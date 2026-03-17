愛知・岐阜・三重のFM3局で蒲郡の魅力を発信する特別番組を放送！ボートレース蒲郡でのイベントに出演する「なのはな」「SEAMO」からのコメントも！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）とレディオキューブFM三重、FM GIFUの3局では、3月22日（日）19:00～19:55に特別番組「COME GO GAMAGORI」をお送りします。

なのはなマーティ・フリードマンはるのまいSEAMOCool-X

3月25日（水）にボートレース蒲郡で開催される音楽イベント「GAMAGORI MUSIC FESTIVAL CLASSIC MIX」。3月24日（火）から29日（日）に開催される「SG第61回ボートレースクラシック」の会場を、多彩なアーティストのスペシャルライブで盛り上げます。出演は、フジテレビ系『芸能界特技王決定戦TEPPEN』ピアノ頂上決戦で優勝を果たし、ソロライブやイベントの他、YouTubeの演奏動画も人気のピアニスト「なのはな」、MEGADETHの全盛期を支えた世界的ギタリスト「マーティ・フリードマン」、「ルパン・ザ・ファイヤー」「マタアイマショウ」等のヒット曲でおなじみの、名古屋HIP HOP界の兄貴分であり塾長「SEAMO」、名古屋を拠点に活動し、ライブを中心に支持を広げる男性4人組ダンスボーカルグループ「Cool-X」、透明感のある歌声と等身大の歌詞が魅力の女性シンガーソングライター「はるのまい」の5組。MCはFM AICHIパーソナリティ、重田優平が担当します。

3月22日の特番「COME GO GAMAGORI」は、この「GAMAGORI MUSIC FESTIVAL CLASSIC MIX」に先駆け、ボートレース蒲郡のある「愛知県蒲郡市」の魅力を発信していく55分です。三河湾の穏やかな海と緑豊かな山に囲まれた、自然と温泉、食が調和する街、蒲郡。シンボルの「竹島」や4つの温泉郷、ラグーナテンボスなどの観光施設も充実していて、音楽イベントやスポーツの大会なども数多く開催されています。そんな蒲郡の魅力をテーマごとに紹介していく他、「GAMAGORI MUSIC FESTIVAL CLASSIC MIX」の出演者である「なのはな」「SEAMO」からのメッセージもお届けします。

番組はラジオの他、スマートフォンアプリの「radiko」なら、放送後1週間以内なら「タイムフリー」機能で聴く事が可能です。25日のイベント前に、ぜひラジオで蒲郡の魅力を感じて下さい。

- 番組概要

タイトル：COME GO GAMAGORI

放送日時：2026年3月22日（日） 19:00～19:55

パーソナリティ：重田優平（FM AICHI パーソナリティ）

ゲスト（コメント出演）：なのはな、SEAMO

放送局：FM AICHI、レディオキューブFM三重、FM GIFU

radikoで放送を聴くにはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260322190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260322190000)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。

- イベント「GAMAGORI MUSIC FESTIVAL CLASSIC MIX」について

開催日時：2026年3月25日（水） 13:40～18:30（予定）

※イベントは開催中の各レース間で開催予定です。

会場：ボートレース蒲郡 センターコートステージ

出演：なのはな、マーティ・フリードマン、SEAMO、Cool-X、はるのまい

MC：重田優平（FM AICHI パーソナリティ）

ボートレース蒲郡公式サイト：https://www.gamagori-kyotei.com/

※イベントに関する最新情報、詳細は上記ホームページにてご確認下さい。