2026SS HONMAアパレル発表

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ(本社：東京都港区／代表取締役社長 兼 最高経営責任者 小川典利大)は、2026年SSシーズンのHONMAアパレルコレクションを、全国の直営店および公式オンラインショップ、製品取扱店にて順次展開いたします。日本の酷暑に対応する機能性と、HONMAが培ってきたものづくりの思想を融合させたコレクションです。

本コレクションは「Back to HONMA, Make New HONMA」を掲げ、HONMAが培ってきたものづくりの精神に立ち返りながら、現代的な感性で再構築しました。「T//WORLD TW777」と世界観を共有し、クラブの機能設計から着想を得た2本ストライプを象徴的に展開。遮熱性、通気性、吸汗速乾性、紫外線カットなど日本の夏に対応する高機能素材を採用し、日本製アイテムは高い品質基準のもと確かな仕立てを追求しています。

HONMA直営オンラインショップ(https://honmagolf-ec.com/)

製品ラインアップ

26SS HONMA アパレルコーディネイト

半袖ポロシャツ : 631-317110

(素材) 綿80％、ポリエステル20%

(カラー) WHITE,BLACK

(価格) \24,200

日本製

スビンコットン混素材の上質な風合いと、シーンを選ばず着用できるミニマルなデザインが特徴。

WHITE

半袖ポロシャツ : 631-317111

(素材) 本体：綿80％、ポリエステル20%、 衿・袖：ポリエステル95％、ポリウレタン5％

(カラー) WHITE,BLACK

(価格) \22,000

日本製

スビンコットン混素材の快適な着心地に、「TW777」のディティールを落とし込んだラインデザインが映える一枚。

BLACK

半袖ポロシャツ : 631-317112 4月下旬発売予定

(素材) 本体：ポリエステル100%、部分：ポリエステル100％、袖：ポリエステル100％

(カラー) WHITE,BLACK

(価格) \16,500

日本製

本体に100％繊維廃棄物から作られた環境配慮素材を使用し、通気性とデザイン性を両立した高機能ポロシャツ。

WHITEBLACK

半袖ポロシャツ : 631-317113

(素材) 本体：本体：ポリエステル99%, ポリウレタン1％、部分：ポリエステル100％、袖：ポリエステル100％

(カラー) WHITE,YELLOW ,NAVY, BLACK,

(価格) \18,700

日本製

遮熱機能素材を使用し、暑い季節でも快適な着用感を追求したポロシャツ。TW777から着想を得たデザイン性の高さも特徴です。高い品質基準を設け、国内工場で生産しています。

YELLOWWHITENAVYBLACK

半袖ポロシャツ : 631-317114

(素材) 本体：ポリエステル100%、衿・袖：ポリエステル98％、ポリウレタン2％、前立て：ポリエステル100％

(カラー) WHITE ,YELLOW,NAVY

(価格) \19,800

日本製

紫外線カットと吸汗速乾性に優れた高機能素材とモノグラムデザインを組み合わせた、上品な印象のポロシャツ。

YELLOWWHITENAVY

半袖ポロシャツ : 631-317115 4月下旬発売予定

(素材) 本体：ポリエステル99%, ポリウレタン1％、衿・袖：ポリエステル100％

(カラー) WHITE,NAVY

(価格) \19,800

日本製

遮熱機能素材と総柄プリントを組み合わせた、夏らしい表情のポロシャツ。

WHITENAVY

半袖ニットポロシャツ: 631-317116

(素材) ポリエステル100%

(カラー) BLACK, GRAY

(価格) \26,400

日本製

軽量性と通気性を追求し、機能的なライン表現を取り入れたニットポロシャツ。

GRAYBLACK

半袖モックネックシャツ: 631-317117 4月下旬発売予定

(素材) ポリエステル100%

(カラー) WHITE,BLUE,BLACK

(価格) \15,400

日本製

紫外線カット、吸汗速乾性に優れた高機能素材を使用し、ミニマルなラインデザインが際立つモックネックシャツ。

BLUEWHITEBLACK

半袖ポロシャツ : 631-317120X 3月下旬発売予定

(素材) ポリエステル100%

(カラー) WHITE,BLUE,BLACK

(価格) \10,890

中国製

多機能素材を採用し、日本の夏でも快適な着用感を追求したポロシャツ。「TW777」の機能設計から着想を得たストライプデザインを取り入れています。

WHITE

半袖ハーフジップシャツ: 631-317121X 3月下旬発売予定

(素材) ポリエステル100%

(カラー) WHITE,GREEN,BLACK

(価格) \10,890

中国製

快適性とデザイン性を兼ね備えた、クリーンな印象のジップシャツ。「TW777」の機能設計から着想を得たストライプがアクセントです。

GREEN

半袖ポロシャツ : 631-317122X 3月下旬発売予定

(素材) ポリエステル100%

(カラー) WHITE,NAVY

(価格) \11,990

中国製

軽やかな着心地が特徴のサッカー素材ポロシャツ。アシンメトリーなロゴデザインが印象的な一枚です。

NAVY

ピステ: 631-317410

(素材) 本体：ポリエステル100%、衿：ポリエステル98％、ポリウレタン2％

(カラー) GRAY,BLACK

(価格) \24,200

中国製

4WAYストレッチに加え、撥水性、通気性、速乾性に優れる素材を採用した、アクティブシーンに対応するピステ。

GRAYBLACK

ハイブリッドジャケット: 631-317411

(素材) 本体：ポリエステル100％、部分：ポリエステル76％、ナイロン22％、ポリウレタン2％

(カラー) WHITE,NAVY,BLACK

(価格) \28,600

中国製

異素材使いで快適性と動きやすさを追求したハイブリッドジャケット。

WHITENAVY

ロングパンツ: 631-317310

(素材) ポリエステル96%, ポリウレタン4％(WHITE)、ポリエステル100% (OTHERS)

(カラー) WHITE,BLACK,WHITE/NAVY,WHITE.GRAY

(サイズ) 079,082,085,088,091,095

(価格) \22,000

中国製

夏場でも快適なはき心地を追求したロングパンツ。「TW777」と世界観を共有するデザインディテールを取り入れています。WHITEは透けにくさが特徴。

WHITE

ワンタックロングパンツ: 631-317311 4月下旬発売予定

(素材) ポリエステル100%

(カラー) BEIGE,NAVY,BLACK

(サイズ) M,L,XL

(価格) \22,000

中国製

ストレッチ性と軽快なはき心地を備えた、夏に適したワンタックパンツ。「TW777」と世界観を共有するデザインディテールを取り入れています。

BEIGE

ロングパンツ: 631-317320X 3月下旬発売予定

(素材) ポリエステル100%

(カラー) GREEN,NAVY

(サイズ) S,M,L,XL,XXL

(価格) \12,100

中国製

撥水機能とストレッチ性を備えた、汎用性の高いロングパンツ。シンプルなデザインで幅広いスタイルに対応します。

GREEN

ハーフパンツ: 631-317321X 3月下旬発売予定

(素材) ポリエステル100%

(カラー) WHITE,NAVY,BLACK

(サイズ) S,M,L,XL,XXL

(価格) \10,890

中国製

軽やかな着用感が魅力のサッカー素材ハーフパンツ。夏のゴルフスタイルに適した一本です。

NAVY

※価格はすべて税込です。

※記載以外のサイズは、S、M、L、XL、XXLとなります。

※展開アイテムは店舗により異なります。

【お客様からのお問合せ先】

TEL：0120-941-380（受付時間/10時～17時 土日祝休）

E-mail：info@honmagolf-ec.com