この夏、あいつが帯広にやってくる…「稲川淳二の怪談ナイト」2026年8月北海道・帯広で開催決定！

札幌テレビ放送株式会社

MYSTERY NIGHT TOUR 2026 稲川淳二の怪談ナイト

2026年8月3日（月）帯広市民文化ホール 大ホール

2026年8月3日（月）帯広市民文化ホール 大ホールにて、「MYSTERY NIGHT TOUR 2026 稲川淳二の怪談ナイト」を開催いたします。

稲川怪談 約90分（全新作書き下ろし予定）、心霊写真解説 約30分の2時間構成。

オープニングの登場と同時にわきあがる拍手と大歓声。

笑顔で客席の一人一人に手を振り「ありがとうー！ただいま！」から始まるやわらかな時間。

怖い話、不思議な話、やさしい話…、ノスタルジックで“怖楽しい”縁日のようなひととき。

デスクトップに四角く切り取られるオンライン配信などでは絶対に伝わりきらない、

“語り手と聞き手がひとつの空間で共有する空気感”、これこそが稲川怪談の醍醐味。

終演後のロビーには来場者の満面の笑顔がいつもあふれています。

プレイガイド先行販売は、4月3日（金）10:00から受付開始。※4月12日（日）23:59まで。

一般販売は、4月23日（木）10:00から開始いたします。

詳しくはHPをご確認ください。

詳しくはこちら :https://stv.jp/event/inagawa-kaidan/

プロフィール

稲川淳二（いながわじゅんじ）

1947年生まれ。

タレントとして、ワイドショー・バラエティー・ドラマと多くのメディアに出演。近年の怪談、ホラーブームの火付け役の１人として自他共に認める“怪談家”でもあり、若者からお年寄りまで広いファン層を持つ“稲川淳二の怪談ナイト”の全国ツアーは今年34年目を迎えライフワークとなっている。

思うところがあり、55歳を区切りにテレビ出演は夏だけとして、バリアフリー関連の講演、ボランティア活動、デザイン、心霊探訪に時間をさいている。

開催概要

MYSTERY NIGHT TOUR 2026 稲川淳二の怪談ナイト

日時／2026年8月3日（月）怪場時刻17:30 怪宴時刻18:30

会場／帯広市民文化ホール 大ホール（帯広市西5条南11丁目48番地2）

出演／稲川淳二

チケット料金／前売券 6,600円、ペア券 12,000円（ペア券の当日販売なし）、当日券 7,000円

※税込金額 ※全席指定

※未就学児のご入場はできません。

※ペア券は限定枚数につき、予定数になり次第販売終了します。

※車椅子席ご希望の方は帯広市民文化ホール（TEL：0155-23-8111）にお問い合わせください。

■先行販売（抽選）／2026年4月3日（金）10:00～4月12日（日）23:59

※詳しくは各プレイガイドHPをご確認ください。

・キョードー・ミュージックソン【キョードー札幌内】https://www.kyodosapporo.com/

・道新プレイガイド https://doshin-playguide.jp

・チケットぴあ（Pコード：659-994）https://t.pia.jp/

・ローソンチケット（Lコード：12672）https://l-tike.com/

■一般販売／2026年4月23日（木）10:00～

・キョードー・ミュージックソン【キョードー札幌内】https://www.kyodosapporo.com/

・道新プレイガイド https://doshin-playguide.jp

・札幌市民交流プラザチケットセンター

・セイコーマート（セコマコード：D26080301）

・チケットぴあ（Pコード：659-994）https://t.pia.jp/

・ローソンチケット（Lコード：12672）https://l-tike.com/

・チケットらいぶ（帯広市民文化ホール内） TEL：0155-23-8111

※販売場所は休業になる場合がございます。各HPにてご確認ください。

お問い合わせ／キョードー札幌 TEL：011-221-0144（平日10:00～15:00）

主催／STV札幌テレビ放送、一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 、帯広市教育委員会

特別協力／STVラジオ

制作協力／キョードー札幌、トップシーン札幌

◆STVイベント

HP ： https://stv.jp/event/inagawa-kaidan/

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