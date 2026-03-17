バンドシー株式会社の製品「Bandc Basket」が、iF DESIGN AWARD 2026 において最高位の Gold を受賞！

奥州市役所

奥州市ふるさと納税返礼品としても採用されており、奥州市に本社を置くバンドシー株式会社の製品「Bandc Basket」が、iF DESIGN AWARD 2026 において最高位の Gold を受賞しました。同製品は、和紙のバンドという日本の素材を活用し、暮らしの空間に調和するシンプルなデザインと機能性が評価されたものです。

【iF DESIGN AWARD official site】 https://ifdesign.com/ja/(https://ifdesign.com/ja/)

【バンドシー株式会社 official site】 https://www.bandc.co.jp(https://www.bandc.co.jp)

iF DESIGN AWARD 2026の概要とGold賞について

iF DESIGN AWARD は、ドイツで1953年に創設された国際的なデザイン賞で、世界的に権威のある賞の一つです。

毎年、世界各国から10,000件以上の応募があり、デザインおよびサステナビリティ分野の専門家による厳正な審査を経て、受賞作品が選ばれます。その中でも「Gold」は、応募作品の中から特に優れたデザインに与えられる最高位の賞です。

バンドシー株式会社について

代表取締役 井窪 浩一朗 氏

100％日本メイドインジャパン。

Bandc（バンドシー）は、シンプルで美しいインテリア製品を提供するメーカーで、

モダンでぬくもりのあるプロダクトを心地よいライフスタイルを求める人々に届けています。

企画から販売まで一貫して自社で行い、手間をかけた丁寧な手仕事を重視しています。

新しいアイデアと伝統の技を融合させ、素材の美しさを生かした商品で、暮らしを彩ります。

バンドシー製品について

日本の豊かな自然から生まれる和紙には一千年以上の歴史があります。

Bandc（バンドシー）が使用している和紙のバンドは、水引の製法にルーツを持ち、しなやかで強い素材です。

和紙のバンドは、機械抄き和紙の撚り紐を帯状に接着した独自の製品で、

牛乳パック製造時の端材を再利用した原料を使用しています。サステイナブルな社会に貢献するエシカルな素材です。

奥州市の自社工房で木版画の技法を取り入れ、手作業で仕上げ加工を行い、一つひとつ心を込めて丁寧に作っています。

奥州市ふるさと納税バンドシー返礼品のご紹介

暮らしを整える収納バスケット Bandc Basket LH5（ハンドル付き Lサイズ）全７色

https://item.rakuten.co.jp/f032158-oshu/item0417/

グッドデザイン賞も受賞しているかごは、ささくれや毛羽立ちがなく、収納するものを傷つけません。

暮らしを整える収納バスケット Bandc Basket M4（Mサイズ）全７色

https://item.rakuten.co.jp/f032158-oshu/item0501/

赤ちゃんの衣類に使用されている留め具を使ったり、型を使用して交差する素材同士を丁寧に貼り合わせていたり、細部に渡って優しい製品作りにこだわります。

暮らしを整えるティッシュケース Bandc Tissue Case（Standard）全７色

https://item.rakuten.co.jp/f032158-oshu/item0836/

ティッシュケースは５サイズの展開があります。

生活感の出やすいティッシュをおしゃれに演出してくれます。

【担当】

岩手県奥州市役所政策企画部ふるさと交流課

ふるさと応援係

TEL：0197-34-2116

mail：oshufan@city.oshu.iwate.jp