AIエージェント搭載でナレッジ活用を加速させる 【CrewWorks】がJapan DX Week 春 2026 で新機能を初公開

テクノ・マインド株式会社

CrewWorksは、2026年4月8日 (水) ～ 4月10日 (金) の3日間、東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春 2026」に出展いたします。

◇CrewWorks（クルーワークス）とは

ブースイメージ

仕事のツールはこれひとつで

CrewWorksは、チャット・Web会議・タスク管理・ファイル共有など、仕事に欠かせない機能をひとつに集約。ツールを使い分けることによる時間損失と情報分断を解消するオールインワンのビジネスコミュニケーションツールです。

AIエージェントが関連ナレッジを提案 <<新機能！>>

CrewWorksに蓄積された膨大なコミュニケーションの記録から、タスクや会議に紐づく社内ナレッジ（チャットメッセージ、添付ファイル、過去タスク・会議記録など）を抽出し、「関連ナレッジ」としてピン留めできる新機能「関連ナレッジ提案」を実装します。この機能により情報探索時間の短縮と意思決定の質向上を実現します。

◇AIエージェントが実現する圧倒的な業務効率化

関連ナレッジ：タスクや会議に関係する情報をAIエージェントが抽出し、関連ナレッジとして紐づけます！

「関連ナレッジ提案」は、タスクや会議の作成・表示時にその内容に関連する過去のチャット、添付ファイル、別タスク、会議記録をAIエージェントが抽出し、候補として提示する機能です。管理者や参加メンバーは提示された候補をワンクリックでピン留めして当該タスク／会議の参照ナレッジとして固定できます。

関連ナレッジ提案

関連ナレッジ提案により、以下の効果が期待できます。

- 情報探索時間の短縮により、プロジェクトの初動スピードが向上- 過去の知見を活用した意思決定により、判断の質が向上- ナレッジの再利用で重複作業を削減し、チームの累積学習を促進- 新メンバーの教育時間を短縮し、即戦力化をを支援

＜利用シーンの例＞

システム開発 ：過去の設計討議やバグ対応ログをピン留めし、仕様検討時に即参照

カスタマーサポート：過去問い合わせの解決策やFAQを会議に紐づけて共有、対応品質を向上

人事・採用 ：候補者選考に過去の面接評価・手続き資料を関連付け、選考プロセスを標準化

◇CrewWorksブースで体験できる価値

オールインワンの威力を体験

仕事で使う複数のツールを一つにまとめることで、業務効率がどのように向上するのか。 「こんなに便利になるのか！」という驚きを、実際にブースでご確認ください。

日々の業務コミュニケーションが自動的にナレッジになる

膨大なコミュニケーションの記録を、AIがどのようにして組織のナレッジに変えるのか。 CrewWorksに新しく搭載されたAI機能による「CrewWorksを使うだけでナレッジになる」仕組みをぜひご体験ください。

◇AIによる仕事の未来を体験するチャンス

この機会にぜひCrewWorksブースへお越しいただき、最新AIを搭載したオールインワンツールが実現する次世代のビジネスコミュニケーションをご体験ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております！

・「CrewWorks」：https://crewworks.net/(https://crewworks.net/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_japanit-spring)

・「CrewWorks」製品紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=BP1HxBZ_OUQ

・「CrewWorks」料金プラン：https://crewworks.net/price/(https://crewworks.net/price/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_japanit-spring)

・「CrewWorks」無料相談・デモお申込み：https://crewworks.net/demo/(https://crewworks.net/demo/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_japanit-spring)

◇開催概要

開催概要Japan DX Week 春 2026

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

■期間：2026年4月8日（水）～4月10日（金）

■時間：10:00～17:00

■会場：東京ビッグサイト

東1～3、7、8ホール

西1～4ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

■小間番号：E17-14 （東2ホール）

■参加入場：無料

■主催：RX Japan株式会社

※ 以下から事前に来場登録をお願いいたします。

来場登録

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1636511296441207-EPZ

テクノ・マインド株式会社

URL：https://www.tmc.co.jp

業種：情報通信

本社所在地：宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6番11号

電話番号：022-742-3331

代表者名：阿部 忠彦

上場：未上場

資本金：1億円

設立：1965年02月