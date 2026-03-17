【春の入会キャンペーン実施中】桑名市の子どもたちが通う「桑名サッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、桑名市の湾岸桑名フットサルクラブで開催している「桑名サッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールは、桑名市を中心に多くの子どもたちが参加しているサッカースクールです。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への運動指導を得意としており、楽しみながら技術や体力の向上を目指しています。子どもの発達や健康面への配慮を大切にしながら、一人ひとりが前向きに取り組める環境を整えています。

桑名サッカースクールでは、幼児から小学生高学年まで、年齢や発達段階に応じたクラス設定を行っています。初めての運動教室として参加する子どもから、もっと体を動かしたい子どもまで、それぞれに合った形でサッカーを楽しめることが魅力です。また、土曜日開催のため通いやすく、保護者の当番などの負担もありません。家族の予定と両立しやすいことも継続しやすさにつながっています。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）、ユニフォームセットプレゼントに加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。新年度に向けて新しいチャレンジを始めたいお子さまにおすすめです。

無料体験も随時受け付けています。桑名市周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・ユニフォームセット（2,800円・税込）プレゼント

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：桑名サッカースクール

会場：湾岸桑名フットサルクラブ（三重県桑名市和泉470-1）

練習日：土曜日（月3回）

クラス・時間：

・幼児クラス（3歳～6歳） 9:00～10:00

・小学生クラス（小学1年生～3年生） 10:00～11:00

・小学生クラス（小学4年生～6年生） 11:00～12:00

費用：

・月会費：4,400円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：ユニフォームセット 2,800円（税込）

担当コーチ：木村達也、大山京兵

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp