イタリア発「フォルテ フォルテ」がスイコックとのコラボレーションサンダルを発売、春夏シーズンを彩るマストハブサンダル

コロネット株式会社

「forte_forte loves suicoke」は、forte_forte(フォルテ フォルテ)の感性豊かで洗練された世界観と日本ブランドならではの革新的なミニマリズムが融合して生まれたコラボレーションです。

異なる美意識が出会い、互いに引き立て合うことで、夏にぴったりの新たなマストハブアイテムが誕生しました。

Suicoke(スイコック)は、ミニマルかつ機能的なサンダルで強い個性を放ち、世界中で高い評価を得ているブランドです。

このクリエイティブな対話から、forte_forteのためだけに特別に考案された2色展開の限定モデルが生まれました。

コンセプトは、快適さと日本のストリートウェアへの共通した愛情、そしてイタリアならではのクラフツマンシップとと細部へのこだわりから着想を得ています。

機能性と感情、素材とイメージがバランスよく調和したコレクションです。

suicokeのアイコニックなシルエットは、繊細で洗練された色合いへと再解釈され、コレクションの上品な魅力を際立たせています。

テクニカルナイロンストラップや柔らかなスエードアッパーなど、素材の組み合わせとテクスチャーの遊び心が特徴。

さらに、手縫いのクロシェがシグネチャーとして施され、コラボレーションならではのアーティザナルなディテールを演出しています。

きらめくラインストーンが、予期せぬ光のアクセントとなり、forte_forteらしい個性を添えています。

「forte_forte loves suicoke」カプセルコレクションは、特別なパッケージとラベル付きで、

2026年3月20日(金・祝)にforte_forteミッドタウン店にて発売いたします。

また、コロネット公式オンラインショップでも順次発売予定です。

価格：74,800円

カラー：2色 - Phard（ベビーピンク）、Grape(パープル)

サイズ：37～39サイズ

【forte_forte東京ミッドタウン店】

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ガレリア 2F

電話番号：03-3423-0088

forte_forte

2002年、Giada Forte(ジアーダ・フォルテ)とPaolo Forte(パオロ・フォルテ)兄妹によって設立されました。感情と感覚を中心に、ファッションと人との真のつながりを創りだしたいという願いから生まれたブランドです。卓越した製造技術で知られるイタリア・ヴェネト地方に根ざし、クラフツマンシップと研究を融合させ、ファッションを身近でタイムレスな物語へと昇華させました。forte_forteはゆっくりと自然に成長しています。移ろいやすいファッションのロジックから離れ、流動的で感覚的な美学に寄り添います。貴重なマテリアルと鮮やかな色彩、身体をやさしく包み込むシルエットのアイテムは着る人の本質を引き立てます。