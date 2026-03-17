日本のスタートアップを応援する「投資家名鑑」にArchetype Ventures合同会社が新たに参画

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）は、スタートアップ企業のプレゼン動画を視聴できる動画型メディア「ベンチャーTV」内の「投資家名鑑」に、Archetype Ventures合同会社（本社：東京都港区、代表：福井俊平、以下Archetype Ventures）が新たに参画したことをお知らせします。

ベンチャーTVは、日本全国の有望スタートアップ社長のピッチ動画を集約した国内最大級のプラットフォームメディアです。厳正な審査を行い、弊社独自の選定基準で選出したスタートアップ企業の情報を無料で検索・閲覧することができます。多数の掲載依頼をいただき、サービスローンチから約1年が経った現在、掲載数は800社を超えています。

この度、VC/CVC、事業会社及びエンジェル投資家が一覧で閲覧できる「投資家名鑑」に、Archetype Venturesが参画したことをお知らせします。今後もベンチャーTVは、国内の大手企業とスタートアップを繋ぎ、新たなイノベーションが起きる仕組みづくりをサポートしてまいります。

■Archetype Ventures福井 俊平 様 コメント

この度、起業家の皆さまとの新たな接点を広げる取り組みとして「投資家名鑑」に参画いたしました。Archetype Venturesは、B2B領域に特化し、社会変革に挑むスタートアップへのシード・アーリーステージ投資を行っています。本取り組みを通じて、事業づくりの最前線で挑戦される起業家の皆さまと出会えることを楽しみにしています。

■Archetype Venturesについて

URL : https://archetype.vc/

国 : 日本

社員 : 11～50人

投資対象領域 : EC・小売, HRTech, 医療・介護・製薬, 環境, 金融, FoodTech, 製造, 通信, 物流, MarketingTech, ロボット・IoT, 法律, ヘルスケア, AgriTech, バイオ, ソフトウェア・システム, 旅行, 不動産, 美容・ファッション, SalesTech, AI・人工知能, ゲーム, EdTech, エンターテインメント, IT

投資対象ラウンド : シード, シリーズA

Archetype Venturesは、B2B領域に特化した独立系VCです。プロダクトはあるものの売上モメンタム形成前のSeed Plusステージを中心に、約70社へ投資。多様なバックグラウンドを持つメンバーが、資金提供に加え事業成長に伴走しています。

面会ご希望の方はこちらから：https://venturetv.jp/investor-vc-cvcs/63



■「投資家名鑑」概要

基本情報として、VC/CVC、事業会社及びエンジェル投資家の投資対象領域・投資対象ラウンド・チケットサイズ・所在地を、また、エンジェル投資家の経歴・投資ポートフォリオを閲覧することが可能です。また、所在地、平均投資額、投資対象ラウンド、投資対象領域から条件を絞って検索することも可能です。

■掲載希望企業様お問い合わせ先

担当 ：ベンチャーTV事務局 森山

メール：venturetv_member@vectorinc.co.jp

お問い合わせフォーム：https://venturetv.jp/contact

■X（旧Twitter）アカウント

ベンチャーTV|スタートアップ動画型メディア（@venturetv_）

https://x.com/venturetv_

■投資家とのマッチングだけでなく、その後のPRも支援

ベンチャーTVは、メディアとして企業情報を掲載し企業と投資家の良質な出会いを創出するだけでなく、ステークホルダーへの情報発信・ブランディングのサポートをすることも可能です。アジアNo.1のPR会社であるベクトルのスタートアップ専門チームが、プレスリリース作成のコンサルティング、メディアリレーション、経済番組への情報掲載やSNS運用など広報観点から企業のグロースを全面バックアップします。ニーズや予算に応じて、最適な体制・プランを構築します。

■ベンチャーTV立ち上げの背景

「政府目標でスタートアップへの年間投資額を現在の約8000億円から2027年度に10兆円規模へ」

国の2022年度（令和4年度）補正予算案では、政府方針が反映され、スタートアップ企業への支援が明確に打ち出され、今後国内のスタートアップ動向はより一層活発になっていくことが予想されます。

一方で、スタートアップ企業が事業に集中するためのインフラプラットフォームや環境が国内ではまだ整備されていない現状があります。ベクトルでは、これまで約200社のスタートアップ企業に出資をする中で、スタートアップ社長が抱える様々な問題を目の当たりにしてきました。

スタートアップ社長が抱える悩みは様々ですが、基本的には営業・アライアンス/ファイナンス/PR/採用/コミュニティの6つの悩みに大別されると考えています。

ベンチャーTVでは、ベクトルグループで抱える2000社を超える顧客基盤、人的ネットワークを活かし、スタートアップ社長が事業に集中できるエコシステムの構築を目指してまいります。グループ会社のPR TIMESが「広報業務におけるインフラツール」になったように、「スタートアップ社長のインフラサービス」になることを目指します。



【Archetype Ventures合同会社 会社概要】

会 社 名 : Archetype Ventures合同会社

住 所 : 東京都港区麻布十番２丁目８－１０ 麻布松屋ビル 4F

設 立 : 2013年12月

代 表 者 : 中嶋 淳 福井俊平

資 本 金 : 250万円

事業内容 : B2B領域に特化したベンチャーキャピタルファンドを運営

U R L : https://archetype.vc/

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2024年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/