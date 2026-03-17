オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2026年3月20日（金・祝）から22日（日）までの3日間、福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリンメッセ福岡で開催される第90回日本循環器学会学術集会（以下JCS2026）に協賛します。

JCS2026は、「社会を拓く新循環器学 ～NEO-CARDIOLOGY TO EXPLORE SOCIETY～」をテーマに開催されます。当社は、日常生活下で手軽に心電図を記録でき心疾患の早期発見に役立つ機器をブース出展して、循環器疾患領域における最新の知見の共有と、医療従事者および関連企業との連携を強化します。

■協賛の目的と「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」の取り組み

当社は、循環器事業のビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げ、家庭での継続的な血圧測定の普及や、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。 携帯型心電計や心電計付き血圧計に加え、2026年1月より長時間ホルター心電図解析サービス（HeartnoteⓇ事業）を開始しました。今回の出展では、当社の幅広い製品群を紹介し、心疾患の早期発見から治療後の経過観察まで一貫して患者をサポートする当社機器およびサービスを訴求します。ブースでは「日常生活下における心電図記録の有用性と臨床的意義にもとづく心電計の訴求」をコンセプトに具体的なソリューションを提案します。

■アークレイマーケティング株式会社との連携による総合提案

今回、心房細動のリスク要因である高齢者の高血圧と心不全のリスクを評価するBNP検査*機器を販売するアークレイマーケティング株式会社と当社ブースを隣接させます。それぞれのブースで心電計とBNP検査機器を紹介し、心房細動の早期発見から心不全スクリーニングまでのプロセスを総合的に訴求します。

アークレイマーケティング株式会社の展示情報はこちら（https://arkrayclinicsupport.com/info68/）

*心臓にかかる負荷や心不全のリスクを血液中のBNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）を用いて評価する検査

■小中学生向け体験イベント「SUWAN QUEST （健康ハートフェス in 福岡）～いのちを救え! あなたの大事な人をレスキュー!!～」に参加

３月22日（日）に第90回日本循環器学会学術集会の共催で開催される、医療が学べる小中学生向けの体験イベント「SUWAN QUEST （健康ハートフェス in 福岡）～いのちを救え! あなたの大事な人をレスキュー!!～」に参加します。イベントでは、当社の血圧計と携帯型心電計を体験してもらい、家族で健康を考えるきっかけづくりを行います。

日時：３月22日（日）13:00-17:00

場所：福岡サンパレス2F パレスルーム 「医療体験コーナー」

URL：https://me-dire.jp/public-events/418/

第90回日本循環器学会学術集会（JCS2026）の概要

テーマ： 社会を拓く新循環器学 ～NEO-CARDIOLOGY TO EXPLORE SOCIETY～

会長：野出 孝一 （佐賀大学長）

会期：2026年3月20日（金・祝）～22日（日）

会場：福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリンメッセ福岡A館・B館

＊オムロン ヘルスケアブース：A-7

公式ホームページ： https://www.congre.co.jp/jcs2026/

今回展示する機器

電極一体型ホルター心電計 HeartnoteⓇ

＜主な特長＞

・薄型・軽量・コードレス設計で、装着時の不快感が少ない

・防水仕様のため、装着したままシャワーや半身浴が可能（IPX4およびIPX7に適合）

・最大7日間の連続測定が可能

※医療機器認証番号：302ACBZX00015000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/ecg-heartnote/

＊HeartnoteⓇを利用したホルター心電計診断サービスもご紹介します。



HeartnoteⓇ本体



使用イメージ







心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCR_7800T.html

HCR-7800T本体



使用イメージ



アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）



携帯型心電計 HCG-8060T

＜主な特長＞

・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCG_8060T_A.html







HCG-8060T本体



使用イメージ アプリ画面イメージ（正常な洞調律）



携帯型心電計 HCG-9010U

＜主な特長＞

・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる

・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録

・心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト（別売）*で医療機関が確認。解析結果は、解析結果は、「心拍速め」「心拍遅め」「拍動に乱れ」「波形に乱れ」「乱れなし」「解析できません」の組み合わせで、計13種類で表示される

*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器認証番号：305AABZX00067000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCG_9010U.html

＊心電図波形と解析結果を、スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で確認できる携帯型心電計HCG-8010T1も展示します。

HCG-9010U本体



判読支援ソフト画面イメージ









使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ