ハリウッドビューティグループが3月8日国際女性デーにちなんで、HAPPY WOMAN AWARD　企業部門「PIONEER賞」受賞。

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）のハリウッドビューティグループは、国連が制定する「国際女性デー（3月8日）」にあわせて、一般社団法人HAPPY WOMANのHAPPY WOMAN(R)︎ 実行委員会が開催する「HAPPY WOMAN FESTA 2026」において、企業部門「PIONEER賞」を受賞いたしました。

「HAPPY WOMAN AWARD」は、女性のエンパワーメントやジェンダー平等の推進に貢献し、社会にポジティブな影響を与える個人・企業を表彰するアワードです。

2026年は、HAPPY WOMAN FESTAの10周年を機に表彰制度が刷新され、これまでの社会貢献やSDGsへの直接的な取り組みに加え、生き方・働き方・価値観の提示そのものが社会に与える影響も新たな評価軸として導入されました。

多様なロールモデルの存在が、次の一歩を踏み出す勇気や選択肢を生み出すという考えのもと、「次の10年を照らす希望のロールモデル」を選定する制度へと進化しています。

授賞式にはハリウッド株式会社HR室 富山恵美室長が登壇。

受賞理由

ハリウッドビューティグループは、創業から約100年にわたり「美と幸せを世の人に贈る」ことを理念に掲げ、美容教育の普及や女性人材育成を通じて女性の社会進出を支援してきました。

美容学校の設立をはじめ、女性が専門性を身につけ、自立したキャリアを築くことができる環境づくりを推進し、日本の美容業界における女性活躍の基盤形成に長年貢献してきました。

こうした継続的な取り組みは、女性の働き方や生き方の選択肢を広げる社会的インパクトを生み出しており、次世代へのさらなる貢献が期待されるとして、その先駆的な功績が評価されました。

企業部門受賞

PIONEER賞：ハリウッドビューティグループ

HAPPY WOMAN BRAND賞：味の素AGF株式会社

SOCIAL IMPACT賞：エスエス製薬株式会社、株式会社アイロムグループ

WORKSTYLE INNOVATION賞：パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

PARTNERSHIP賞：チョコラBBブランド、マリオット・インターナショナル

個人部門受賞

HAPPY WOMAN賞：アン ミカ氏（モデル・俳優・歌手）

LEGEND賞：戸田 奈津子氏（映画字幕翻訳者）

WELL-BEING IMPACT賞：潮田 玲子氏（元バドミントン日本代表／スポーツキャスター）

NEXT GENERATION賞：山之内 すず氏（タレント／モデル）

SOCIAL IMPACT賞：石本 めぐみ氏（NPO法人ウィメンズアイ 代表理事）

CHANGE MAKER賞：五十嵐 真由子（オンラインスナック横丁 代表）

創業100年を超え、次の時代へ

ハリウッドビューティグループは1925年の創業以来、「美は心と共にある」という創業者メイ・ウシヤマの理念のもと、美容を通じて女性の自立と社会参加を支援してきました。2025年には創業100周年を迎え、現在は101年目を歩んでいます。

メイ・ウシヤマが唱えた「Skin - 肌」 、「Body - 体」 、「Mind - 心」、すべての美しさは、 まず不要なものを取り除くことから始まるという肌・体・心の調和をはかるSBM美容法(R)（三大排泄美容法）を軸に、ウェルビーイングの推進や社会貢献活動にも取り組んでいます。

今後もハリウッドビューティグループは、美容の力を通じて女性一人ひとりが自分らしく輝ける社会の実現を目指し、次世代へ価値をつないでまいります。

国際女性デーとHAPPY WOMAN

国際女性デー（International Women's Day）は、毎年3月8日に制定された、女性の権利向上、社会・経済・政治的成果を称える国連の記念日です。1975年に国連によって制定されました。

一般社団法人HAPPY WOMANは、「すべての女性が自分らしく幸せに生きられる社会」の実現を目指し、女性のエンパワーメントとジェンダー平等社会の推進を目的として設立された団体で、国際女性デー（3月8日）の普及や、SDGsの達成を目指し、持続可能で活力ある未来を共創する活動を行っています。

HAPPY WOMAN(R)とは(https://happywoman.online/about/)

HAPPY WOMANFESTA2026概要： 国際女性デー HAPPY WOMAN FESTA(https://happywoman.online/)

AWARD概要/受賞者情報：「国際女性デー表彰｜HAPPY WOMAN AWARD 2026」個人・企業部門発表(https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/award/)