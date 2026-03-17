『自己修復マテリアル・エコシステム総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『自己修復マテリアル・エコシステム総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

本白書は、自己修復材料（Self-Healing Materials）の全領域を網羅した2026年版の産業白書である。損傷を受けても自律的に修復・回復する「スマートマテリアル」として、建設・インフラ、自動車・モビリティ、医療・バイオ、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス、エネルギー、ELM（エンジニアド・リビング・マテリアル）という七大産業領域における同時多発的な技術展開を包括的に解析している。

グローバル市場規模は2025年時点で約27.6億米ドルと推定され（別調査では2024年に約17.9億米ドル）、2030年には最大59.9億米ドルへの拡大が予測される（CAGR 16.78%）。

本白書は、材料技術・修復メカニズム・産業実装・投資エコシステム・実装ロードマップを体系的に整理し、次世代スマートマテリアル市場への参入戦略立案に直結するインテリジェンスを提供するものである。

■ 利用シーン

本レポートが最も価値を発揮する具体的な利用シーンは以下の通りである。

▼ 建設・インフラ・土木分野

マイクロカプセル型・バイオベース自己修復コンクリート（Basilisk・DMAT等）、バイオセメント3Dプリント建築の技術成熟度と商用化ロードマップの把握

MICP（微生物誘発炭酸塩沈殿）・ELM（Prometheus Materials等）の参入機会と規制対応（欧州EIC/DARPA等の政府投資動向）の評価

▼ 自動車・モビリティ・インフラメンテナンス分野

自己修復タイヤ（ContiSeal・Selfseal・Sealguard等）、自己修復アスファルト（誘導加熱・高分子添加型）、構造バッテリーコンポジット（SBC）×自己修復FRPの競合状況と市場参入タイミングの検討

EV重量問題・自動運転車インフラ品質との連動シナリオ分析

▼ 医療・バイオテクノロジー分野

自己修復ハイドロゲル・マイクロカプセルを活用したDDS（薬物デリバリー）・臓器オンチップ・バイオプリンティング技術の実装ロードマップとFDA/CE規制対応の確認

医療用自己修復ポリマー（内在的修復型）・生体適合性材料（セルロースハイドロゲル・ジオテリックハイドロゲル）の設計指針と商用化計画の立案

▼ エレクトロニクス・ウェアラブル分野

E-skin（電子皮膚）・柔軟エレクトロニクス向け自己修復材料（動的ジスルフィド結合型・超分子水素結合型）の技術動向と投資機会の把握

自己修復スマートテキスタイル・自己修復回路・ディスプレイの量産化タイムライン評価

▼ デジタル・AI・スマートシステム融合分野

デジタルツイン×自己修復材料による予知保全統合システム（Self-Healing Digital Twin: SHDT）、IoTセンサー統合型閉ループSHM（構造ヘルスモニタリング）の設計・実装事例の参照

AIマテリアルズインフォマティクス（GNN・生成モデル）による材料設計の高速化に向けた自社R&Dへの応用検討

■ アクションプラン／提言骨子

本白書から導出される戦略的アクションプランを優先度順に示す。

▼ １. ELM・バイオセメント分野への早期投資とPoC推進（短期：～2027年）

ELM分野はCAGR 32%（本書推計）という突出した成長が見込まれる最重要新興セグメントである。MIT発DMATや藻類バイオセメントのPrometheus Materialsに代表される先行スタートアップへの投資・連携の検討に加え、DARPA ELMプログラム・欧州EIC Pathfinder ELMsチャレンジへの参画機会を積極的に探索することが推奨される。

▼ ２. 自己修復コンクリート・建材の実装標準化への先行対応（短～中期）

スケーラビリティとコストが最大の商業化障壁であり、従来材料比30～150%のコスト増をいかに圧縮するかが分岐点となる。CompPair（内因性修復・60回以上の繰り返し修復実証）に代表される内因性修復アプローチを優先評価し、量産プロセスへの移行に向けた技術ロードマップを早期に確立する。

▼ ３. デジタルツイン×自己修復材料の統合プラットフォーム構築（中期：～2032年）

Self-Healing Digital Twin（SHDT）は、インフラ・プラント・スマートシティ領域において予知保全コストを大幅に削減する次世代アーキテクチャである。IoTセンサー・SHM・AIによる閉ループ自律修復システムの設計・実証を段階的に進め、NEDO・SIP等の公的研究資金を最大限に活用した産学連携プロジェクトを形成する。

▼ ４. サーキュラーエコノミー指向ビトリマー材料の商用化加速（中期：2027～2032年）

動的共有結合化学に基づくビトリマー（リサイクル可能かつ自己修復性を両立する熱硬化性樹脂）は、EU/日本のEPR（拡大生産者責任）規制とESG投資の双方において強力な競争優位となる。AIによる分子設計（生成モデル・GNN）との組み合わせで開発速度を10倍超に高速化できる。

▼ ５. 自己修復E-skin・柔軟エレクトロニクスのB2B医療・産業展開（長期：2030～）

自己修復E-skinは医療ウェアラブル・義肢・産業ウェアラブルの三市場でCAGR 18%以上が見込まれる。KRIC Tが実証した引張強度43MPa超（業界最高水準）の自己修復ポリマーと、Terasaki Instituteの10秒自己修復E-skinに代表される先端材料技術を取り込み、FDA/厚生労働省の規制経路設計（MC10 BioStampの前例を参照）と並行した製品化計画を策定する。

■ 推奨読者／ゴール（例）

本レポートの推奨読者と各読者が到達すべきゴールを整理する。

▼ 化学・高分子・複合材料メーカーの事業開発・R&D責任者

自己修復ポリウレタン・エポキシ・FRP・ビトリマーの市場優先度と量産化タイムラインを評価し、製品ロードマップに組み込む

▼ 建設・セメント・インフラ企業の技術企画担当者

MICP・ELM・バイオセメント3Dプリント技術の商用化ステータスを把握し、試験導入と規制対応の計画を策定する

▼ 自動車・タイヤ・道路インフラ企業のイノベーション担当者

自己修復タイヤ・アスファルト・構造バッテリーコンポジットの採用判断と、EV・自動運転時代の中期製品戦略を立案する

▼ 医療機器・製薬企業の研究開発リーダー

ハイドロゲル・マイクロカプセル・自己修復ポリマーのDDS・臓器オンチップ・医療デバイス応用の規制対応ロードマップを把握し、PoC計画を具体化する

▼ エレクトロニクス・ウェアラブルメーカーの製品開発担当者

E-skin・柔軟エレクトロニクス・スマートテキスタイルへの自己修復材料組み込みの技術選択基準と量産コスト試算を行う

▼ 投資家・VC・CVC担当者

ELM・ビトリマー・自己修復E-skin領域の投資テーマと有望スタートアップ（DMAT・Basilisk・CompPair・bioMASON・Prometheus Materials等）の評価軸を確立する

▼ 政策立案者・産業政策リサーチャー

欧州（EIC/DARPA主導）と米国・アジアの政府投資動向を把握し、国内先端材料政策・標準化・補助金設計への応用情報として活用する

［以上］

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▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

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自己修復マテリアル・エコシステム総覧白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887195

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自己修復マテリアル・エコシステム総覧白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887197

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/self-healing-materials.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月16日

● ページ数

760ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

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このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

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