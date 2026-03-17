【新商品】揺れない・潰さないハイサポート”スポーツブラ”。補整下着メーカーHEAVEN Japanが開発。バストを守りながら快適に整え、長時間の着用もOK【E65～K90】

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行うHEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は2026年3月13日より公式オンラインショップにて、揺れない・潰さない「スポーツブラ」の販売を開始いたしました。

運動中のバストの揺れは不快感だけでなく、形崩れの不安にもつながります。一方で「しっかり支えたいけれど、締め付けすぎるスポーツブラは苦しい」「大きいサイズが少ない」「仕事帰りにそのまま運動したい」など、スポーツブラ選びに悩む声も少なくありません。

バストを美しく保つには「揺らさない」「潰さない」「流さない」ことが大切です。

HEAVEN Japanは補整下着メーカーとして、バストを“守る”ホールド力と長時間着けられる快適さ、普段着にもなじむ美しいシルエットを両立することを目指し開発しました。商品の主な特徴は、以下の4つとなります。

バストの揺れを抑えるハイサポート設計

バストは揺れることでバストを支えるクーパー靭帯に負荷がかかり、バストの下垂する要因になります。カップ上辺のゴムバンドを内蔵することで、運動時の揺れを軽減。バストをしっかり支えながらも、動きやすさにも配慮しました。

美しいシルエットで普段着にも使える

スポーツブラの上部にはゴムバンド内蔵

L字ワイヤーと４枚のパーツを縫い合わせた4枚はぎカップでバストを支え、美しいシルエットに整えます。普段着にも取り入れやすく、仕事終わりのジムなどにも着替え要らずで使える一枚です。

細部までこだわった着け心地

ワイヤー入り＆４枚はぎカップバストの広がりを抑え、脇にお肉がはみ出ない

カップ裏はメッシュ素材で、汗をかいても不快なく過ごせます。また、クッション性の高い調整可能なストラップは肩こりを軽減してくれます。

取扱表示は印字仕様なのでチクチクせず、活動時も気になりません。背中もしっかりホールドする3列3段ホックを採用し、汗をかいても着脱しやすくなっています。

サイズが合ってこそ実感できる心地よさ。E65～K90の豊富なサイズ展開

補整下着ブランドこだわりのスポーツブラ

一般的にスポーツブラはS・M・Lなどサイズ展開が少なく、バストをシルエット潰してしまうことが多くあります。「アンダーに合わせるとトップがきつい」「トップに合わせるとアンダーがゆるい」など着用感のそんな悩みにも寄り添い、HEAVEN JapanのスポーツブラはE65～K90までの42サイズ展開となっております。合うサイズが見つかりにくい方にも選びやすいラインアップです。バストの左右差がある方にもフィットして着用していただけるよう、サイズ調整用パッド付き。

カラーはベーシックなブラック

E65～K90の42サイズ展開。サイズ調整パッド付き。

シーンを選ばず使いやすいブラックをご用意しました。トレーニングウェアから見えても気にせず、着用できます。

スポーツはもちろん体を動かすお仕事や汗をかくシーンなど、様々な場面で着用していただけます。

ベーシックなブラック

「快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見が、上記のようにいたるところに詰まっています。何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。

私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。

＜商品情報＞

商品名：スポーツブラ

価格：7,480円（税込）

サイズ：E65～K90

カラー：ブラック

パッド：左右差を調整できる薄手パッド付き

特設URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/3214lp

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3214-bk

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