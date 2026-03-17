NYの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」六本木店、イースターをモチーフに、春の訪れを感じる「イースターステーキコース」を提供開始

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、六本木店にてイースターシーズンに合わせ、春の訪れを祝う特別コース「イースターフィレミニョンコース」「イースターTボーンステーキコース」を2026年4月1日(水)より提供いたします。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/roppongi/

ベンジャミンステーキハウスの発祥の地・ニューヨークでは、イースターは家族や友人と食卓を囲んだり、エッグハントを楽しんだりと春の訪れを祝う一日として親しまれています。

ベンジャミンステーキハウス六本木店では、この春のイースターに向けて華やぎを食卓に添える特別コースとして、USDA認定プライムビーフを主役に、春らしい彩りと遊び心を取り入れた「イースターステーキコース」を期間限定でご用意し、ご家族やパートナー、ご友人とのひと時をお楽しみいただけます。

前菜には、イースターの象徴である卵の豊かな風味を生かしたケークサレや、大人のイースターエッグを思わせるクラブミートとキャビアなど、見た目も風味も華やかな「イースターオリジナル前菜盛り合わせ」が登場。メインには、USDA認定のプライムビーフを使用し、ウェットエイジングでしっとりした柔らかさときめ細やかな肉質、上品な甘味と滑らかな口溶けが特長の「フィレミニョン」、または、28日間のドライエイジングによって凝縮された旨味と骨付きならではの香ばしさの「Tボーンステーキ」を、それぞれ異なる魅力を持つ二つのステーキからお選びいただけます。そしてデザートには、イースターバニーの好物として知られるニンジンをすりおろし、自然な甘みとスパイスの温かみを生かし、しっとりと焼き上げたイースターの定番スイーツである「キャロットケーキ」などをご用意し、春の訪れを感じさせるコースに仕上げました。

NYステーキハウスの重厚感と六本木の洗練が調和する空間で、春の祝祭を彩る上質なひとときをお届けします。

■イースターステーキコース 概要

店舗：ベンジャミンステーキハウス東京六本木本店

所在地：東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

提供期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

予約受付期間：2026年3月24日(火)～4月30日(木)

お客様からのお問合せ先：03-5413-4266 / MAIL bsh-roppongi@benjaminsteakhouse.jp

価格（税サ込）：

イースターフィレミニョンコース 15,000円

イースターTボーンステーキコース 23,000円

＜コース内容＞

- Appetizer：イースターオリジナル前菜盛り合わせ

(ケークサレ／クラブミートwキャビア／朝摘みベビーリーフのサラダ／メープルベーコン)

- Soup：グリーンピースのポタージュ

- Entree：フィレミニョンステーキ 又はTボーンステーキ

- Sides：マッシュポテト & クリームレスクリームドスピナッチ

- Dessert：キャロットケーキ

- Coffee or Tea

- Bread：小麦麦芽パン＆クルミ麦芽パン（ホイップバター添え）

Appetizer イースターオリジナル前菜盛り合わせ

北米でメープルの採取が行われる“雪解けの季節”と、フランスの春の食卓を重ね合わせた前菜盛り合わせ。ケークサレはイースターの象徴である卵の豊かな風味を生かして丁寧に焼き上げています。クラブミートとキャビアは、大人のイースターエッグを思わせる上品な塩味のアクセントとして華やぎを添えます。朝摘みベビーリーフのサラダの緑とベーコンの赤、ケークサレの黄色が春のイースターを思わせる華やかな彩りを添え、メープルベーコンの甘い香りが北米の春の訪れを感じさせる一皿。

Soup グリーンピースのポタージュ

春を象徴する食材として親しまれるグリーンピースを、やわらかな甘みと香りを引き出すよう丁寧に仕立てたポタージュです。若い豆の瑞々しさを生かしながら、雪解け水のように澄んだ味わいを目指しました。

シルクのように滑らかな口当たりと、春の祝祭を思わせる優しいグリーンの色合いが、季節の息吹を感じさせる一杯。

Entree フィレミニョンステーキ 又はTボーンステーキ

ベンジャミンステーキハウスの代名詞であるUSDAプライムビーフを、それぞれの部位に最適な熟成方法で仕上げています。

Tボーンは28日間のドライエイジングによって旨味が凝縮し、骨付きならではの香ばしさと力強い余韻が際立つ、存在感あふれる一皿です。フィレミニョンはウェットエイジングでしっとりとした柔らかさを引き出し、きめ細やかな肉質が生む上品な甘みと滑らかな口溶けが魅力です。

Dessert キャロットケーキ

イースターバニーの好物として知られる“ニンジン”を主役にした、春の祝祭に欠かせない伝統的なデザートです。

すりおろした人参の自然な甘みとスパイスの温かみを生かし、しっとりと焼き上げています。

あえてアイシングを施さないことで、食後のデザートとしてより軽やかに楽しめる仕上がりとなっており、春の日差しのように優しい余韻が広がります。

■ベンジャミンステーキハウス 六本木店 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

東京六本木店では、階段を一歩ずつ下りると非日常に近づく地下への入口を抜け、眼前に広がるラグジュアリーな空間が、賑やかな六本木にいることを忘れさせます。大きなワインセラーには常時400種類のワインを取り揃え、お客様の好みに合わせた最適なワインを提供致します。 気軽にバーで飲んで食事するも良し、大切な人や友人とのお食事、 記念日や接待など様々なシーンでご利用いただけるよう、 ボックス席・プライベートダイニングルームを完備しております。

所在地： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス： 東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分 、都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:00)

お客様からのお問合せ先：03-5413-4266