「飛驒高山美術館開業2周年記念×ルネ・ラリックのシャンゼリゼ・ショッピング・アーケイドの噴水制作100周年記念ART WEEK」開催

リゾートトラスト株式会社



光・音・香りが織りなす新たな芸術体験を提供する飛驒高山美術館（所在地：岐阜県高山市上岡本町1丁目124番地1 サンクチュアリコート高山内 / 館長：向井 公規）では、2026年4月5日（日）から4月12日（日）まで、「飛驒高山美術館開業2周年記念×ルネ・ラリックのシャンゼリゼ・ショッピング・アーケイドの噴水制作100周年記念ART WEEK」を開催いたします。

美術館ロビーでのオルゴール演奏会をはじめ、バイオリンと管楽器による生演奏、バイオリンの演奏体験、名器の展示販売など、多彩な音楽プログラムをご用意いたしました。視覚芸術に音の響きが重なり合い、美術館建築そのものが舞台となる体験が、来館者の没入感をいっそう深めます。本企画の中心となるのは、ロビー噴水前で開催するオルゴールの生演奏です。使用するのは、通常は展示室4に設置している1895年～1900年頃のアメリカ製のディスク型オルゴール「クリテリオン」。展示室とは異なり、天井の高いロビー空間に広がる音色は、より豊かで立体的な響きを生み出します。噴水の水音とともに広がる旋律が、美術館の空間に新たな表情をもたらします。また、ロビーでは、建築空間に広がる音楽が、作品鑑賞の余韻をやさしく包み込む生演奏や、スタッフのサポートのもと、実際にバイオリンに触れて音を出すことができる演奏体験も実施いたします。

展示販売会では、18世紀から20世紀にかけて製作されたヨーロッパのバイオリンとフランスの名弓を中心にご紹介いたします。近現代のヨーロッパのバイオリンやイタリアの名器など、普段は触れる機会の少ない楽器を実際に音出しして体験できる貴重な機会です。展示予定の楽器には、カルロ・アントニオ・テストレ、ヘベルライン、カルロ・ジュゼッペ・オッドーネなど、歴史ある製作家の作品が含まれます。今年は、美術館ロビー中央にある噴水が、パリ・シャンゼリゼ通りのショッピングアーケードのオープン時に制作されてから100年を迎える節目の年でもあります。その記念に合わせ、展示販売するバイオリンも同時代のものを中心にセレクトしました。

会期中の4月11日（土）は、当館の開館記念日にあたります。開館から2年の感謝と祝福の思いを込めた、特別な一週間。歴史ある音楽と美術館建築の響きが重なり合うひとときを通して、来館者の皆さまに奥行きのある芸術体験をお届けいたします。

■「飛驒高山美術館開業 2 周年記念×ルネ・ラリックのシャンゼリゼ・ショッピング・アーケイドの噴水制作 100 周年記念 ART WEEK」概要

【期間】2026年4月5日（日）～12日（日）

【場所】飛驒高山美術館 ロビー

【主なプログラム】

＜オルゴール演奏会～音と光のEnsemble＞

1895年～1900年頃のアメリカ製ディスク型オルゴール「クリテリオン」を使用。通常は展示室4に展示しているオルゴールをロビー噴水前に移設し演奏いたします。

＜ベルイズム 楽器演奏会＞

心から “良いな” と思える芸術の創造を目指し、弦楽器の旋律が響く特別なひとときをお届けいたします。

＜バイオリン体験会＞

楽器に初めて触れる方でも参加しやすく、バイオリンの構造や音の響きを体で感じることができる体験プログラムです。

＜楽器展示販売会＞

18世紀～20世紀のヨーロッパのバイオリンとフランスの名弓を中心に展示販売。

【URL】https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00021(https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00021)

【お問い合わせ】0577-40-1007（飛驒高山美術館 8:00～18:00）

※プログラムにより、開催日時が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

詳細を見る :https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00021

■高山市民限定 美術館無料公開のご案内

地域の皆様への感謝の気持ちを込めるとともに、芸術をより身近に感じていただきたいという思いから企画いたしました。開館以来、飛騨高山の風土に寄り添いながら歩んできた当館にとって、2周年という節目を地域の皆様と分かち合う機会。日常のなかでアートと出会う入り口となれば幸いです。

【期間】2026年4月11日（土）・12日（日）

【時間】10:00～18:00（最終入館17:00）

【URL】https://htma.rtg.jp/info/detail/?info=00058(https://htma.rtg.jp/info/detail/?info=00058)

【お問い合わせ】0577-40-1007（飛驒高山美術館 8:00～18:00）

※学生証、運転免許証など、高山市民であることを確認できる身分証明書をご持参ください。

■開催中の企画のご案内

＜企画展「アール・デコ100周年展」ルネ・ラリック ～輝きと香り～＞

ルネ・ラリック 《3羽の燕の香水瓶》

1925年パリで開催されたアール・デコ博覧会と呼ばれる「現代装飾美術・産業美術国際博覧会」から、2025年で100周年を迎えました。それを記念し、ルネ・ラリックの作品を中心に、アール・デコ期らしい直線的・幾何学的な香水瓶の数々を展示しております。

https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00014(https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00014)

＜開館２周年 飛驒高山美術館収蔵コレクション展～アール・ヌーヴォーから現代までのガラス芸術～＞

常設会場の作品の一部を入れ替えた本展では、アール・ヌーヴォー、アール・デコ、そして現代ガラスまで、時代や表現の異なる作品を通して、ガラス芸術が歩んできた多彩な軌跡をご紹介いたします。

https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00013(https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00013)

【期間】～2026年7月26日（日）

【時間】10:00～18:00（最終入館17:00）

【料金】一般：大人2,000円 / 大学・高校生1,800円 / 中学生1,300円 / 小学生500円（全て税込）※高山市民は、4月11日（土）・12日（日）の2日間無料

【お問い合わせ】0577-40-1007（飛驒高山美術館 8:00～18:00）

■飛驒高山美術館とは

飛驒高山美術館は、エミール・ガレの花器《フランスの薔薇》やルネ・ラリックの《シャンゼリゼ・ショッピング・アーケイドの噴水》など、世界各地から集められたアール・ヌーヴォーおよびアール・デコの名品を収蔵・展示する美術館です。1997年の開館以来、ミシュランガイドで7期連続三つ星を獲得するなど高い評価を得てきた「旧飛驒高山美術館」を継承し、2024年に「サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート」内に再誕いたしました。“煌めきが解き放つ、アートリウム”をコンセプトに、光・音・香りが融合する幻想的な空間を創出。飛騨高山の自然音や季節の移ろいに呼応して変化する音楽、色彩、アロマが、訪れる人々を五感で包み込み、時とともに変わりゆく芸術体験を提供いたします。

URL：https://htma.rtg.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hidatakayama_museum_of_art/

※写真はイメージです。

※内容は一部変更となる場合があります。