NYの名門ステーキハウスをもっと気軽に楽しめる「ベンジャミン グリル 京都店」、4種のお肉料理と赤ワインのペアリング楽しめるランチ「3種類のワインペアリング付き ベンジャミン グリル コース」登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」を日本で展開する株式会社オーイズミフーズ（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：大泉賢治）は、カジュアルブランド「ベンジャミングリル 京都店」にて、4種のお肉料理とワインのペアリングを一度に楽しめるランチ限定コース 「3種類の赤ワインペアリング付き ベンジャミングリル コース」 を2026年3月28日（土）から4月26日（日）までの期間限定で提供いたします。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/kyoto/

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業した正統派の名門ステーキハウスです。「ベンジャミン グリル」は、名門ステーキハウスの料理とホスピタリティを、より気軽に楽しめるブランドとして日本で誕生しました。

本コースは、ベンジャミンブランドが誇るUSDA（米国農務省）認定のプライムビーフを使用したローストビーフや熟成肉のサイコロステーキをはじめ、スペイン産イベリコ豚、京都が誇るブランド牛「京都肉」など、異なる魅力を持つ4種の肉料理を食べ比べ形式で楽しめる特別なランチコースです。

さらに、ソムリエ厳選のカリフォルニア産赤ワイン3種類の飲み比べペアリングをご用意。上質なステーキの旨味を引き立てるワインとのマリアージュを気軽にお楽しみいただけます。

「ベンジャミン グリル」は、本格的なニューヨークステーキハウスの魅力を、よりカジュアルに、より多くのお客様に楽しんでいただくことをコンセプトとしたブランドです。ビジネスランチやご友人との食事、観光で訪れるゲストの皆様にも、気軽に上質なステーキ体験を提供いたします。

■3種類の赤ワインペアリング付き ベンジャミン グリル ランチコース 概要

名称：3種類の赤ワインペアリング付き ベンジャミングリル コース

店舗： ベンジャミン グリル 京都店

提供期間：2026年3月28日（土)～4月26日（日）

予約受付期間：2026年3月17日(火)～4月26日（日)

価格：7,500円（税金・サービス料込み）

お客様からのお問合せ先：TEL 075-253-4466/MAIL bsh-kyoto@benjaminsteakhouse.jp

内容：

- 本日のサラダ

- 季節の食材を使用した特製スープ

- お肉料理 4種盛り合わせ

・USDA PRIME ローストビーフ

・熟成肉のサイコロステーキ

・スペイン産イベリコ豚のグリル

・黒毛和牛のステーキ

- 3種類の赤ワイン飲み比べペアリングセット

- デザート

- 食後のお飲み物

■ベンジャミン グリル 京都店 概要

所在地： 京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

アクセス： 阪急「烏丸駅」より徒歩約3分・地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩約4分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER 14:00)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (LAST ORDER Food 21:00, Drink 21:30)

お客様からのお問合せ先： 075-253-4466