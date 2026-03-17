ブラウザ分離「RevoWorks」とＦＦＲＩセキュリティの次世代EDR「FFRI yarai」が協業した特別パッケージ「RevoWorks Plus EDR」の提供を自治体中心に開始

ジェイズ・コミュニケーション株式会社（以下 ジェイズ・コミュニケーション、東京本社：東京都中央区新川、代表取締役社長：渡邉 辰夫）は、自社オリジナルブランドのインターネット分離ソリューション「RevoWorksシリーズ」と日本発の研究開発型サイバーセキュリティ企業で、先進的な脅威分析や純国産エンドポイント製品を提供する株式会社ＦＦＲＩセキュリティ（以下 FFRI、本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：鵜飼 裕司）との協業により「RevoWorks Plus EDR」の提供を2026年3月17日より開始します。本ソリューションにより、セキュリティ対策を一段と強化し、安心して業務に取り組める安全性の高い業務環境を提供します。

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

近年、フィッシング攻撃やゼロデイ攻撃など、ブラウザを起点とした脅威が急増し、従来のEPPだけでは検知が難しいケースが増えています。こうした状況に対応するため、当社で開発したインターネット分離ソリューション「RevoWorksシリーズ」と、FFRIが開発した高度な端末防御を提供するEDR製品「FFRI yarai」を組み合わせた本製品「RevoWorks Plus EDR」により、ブラウザと端末の両面から多層的な防御体制を構築し、これらの脅威に対処できるよう支援していきます。

RevoWorksシリーズは、インターネット接続系と業務系ネットワークを物理的に分離し無害化する独自技術により、全国400以上の自治体で導入されています。今後は、これにEDRを加えることでセキュリティレベルをさらに高めた「RevoWorks Plus EDR」として、全国の自治体へ幅広く提案していきます。

また、自治体・病院・金融機関など、特に高いセキュリティ水準と安定運用が求められる組織に向けても、「RevoWorks Plus EDR」は、安全な外部アクセスを実現するブラウザ分離と、未知のマルウェアや脆弱性に対応する次世代EDRを組み合わせることで、サイバー脅威から業務環境を強力に保護し、安心して業務に集中できる環境を提供します。

■「RevoWorks Plus EDR」の概要

インターネット分離ソリューションにより安全なインターネット環境を提供する「RevoWorks」製品に加えて、パターンファイルに依存しない先進的な振る舞い検知技術により、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃からエンドポイントを多層的に防御する「FFRI yarai」を組み合わせることで、より強固なセキュリティ対策と安全な業務環境の構築が可能です。

■「RevoWorks Plus EDR」の特長

1）クローズドネットワーク特有の課題を解決

RevoWorksが外部との接点を論理分離し、安全な外部アクセスを提供します。さらにFFRI yaraiが、クローズドネットワーク環境でも振る舞い検知により未知の脅威を端末上で検知・防御し、侵入前後の両面から安全性と業務性を両立します。

2）軽快な動作性を保ちながらセキュリティを強化

FFRI yaraiは振る舞い検知技術によって脅威を検知します。シグネチャに依存しないため、従来型アンチウイルスのような大規模スキャン処理を必要としません。そのため、端末のCPU負荷・メモリ負荷が低く、社員の業務アプリケーションの動作遅延をほぼ発生させません。

3）RevoWorksとの組み合わせで安価にご提供

RevoWorks×FFRI yaraiにより、標的型攻撃やランサムウェアへの耐性を高め、ゼロトラスト環境を構築する高度なセキュリティを安価に提供します。

■エンドースメント

＜ジェイズ・コミュニケーション株式会社 代表取締役社長 渡邉 辰夫のコメント＞

先進的なエンドポイントセキュリティ製品を提供する ＦＦＲＩセキュリティ社との取引開始を大変喜ばしく存じます。巧妙化・高度化の一途を辿るサイバー攻撃に対し、国内有数のセキュリティリサーチに基づく独自の防御技術を備えた 「FFRI yarai」と、当社独自のサンドボックス技術によりセキュアなインターネットアクセスを実現する「RevoWorksシリーズ」を組み合わせた「RevoWorks Plus EDR」によりお客様環境の安全性向上に一層貢献できるものと確信しております。今後も、より多くのお客様へ価値あるセキュリティソリョーションを提供すべく、両社の協業を推進してまいります。

＜株式会社ＦＦＲＩセキュリティ 代表取締役社長 鵜飼 裕司のコメント＞

このたび、RevoWorksシリーズと「FFRI yarai」を組み合わせた「RevoWorks Plus EDR」の提供が開始されることを大変嬉しく思います。近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化しており、企業や組織のIT環境を守るためには、複数のセキュリティ技術を組み合わせた多層的な防御がますます重要となっています。ブラウザを入口としたセキュアなインターネットアクセスを実現するRevoWorksシリーズと、当社のエンドポイント防御技術である「FFRI yarai」を組み合わせることで、お客様環境のセキュリティ強化に大きく貢献できるものと期待しております。今後も両社の連携を通じて、より多くのお客様に高度なセキュリティソリューションを提供してまいります。

ジェイズ・コミュニケーションは今後も、信頼性と実効性の高いセキュリティソリューションの提供を通じて、お客様の業務環境をあらゆる脅威から守り抜くことに注力してまいります。変化し続けるサイバー攻撃に対して、より安全で快適な環境を実現し、安心して業務に専念できる社会の基盤づくりに貢献していきます。

ＦＦＲＩセキュリティについて

株式会社ＦＦＲＩセキュリティは、2007年設立のサイバーセキュリティ専門企業で、世界トップレベルの研究チームを有し、標的型攻撃対策製品「FFRI yarai」などの開発・提供を行っています。

Webサイト：https://www.ffri.jp/

ジェイズ・コミュニケーションについて

ネットワークセキュリティ、ネットワークインフラ技術に特化したセグエグループ株式会社の中核企業です。ネットワークセキュリティに係るディストリビューション事業、インテグレーション事業、サービス事業を展開しています。

Webサイト：https://jscom.jp/

RevoWorks製品について

Webサイト：https://revoworks.jp/

RevoWorks Plus EDRについて

Webサイト：https://revoworks.jp/edr/

RevoWorks製品に関するお問い合わせ先

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

RevoWorksBU プロダクトセールス部

Mail：revo_pr@jscom.co.jp

※本資料に掲載されている会社名および商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

以上