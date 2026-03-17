「佐賀の赤酢プロジェクト」から、産学官連携の「応援専用ゼリー」が誕生！

株式会社HONZANレッドサーガ店頭陳列イメージ

株式会社HONZAN（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：本山 智子）は、佐賀県の地域資源である「酒粕」を有効活用する「佐賀県赤酢プロジェクト」の新たな取り組みとして、産学官連携により開発した“応援専用ゼリー”『レッドサーガ』をローンチいたします。 本商品は、佐賀県のスポーツ関連事業「SSP（SAGAスポーツピラミッド）構想」に採択されたプロジェクトの一環で誕生し、2026年3月22日開催の「さが桜マラソン」にて本格デビューを果たします。

■ 産学官連携で誕生！「レッドサーガ」開発の背景

『佐賀の赤酢をもっと多くの人に楽しんでもらいたい』――その想いから、佐賀県が推進するスポーツビジネス「SSP構想」の中でプロジェクトが始動しました。

西九州大学短期大学部の学生によるレシピ開発と、佐賀清和高校の学生によるアンケート調査等のマーケティング協力を経て、地産の「赤酢」とスポーツの「応援文化」をつなぐ新提案として誕生。製造は、佐賀の老舗和菓子店「菓心まるいち」が手掛け、地域の力を結集した商品となっています。

■ ～応援する人を応援する～「応援専用ゼリー」の特長

『レッドサーガ』は、“応援する人を応援する”をコンセプトに開発された、赤酢とトマトを掛け合わせたこれまでにないゼリー飲料です。

● 観戦コンディショニング発想：

試合開始前など、応援モードへ気持ちを切り替えるためのスイッチとして機能します。

● 片手で飲めるパウチ：

スタジアムやアリーナなどの会場でも飲みやすく、持ち運びにも最適な形状を採用しました。

● 赤酢×トマトがもたらす注目の成分：- 酢酸 ：疲労回復をサポート- BCAA：エネルギー補給（バリン・ロイシン・イソロイシン）- GABA：緊張をほぐすリラックス効果

試合観戦に向かうスポーツファンはもちろん、受験や日々の仕事などで挑戦している「応援したい人」への贈答用としても最適なゼリーです。

■ 「佐賀の赤酢プロジェクト」とHONZANの想い

【実は米どころ、酒どころの佐賀】

焼酎のイメージが強い九州ですが、豊かな水系に恵まれた佐賀県は日本最古の稲作跡「菜畑遺跡」を持ち、江戸時代から鍋島藩が酒造りを奨励した歴史ある「酒どころ」です。全国初となる「佐賀県日本酒で乾杯を推進する条例」が制定されるなど、独自の日本酒文化が根付いています。

【農家出身の起業家が挑む、地域一体の取り組み】

プロジェクトを牽引する代表の本山智子は、非農家出身で農家へ嫁いだ背景を持つ起業家です。農家の収益向上と、食の変化により需要が減りつつあった酒蔵の「酒粕」の有効活用、そして伝統的な静置発酵法の保存という3つの課題を同時に解決するため、2019年にプロジェクトを始動。「銘酒あるところに名酢あり」の言葉通り、酒蔵と酢蔵がタッグを組む異例のコラボレーションを実現し、地域一体となった循環型ビジネスモデルを構築しました。

■ ＜佐賀の赤酢＞ いい水、いい米、いい酒に育まれた がばいお酢

『レッドサーガ』のベースとなる「佐賀の赤酢」は、佐賀の銘酒から生まれた酒粕のみを使用し、無添加・静置発酵という自然の力で長期熟成させて造られます。 一般的なお酢と比べ、ツンとしたむせ返りがなく、香り高くまろやかで、コクと旨味が強いのが特徴です。また、健康イメージの強い「黒酢」と比較しても、以下のように非常に高いアミノ酸成分を含んでいることが分かっています。

● 美容（カラダの土台サポート） ： セリン・アラニン・グリシンが 黒酢の約12.1倍

● 健康（エネルギー活動サポート）： バリン・ロイシン・イソロイシンが 黒酢の約7.7倍

● ダイエット（リカバリーサポート）：プロリンが 黒酢の約8.5倍

※佐賀県工業技術センター調べ / 5蔵の赤酢の平均値

■ 応援専用ゼリー・『レッドサーガ』商品情報

応援専用ゼリー『レッドサーガ』パウチパッケージ

商品名： レッドサーガ（RED SAGA）

名称 ： 赤酢ゼリー

内容量： 100ml

販売者： 株式会社ＨＯＮＺＡＮ

製造者： 有限会社菓心まるいち （佐賀県佐賀市鍋島町鍋島1224-7）

希望小売価格： 599円（税込）

※税抜き価格は、555（GO!GO!GO!）円となっています。

＜デビュープロモーションのお知らせ＞

【3/20先行販売】SAGAアリーナショップにて

いち早くお披露目する場として、スポーツを応援する人が集うSAGAサンライズパーク内にあるローソンＳミズＳＡＧＡアリーナ店にて先行発売をいたします。ここでは今後、試飲会イベントなどを予定しています。

・ローソンＳミズＳＡＧＡアリーナ店： https://www.miz-pharmacy.co.jp/convenience-info/3321.html

■ 新発売記念キャンペーンを実施！

さが桜マラソン会場での特設販売ブースでは、お得なSNS紹介キャンペーンを実施します。

さが桜マラソンでのデビューを皮切りに、各種SNSやオンラインストアにて新発売記念キャンペーンを実施予定です。最新情報は公式Instagramおよびウェブサイトにて発信いたします。

・公式Instagram： https://www.instagram.com/saga_akasu/

・ブランドサイト： https://shop.saga-akasu.com/red-saga

株式会社HONZAN

【本件に関するお問い合わせ先】

佐賀県赤酢プロジェクト実行委員会 事務局： 株式会社HONZAN

担当： 本山

Email： info@honzan.saga.jp