテランの勘所の資産化、形骸化した会議の「創発の場」への転換、AIと共創する営業戦略の立案などが可能になります。

■講座概要

- 名称：タイニーチーム起動キャンプ- 開講時期：2026年4月17日開講（第1期）- 受講期間：2026年4月17日（金）～2026年6月26日（金） 全10週間（隔週全6回）- 想定学習時間：60時間- 形式：オンライン（Zoomライブ講義＋AirCampus動画教材・演習）- 受講料：330,000円（税込）- 定員：20名（定員に達し次第締切）- 申込締切：2026年4月15日（水）23:59- メンター講師：斉藤 徹氏（株式会社hint代表取締役／BBT大学経営学部教授）- 対象者：- - AI導入が現場に定着せず「やらされ感」の壁を感じているリーダー- - 属人化した「ベテランの知恵」を資産化したいマネージャー・経営者- - 座学だけでなく「自社専用AI（RAG）」の実装まで行いたい実務家- 公式ページ：https://tinyteam-launchcamp.com/

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BBT大学について

日本初の100％オンラインで経営学学士を取得できる大学として2010年に経営学部を新設。教授陣の6割が現役経営者、生徒の約7割が社会人。大前研一が学長を務める本学では、“teach（教える）”ではなく生徒が主体的に“learn（学ぶ）”するのを手助けすることに大学の役割があるという考えに基づき設計されたカリキュラムで、グローバル時代を生き抜く力の育成を目指している。2014年3月に1期生が卒業。2014年10月にはe-Learning大賞 厚生労働大臣賞を受賞。2015年12月に「ITソリューション学科」、「グローバル経営学科」、2017年1月に「履修証明プログラム」が、文部科学省「職業実践力育成プログラム(BP)」認定。https://bbt.ac/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯学び続けるプラットフォーム）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。

https://aoba-bbt.com