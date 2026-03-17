【春の入会キャンペーン開催中】東員町の東員町総合体育館で開校中の幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、東員町の東員町総合体育館（東員町大字山田1600）で、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」を開校しており、新規会員を募集しています。

「忍者ナイン(R)」は、スポーツ科学を取り入れたオリジナルの指導メソッドに基づき、さまざまなスポーツに共通する9つの基本動作を楽しく身につけることができる運動教室です。特定の競技の技術だけを学ぶのではなく、将来どのスポーツにもつながる土台づくりを重視しているため、子どもの運動能力を効果的に伸ばしたいご家庭に適しています。

三重県生涯スポーツ協会のスクールでは、低年齢の子どもや未経験の子どもへの指導に力を入れており、基礎的な運動能力の向上に加えて、あいさつや礼儀、仲間との協調性など、カラダとココロの成長をサポートしています。運動が得意な子どもだけでなく、これから体を動かすことに親しんでいきたい子どもにもおすすめです。

東員町総合体育館ラボでは、放課後の時間帯に通いやすく、継続しながら少しずつ「できる動き」を増やしていけることが魅力です。楽しみながら積み重ねることで、自信や意欲にもつながっていきます。

このたび、新規会員の募集にあわせて入会キャンペーンを開催しています。東員町周辺で幼児・小学生向けのスポーツ教室や運動系の習い事をお探しの方は、ぜひこの機会に「忍者ナイン(R)」をご体験ください。

〇入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・忍ジャージプレゼント（7,535円～8,910円相当）

※本キャンペーンは、三重県生涯スポーツ協会が運営する忍者ナイン(R)スクールのみに適用されます。

〇東員町総合体育館ラボ概要

会場：東員町総合体育館（東員町大字山田1600）

練習曜日：水曜日

クラス・時間：

・年中～小学1年生コース 15:40～16:40

・小学生コース（小学1年生～4年生） 16:50～17:50

費用：

・月会費：6,920円

・年会費：5,200円（保険料含む）

・忍ジャージ：7,535円～8,910円

担当コーチ：北澤匠、後藤暉織

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp