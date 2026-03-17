ミルクのコクとシュー皮のくちどけが向上！「バニラ広がるカスタードシュー」＆「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」の2商品が3月24日（火）から順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、全国のセブン-イレブン店舗にて、人気の定番スイーツ「バニラ広がるカスタードシュー」と「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」をリニューアルし、3月24日（火）より順次発売します。

「バニラ広がるカスタードシュー」は、バニラの風味は残したまま、濃縮ミルクを加えることでコクを感じる、毎日でも食べたくなる味わいを実現。「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」は、これまで通りクリームのボリューム感も大切にしながら、ホイップクリームとカスタードが口の中でとろける食感にこだわっています。セブン-イレブンがお届けする至福のスイーツを、ぜひご堪能ください。

ミルクのコクをプラス！クリームがさらにおいしくリニューアル

■バニラ広がるカスタードシュー

価格：160円（税込172.80円）

発売日：3月24日（火）～順次

販売エリア：全国

カスタードクリームはマダガスカル産バニラビーンズを鞘ごとすりつぶしたバニラペーストを使用し、バニラの風味は活かしつつ、濃縮ミルクを加えコクをプラスすることで、また食べたくなる味わいに仕上げました。シュー皮は香ばしく焼き上げ、歯切れを向上させました。カスタードクリーム、シュー皮、どちらもくちどけにこだわっているため、最後まで軽やかに楽しんでいただけます。

（1）専門店のような製法へのこだわり

シュー皮を大きくふっくらと膨らませるため、牛乳や砂糖などを沸騰させた後、速やかに小麦粉を加えています。

（2）香ばしく歯切れのいいシュー皮

焼成時には上火・下火それぞれの温度を調整し、オーブン入口で霧吹きを行うことで、生地をしっかりと膨らませます。こうした工程により、香ばしく、歯切れのいいシュー皮に仕上げています。

■ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー

価格：185円（税込199.80円）

発売日：3月24日（火）～順次

販売エリア：全国

ホイップクリームとカスタードクリームが口の中で同時にとろけるような食感を追求しました。自家製のカスタードクリームはよりなめらかでくちどけの良い味わいに。さらに、ふんわり焼き上げたシュー皮が、Wクリームとの一体感を高め、クリーム好きにはたまらない満足感あふれる一品に仕立てました。

担当者コメント

セブン‐イレブン人気スイーツのシュークリームが、さらにおいしくなって登場します。くちどけのいいシュー皮に、なめらかでとろけるくちどけにこだわったクリームをたっぷりと詰め込み、ひと口頬張った瞬間に思わず笑みがこぼれるような商品に仕上がりました。コーヒータイムや食後のデザートなど、日常をちょっと贅沢に彩り、ほっと一息つけるひとときをお届けします。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。