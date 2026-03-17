ベンチャー・スタートアップ企業を中心にオフィス移転のコンサルティングをおこなう株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷健太郎）は、経済産業省・日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門：ネクストブライト1000）」に、2025年に続き2年連続で認定されました。

アットオフィスは2023年3月に「健康経営宣言」を策定し、従業員とその家族が心身ともに健康にはたらける環境づくりに取り組んでいます。

健康経営優良法人認定制度および「ネクストブライト1000」について

健康経営優良法人認定制度とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践している法人を顕彰する制度です。 アットオフィスは、本年度の中小規模法人部門に認定された23,085法人のうち、上位501から1500法人に与えられる「ネクストブライト1000」の認定を取得しました。

【参考】

経済産業省「『健康経営優良法人2026』認定法人が決定しました」

ACTION！健康経営

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

主な健康経営の取り組み

アットオフィスでは、以下の4つの観点から健康経営を推進しています。

■ 健康的な生活習慣のサポート

運動習慣の促進や食環境の整備、禁煙支援、オンラインでの医療・健康相談アクセスなど、従業員の身体的な健康を多角的にサポートしています。

■ 心の健康度の増進（メンタルヘルスの強化）

社外の専門機関による相談窓口の設置や、ストレスチェックの実施・組織課題の可視化、eラーニングを活用したヘルスリテラシー向上支援に取り組んでいます。

■ ライフステージに応じた健康支援

妊活・不妊治療・更年期など、働く世代に身近な健康課題に対応するための検査支援や匿名相談窓口を整備しています。女性・男性ともに利用可能です。

■ 働く空間から支える健康環境

本社オフィスでは、業務の目的や気分に応じて場所を使い分けられるABW（Activity Based Working）の考え方を取り入れたレイアウトを採用。心身の負担を軽減し、一人ひとりが快適にはたらける職場環境を整えています。

取り組みの詳細については、コーポレートサイトをご覧ください。

▼ 「 健康経営の推進 」

https://www.at-office.co.jp/healthcare.html

株式会社アットオフィスについて

オフィス移転に関するサービスをワンストップで提供。中小ベンチャー・スタートアップ企業、新規開業の医師の方などの「新しいチャレンジ」を、オフィス仲介を通じて応援しています。また、中小ビルオーナーのリーシング協力も行っています。

会社概要

会社名：株式会社アットオフィス

代表者：代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地：東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

URL：https://www.at-office.co.jp/

運営サイト

起業家向けメディアサイト『ベンチャー.jp』 https://venture.jp/

事業用賃貸オフィス仲介『アットオフィス』 https://www.at-office.jp/

クリニック仲介『アットクリニック』 https://www.at-clinic.jp/

事業用物件検索サイト『ビルアド』 https://bldg-ad.jp/