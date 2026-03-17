日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」より、暑さ対策としても人気の「ヤケーヌ爽クール耳カバー付」がUVカット率をUPし進化！2026年3月17日より公式オンラインショップにて発売開始！

株式会社丸福繊維

丸福繊維公式オンラインショップ（https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=166329635(https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=166329635)）

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位*を受賞した日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を販売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集め、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。このたび、夏シーズン、特に猛暑時期に絶大な支持されている「ヤケーヌ爽クール」シリーズがリニューアルされました。「ヤケーヌ爽クール耳カバー付」を３月17日(火)12時より、公式オンラインショップで発売します。

お客様の声をもとに、色や縫製、UVカット率の向上などを進化させた「ヤケーヌ爽クール」シリーズは、クーリング素材の生地を使用しています。水で濡らしたり、自身から発する汗が蒸発する際の気化熱の働きで周囲の温度を下げることができ、紫外線対策だけでなく、同時に暑さ対策も備える夏シーズン人気NO.1のヤケーヌです。

通勤・通学や自転車移動、スポーツ・アウトドアなど、屋外活動の紫外線対策に活躍する「ヤケーヌ爽クール」。3月20日の「日やけ止めの日」を前に、春先から高まり始める紫外線対策への意識に応えるアイテムであり、水で濡らすことでひんやり涼感が得られる機能を採用しているヤケーヌ爽クールは、紫外線対策と暑さ対策を同時にサポートする唯一のUVカットフェイスカバーです。

*集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

*集計期間2017年1月1日～2026年1月30日

夏季シーズン人気No.1「ヤケーヌ爽クール」シリーズ リニューアル

UVカット率の向上着け心地感UPカラーの再選定で肌なじみが良くなりました。

お客様からの声をもとに、より快適にご利用できる仕様へリニューアルしました。

■水に濡らして「打ち水効果」で涼しく快適！

水に濡らして「打ち水効果」で涼しく快適！

クーリング素材の生地を使用しているので、水で濡らしたり、自身から発する汗が蒸発する際の気化熱の働きで周囲の温度を下げることができます。

■「丈が短め」激しく動いても邪魔にならない

「ヤケーヌスタンダード」と「ヤケーヌ爽クール」のサイズ比較

「ヤケーヌスタンダード」と比べて短め設計のため、風が通りやすく、蒸れにくい仕様です。

水で濡らして使っても服が濡れにくいので、スポーツや作業など身体を動かす方におすすめです。

■特殊生繊維を重ね、鼻や頬を涼しく快適に99％UVカット

目元2重でUVカット率99％

目元２重部分はでUVカット率99％以上で一番焼けやすい頬の上部をしっかりカバーします。

■「形態安定テープ」でスポーツ、アウトドアにもおすすめ

「形態安定テープ」入り

プラスチック樹脂でできた形態安定テープ入りなので、口と鼻の間に空間を作り呼吸がしやすく、スポーツ時に風が吹いても生地が肌に張り付きません。

■"ブレスルーテック"搭載で息苦しくない

ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。

"ブレスルーテック" ロゴマーク特許取得の独自構造

“ブレスルーテック”は特許取得の開口部セパレート構造で、息苦しさを解消。飲み物もそのまま飲めて、メガネも曇りにくい革新的デザインです。

ヤケーヌ独自の3つのポイント何度洗ってもＵＶカットが下がらず経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんのでお洗濯しても効果は半永久的に持続します。

■ 商品概要 ■

商品名：ヤケーヌ爽クール/ヤケーヌ爽クール耳カバー付

カラー：ブラック・ベージュ・ライトグレー・ネイビー(ベージュピンク：爽クールのみ)

素材：ポリエステル91％・複合繊維ポチエステル9％

サイズ：フリー（耳ひも調節可能）

販売価格：爽クール2,420円（税込)

商品ページ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=137158678

爽クール耳カバー付2,860円（税込）

商品ページ:https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=166329635

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

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