韓国スキンケアブランド「SILCUS（シルキュアス）」、3月14日より日本オフライン展開開始！同日より順次、全国のPLAZAにて先行発売。（一部店舗を除く）

株式会社月架世交易

株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文賢宇）は、韓国スキンケアブランド「SILCUS（シルキュアス）」の日本正規代理店として、2026年3月14日より日本オフライン店舗での販売を順次開始。同日より順次、全国のPLAZAにて先行発売いたします。（一部店舗を除く）

■ブランドについて

SILCUS（シルキュアス）は、2020年に韓国で誕生し、奄美大島産の上質なシルク成分を使用したスキンケアブランド。2026年2月、“タロットカード”と“砂時計”をコンセプトに掲げ、「肌にまとうシルクのベール」という新たな世界観のもとリブランディングを実施。ロゴおよびパッケージデザインを一新し、より洗練されたビジュアルへとアップデートしました。全商品に肌にやさしいシルク成分を配合し、「守りのやさしさ」と「攻めの強さ」を兼ね備えたコンセプトを採用。月のような静けさと、太陽のような力強さ。相反する二つのエネルギーを併せ持ちながら、あらゆる肌質に寄り添うスキンケアを提案します。



■ 商品詳細 / ノベルティ情報



◆ スペシャル特典

SILCUS商品1点ご購入で、JOOHONEYのフォトカード

（XIX - THE SUN（Upright）コンセプト）を1セット(2枚)プレゼント

※1会計につきフォトカード1セット（2枚）のお渡し

※なくなり次第終了

◆ 配布店舗

PLAZA 池袋サンシャインシティアルパ店

PLAZA 天王寺ミオ店

PLAZA ルクア大阪店

PLAZA イーアスつくば店

PLAZA イオンモール各務原店

PLAZA 沖縄・浦添PARCO CITY店

PLAZA イオンモール沖縄ライカム店

※追加及び変更あり次第別途告知

◆ 対象商品

・シルク ファーストエッセンスセラム

・シルク プラスミストセラム

・シルク セカンドゼリーセラムクリーム

STEP01

洗顔後、「シルク ファーストエッセンスセラム」を手に適量出し、両手のひらで顔全体に伸ばしてなじませます。

STEP02

2種の質感の「シルク セカンドゼリーセラムクリーム」を手に取り、手のひらで混ぜてから顔にのせます。

★おすすめの使用比率

・【青8：白2】朝のスキンケアや、メイク前に肌を整えたいとき

・【青2：白8】夜の集中保湿や、乾燥が気になるとき

STEP03

メイク完成後に、ミストを顔全体に軽く吹きかけます。2層タイプのミストのため、ご使用前によく振り、オイル層とエッセンス層を混ぜてからお使いください。

SILCUSは今回の日本オフライン市場での本格展開を機に、今後さらなる販路拡大も予定しております。これからも、奄美大島のシルクを通じてお客様一人ひとりの美しさを引き出し、国や世代、性別を越えて、使うたびに前向きな気持ちになれるスキンケア体験をお届けしてまいります。



▶公式HP https://gekkasei.co.jp/

【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)



【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp