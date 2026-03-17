震災から14年、被災地を食の魅力で彩った「復興グルメF-1大会」南三陸町で最後の開催へ

一般社団法人南三陸町観光協会

東日本大震災の被災地から生まれたフードイベント「第18回 復興グルメF-1大会 ～集まろう！伝えよう！つながろう東北！～」が、2026年3月29日（日）、宮城県南三陸町の志津川仮設魚市場で開催されます。本大会は、前回大会（2023年）から約3年ぶりの開催となり、今回が最後の大会となります。

「地元の食で復興を」という想いから始まった本イベントは、2013年に宮城県気仙沼市で、沿岸部の仮設商店街が集まり第1回大会が開催されました。その後、被災地同士の交流と被災エリアからの情報発信を目的に、岩手・宮城・福島の各地で開催してきました。

震災から年月が経つ中で、地域のつながりや復興への想いを伝えてきた本大会。今回はその締めくくりとなる大会として、南三陸町で開催されます。

来場者は会場本部で購入する食券を使って各ブースの料理を楽しみ、気に入ったメニューに投票。最も支持を集めたメニューが大会グランプリに輝きます。

南三陸町からは、南三陸高校商業部による「モアイ焼き」、南三陸牡蠣倶楽部の「南三陸牡蠣3種の味わい」、マルセン食品の「南三陸タコバーガー」、南三陸松野やの「海鮮はっと汁」など、地域の食材を活かしたグルメが登場します。また、南三陸町の景勝地・神割崎の近くにあるアウトドア施設「神割崎キャンプ場」も出店し、「タコ味噌担々麺」を提供予定です。

■グルメだけでなくステージイベントも開催

イベント当日は、グルメ販売のほかにも、太鼓演奏やライブステージなどの企画が予定されています。

さらに、お米30kgなどが当たるビンゴ大会も開催予定。食べて、見て、参加して楽しめるイベントとして、家族連れから観光客まで幅広い来場者が楽しめる一日となります。

■開催概要

第18回『復興グルメ F-1大会』～集まろう！伝えよう！つながろう東北！～

- 日時：2026年3月29日（日）10:00～14:30- 場所：志津川仮設魚市場（宮城県本吉郡南三陸町志津川字旭ケ浦8）- 当日チケット購入制（グルメ1品600円／税込）

▽イベントの詳細はこちら

https://www.m-kankou.jp/event/263828.html/

【内容】

・ご当地グルメ販売

・来場者投票によるグランプリ決定

・太鼓演奏、ライブステージ

・ビンゴ大会（お米30kgなどが当たる）

・物販ブース（気仙沼の特産品販売）

【タイムスケジュール（予定）】

10:00 開会式

10:15 入場・チケット販売開始

10:30 グルメ販売開始

10:30 八幡太鼓は組 太鼓演奏

12:00 LOVE SONGERS ライブ

12:30 ビンゴカード配布

13:30 投票終了

14:00 表彰式・閉会式

14:30 ビンゴ大会

■主催・問い合わせ

主催：南三陸復興グルメF-1大会、特定非営利活動法人アムダ、南町紫神社前商店街

後援：気仙沼市

協賛：コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

問い合わせ：南町紫神社前商店街 復興グルメF-1大会事務局（TEL：0226-25-9756）