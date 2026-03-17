荒川技研工業、「次の50年」に向けVIを刷新

荒川技研工業株式会社

荒川技研工業株式会社（本社：東京都渋谷区）は、次の50年に向けたブランド戦略の一環として、ビジュアル・アイデンティティ（VI）を刷新します。新しいVIは2026年3月17日より順次展開します。

当社は1973年、創業者である工学博士・荒川秀夫が「ないものを創る」を理念に創業しました。ワイヤーを用いた金物メーカーとして、建築空間や展示空間を支える製品を開発してきました。

1975年には、世界に先駆けてワイヤー金具の調節機構「ARAKAWA GRIP」を開発。この技術を核としてディスプレイワイヤーシステム、ピクチャーレール、建築用ワイヤー手すりシステム、照明器具吊り用金具システムなどを展開し、建築空間や展示空間の構造を支える技術として発展してきました。現在では当社の製品は世界30カ国以上で採用されています。

創業から50年を経て、当社は次の50年に向けた新たな成長段階へ進みます。今後は国内市場において新たな用途分野の開拓を進めるとともに、グローバル展開を強化し、事業基盤の拡大を図っていきます。

こうした取り組みを象徴するブランド表現として、このたびVI（ビジュアル・アイデンティティ）を刷新しました。

パラダイム（慣習）にとらわれず、本質を捉え、新たな発想を生み出す企業であり続けるために。荒川技研工業はこれからも「ないものを創る」という理念のもと、吊る技術の可能性を広げながら、世界の創造的な空間づくりに貢献してまいります。

コーポレートロゴ「A マーク」の継承

当社はこのA マークを旗印に創業50 年まで発展を続けてきました。このマークには信頼と実績という荒川技研工業の信念が宿り、今もなお一つずつ丁寧に精度の高い製品を作り続けた歴史が刻まれています。歴史の節目を迎えるにあたり、創業からの熱い想いを受け継ぐことを改めて決意し、これからもこのA マークを使用を続けていきます。

新しいシンボル 「Hanging colon」

新たなシンボルとして「Hanging colon」を開発。セミコロンをモチーフに、人や企業、事業をつなぐ存在でありたいという意思を表現しました。また形状は当社の主力技術であるグリッパーとフックを象徴しています。

タグライン「hanging all possibilities」

次の50年に掲げるタグラインはhanging all possibilities。直訳すると全ての可能性を吊るとなります。当社の在り方は黒子的でありながら、その空間そのものに秩序と洗練されたイメージを与え、また最小の構成でありながら重い物までを吊り下げ、張り、支える役割です。その可能性を広げながら世界の創造性を高める役割を担うべく、こうしたタグラインにしました。

ロゴタイプ

新しいARAKAWAロゴのタイポグラフィについて。近年「ARAKAWA」という呼称は海外においても正しく呼ばれるようになってきています。そうした状況に呼応するべく新しいARAKAWAロゴはグローバル戦略と共にスタンダードフォントをベースとしたタイポグラフィに刷新しました。ウェブ、印刷どちらにおいても視認性が高く、タイポグラフィのみの使用においてもしっかりとした存在感を発揮し、揺るがない信頼や技術の表現を纏っています。

新たなVIは、江口海里氏によるデザイン

デザイナー江口海里氏と約2年にわたり、これからの50年の企業のあり方について議論を重ねながら開発しました。その中で話し合って出てきた「これまでにないつながり」を増やしていくことや、またこれまでの分野だけでなく、新しい分野にも既存の技術を下敷きにして創っていく、という方向性が見えてきました。

これまでの50年間、当社はARAKAWA GRIP という基幹技術を中心に、創造的な場において大きな役割を果たしてきました。 創業50年を過ぎて、当社はさらに前に進むことにしました 。多くの人や企業とつながり、創造性を高めながら、あらゆる可能性を吊る技術で支えていきます。そのために VI を刷新しました。

デザイナー 江口海里氏

大阪府生まれのデザイナー / ディレクター。

大阪市立工芸高等学校、大阪市立デザイン教育研究所をともにプロダクトデザインを専攻し卒業。メーカー、デザイン事務所と下積みを経て2008年独立。工業製品、工芸品のプロダクトデザインから企業のブランディングまで、町工場からスタートアップ、グローバル企業までデザインを提供し続けている。