『ソニックランブル パーティ』期間限定イベント「THE SMURFS（スマーフ）」とのコラボイベントが開催開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル パーティ』について、4月15日（水）17:00まで期間限定イベント「スマーフ コラボイベント」を開催することをお知らせいたします。

イベント期間中は、イベントパスやレッドスターリングショップでスキンを入手することで、「スマーフ」のキャラクターとしてバトルに参戦できるほか、スマーフの世界観を楽しめる特別ステージも登場します。一緒にスマーフ村を駆け抜けましょう！

『ソニックランブル パーティ』スマーフコラボ 公式トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=EE3mQFqesHY(https://www.youtube.com/watch?v=EE3mQFqesHY)

■イベントパス報酬

今回のイベントでは、無料パスと有料のプレミアムパスの2種類をご用意しています。

無料パスでは、スキン「ワイルド」やバディ「プレゼント」などが獲得できます。

プレミアムパスでは、スキン「パパスマーフ」やバディ「ケーキ」などを入手可能です。

■ショップラインアップ

イベント期間中、レッドスターリングショップでは、「スマーフ コラボイベント」限定のスキンやスキルが含まれるパックが登場します。

・「スマーフェット」スキンパック

「スマーフェット」スキンと「スマーフ拳法」スキルが含まれます。

・「ブロッサム」スキンパック

「ブロッサム」スキンと「お花がいっぱい！」スキルが含まれます。

■コラボステージ

イベント期間中は、スマーフ村をモチーフとした特別ステージが登場します。猫のアズレールから逃げたり、キノコやカタツムリの上をジャンプで駆け抜け、ゴールを目指しましょう！

■「THE SMURFS（スマーフ）」とは

ベルギーの漫画家、ピエール・クリフォール（ペヨ）によって生み出されたスマーフ。

深い森の中に棲むスマーフたちが繰り広げる物語は1958年に誕生してから55ヶ国語に翻訳され、今も世界中で愛され続けています。青くてキュートなスマーフは、リンゴ3個分の高さしかありません。

チームスピリット、寛容さ、楽しさ、協力、そして自然への敬意を大切にしています。

最初は見分けにくいかもしれませんが、それぞれのスマーフには独自の個性があります。彼らは、キノコ型の家々が立ち並ぶ村に住んでいます。

その村は、ほとんどの人が足を踏み入れることのない魔法の森の奥深くに隠れています。1958年にコミックブックで誕生したペヨの小さな青いキャラクターたちは、何世代にもわたって幸せを広め、子供たちや家族を楽しませてきました。アニメシリーズ「スマーフ」（2021年）は、テレビやプラットフォームで世界中で放映されています。パラマウント・ピクチャーズ／ニコロデオン・アニメーションが制作・配給し、リアーナがスマーフェット役で主演する新作スマーフ映画は、2025年7月に全世界で劇場公開しました。

■『ソニックランブル パーティ』とは

『ソニックランブル パーティ』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことができます。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モードはよりカジュアルな「パーティランブル」と本格的な対戦が楽しめる「リングサバイバル」の2種で、「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」といった多彩なルールが登場します。

ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む計100種以上が登場します。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS： Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【『ソニックランブル パーティ』製品概要】

商品名：ソニックランブル パーティ

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。