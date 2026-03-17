「Live！横浜2026」に協賛、音楽・楽器を気軽に楽しめる体験型イベントを開催

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパン（以下、当社）は、2026年4月3日（金）～5日（日）に横浜アーツフェスティバル実行委員会が主催する「Live！横浜2026」に協賛します。「Live！横浜2026」は、民間の大規模イベントと連携しながら、音楽、ダンス、アニメなど、多彩なコンテンツを11会場で一斉に展開する、音楽を中心としたライブエンターテインメントのフェスティバルです。

当社は2024年6月、横浜シンフォステージにオフィスとブランドショップを開設し、同年より「Live!横浜」に参加しています。2回目の協賛となる今回は、楽器体験イベント「TOUCH & TRY」や、親子で楽しめる楽器作りのワークショップ、ピアニカ・リコーダーなどによる演奏会「みんなで『宝島』大合奏！」など、8つのカテゴリーにわたる企画を実施します。幅広い層の方に音楽・楽器に触れる体験をお楽しみいただくとともに、みなとみらい21地区のさらなる魅力向上に貢献したいと考えています。

＜協賛イベント概要＞

■グランモール公園 美術の広場

１．ヤマハの楽器体験イベント「TOUCH & TRY」

気軽に楽器演奏を体験できるイベントです。電子ピアノ、エレクトーン、バイオリン、デジタルサックス、Venova(TM)（ヴェノーヴァ）、ウクレレ、電子ドラム、クラシックオルガンのほか、本年5月発売のカジュアル管楽器「Trova(TM)（トローヴァ）」(＊)も体験できます。それぞれインストラクターがサポートするため、初めて楽器に触れる方や久しぶりに演奏するという方でも安心です。楽器体験をして、アンケートに回答いただいた方に、ヤマハオリジナルステッカーをプレゼントします。

日時 4月4日（土）・5日（日）11:00～16:30

※スケジュール・体験楽器は予告なく変更となる場合があります。

２．ウクレレワークショップ／カホンワークショップ

インストラクターのアドバイスのもと、ウクレレとカホンを体験できるワークショップです。ウクレレは簡単なコードを使った演奏を体験します。箱型の打楽器・カホンは、簡単なリズムに挑戦します。

開催日 4月4日（土）・5日（日）

※ウクレレ、カホンそれぞれ1回30分

定員 ウクレレ・カホン各回5名

３．特大ピアノおりがみ

60cm×60cmの大きなサイズの特製おりがみで、ピアノを作ります。ご家族やお友達と一緒に協力しながら、お楽しみいただけます。

日時 4月4日（土）12:00～、14:00～、15:30～ 1回15分程度

定員 各回5組

４．世界に一つだけのシェイカー作り

楽器製造の過程で生じた端材を活用して、世界に一つだけのシェイカーを作ります。

日時 4月5日（日） 11:30～、12:00～、15:00～、15:30～ 1回30分程度

定員 各回6組

５．楽器と一緒に演奏家気分で撮影できるフォトスポット

楽器を持って自由に撮影できます。アコースティックギター、エレクトリックベース、サクソフォン、トランペットなどをご用意します。

日時 4月4日（土）・5日（日）11:00～16:30

■ヤマハミュージック 横浜みなとみらい／ミュージックアベニュー横浜みなとみらい6．カジュアル管楽器「Venova」体験会～「聖者の行進」にチャレンジ

「Venova」は、リコーダーのようなやさしい指使いで、サクソフォンに近い豊かな音色を奏でることができる楽器です。インストラクターのナビゲートで､ジャズの代表曲「聖者の行進」の演奏にチャレンジしながら、「Venova」の魅力を体験していただけます。

日時 4月4日（土）15:30～16:30

会場 ミュージックアベニュー横浜みなとみらい3階「サロン」

定員 15名

参加費 1,100円（税込）

参加方法 予約制（先着）

※以下ウェブサイトでお申し込みください。

https://retailing.jp.yamaha.com/event/liveyokohama

※定員になり次第、受付を終了します。

※楽器は貸し出し（無料）します。

７．ピアニカ・リコーダー・Venovaを演奏して「みんなで『宝島』大合奏！」

吹奏楽でも人気の「宝島」を、ピアニカとリコーダー、カジュアル管楽器「Venova」で合奏します。当日会場で初めて顔を合わせる参加者同士が、リハーサルを経て、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい1階「Music Canvas」で演奏を披露します。演奏会はどなたでも見学できます。

日時 4月5日（日）11:00～16:30

当日スケジュール・会場

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/428_1_977f0260bd45f2cdc2473c25392fcc9f.jpg?v=202603170151 ]

定員 20名

参加方法 予約制（先着）

※以下ウェブサイトでお申し込みください。

https://retailing.jp.yamaha.com/event/liveyokohama

※定員になり次第、受付を終了します。

※楽器はご自身でご用意ください。ただしTenor Venova（テナーヴェノーヴァ）のみ貸し出し（無料）します。

※楽器はいずれも当日、ヤマハミュージック 横浜みなとみらいの店舗でご購入いただけます。

８．コンサート・ライブ

グランドピアノ、電子ピアノ、エレクトーン、サクソフォンなどによる各種コンサートやライブを行います。

詳細は「Live！横浜2026 in ヤマハ」 スペシャルサイトでご確認ください。

＜「Live！横浜2026」関連ウェブサイト＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/428_2_e01c254b1f1d8ba5f6f59d1ad1330146.jpg?v=202603170151 ]

「Live！横浜2026 in ヤマハ」 スペシャルサイト

https://retailing.jp.yamaha.com/event/liveyokohama

「Live！横浜2026」公式サイト

https://liveyokohama.jp/

＜参考情報＞

当社は、横浜アーツフェスティバル実行委員会が開催する以下のイベントにおいて、機材提供・運営などの協力をしています。イベントの詳細は、「Live！横浜2026」公式ウェブサイトでご確認ください。

１）「ヤマハチューニングフォークライブin横浜みなとみらい」

横浜市内の高校の軽音楽部が、日ごろの活動の成果を披露するライブステージです。高校生の熱のこもった演奏をお楽しみください。

２）みんなでリズム体験！「ドラムサークル」

ポップなデザインのパーカッションやカスタネットなどを、小さなお子様から大人まで、みんなで輪になって叩きます。ファシリテーターのガイドで楽しくアンサンブルを体験できます。

３）ストリートピアノ「LovePiano(R)」

「LovePiano」はカラフルなペイントをしたヤマハのアップライトピアノです。デザイン違いで1～6号機の6種類があり、今回は1号機を設置します。期間中はどなたでも自由に弾くことができます。

＊「Trova」

手軽に安心して金管楽器の演奏を楽しめる子どものためのプレトランペットです。

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/winds/casual_wind_instruments/trova/index.html

＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 一般の方のお問い合わせ先（お問い合わせフォーム）

https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1019&lcl=ja_JP(https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1019&lcl=ja_JP)

https://prtimes.jp/a/?f=d10414-428-83756172808ece3191bdb3d01c30156f.pdf