“プロテインの力を助ける乳酸菌”配合 腸内環境とカラダづくりに着目した新シリーズ 「ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味」 ３月23日発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、国内売上No.1の粉末プロテインブランド※1「ザバス」より、プロテイン摂取と同時に腸内環境にも着目した新シリーズ「BIOPRO（ビオプロ）」を立ち上げ、「ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味」を、2026年3月23日から全国で発売します。

プロテイン市場は健康志向の高まりや運動習慣の広がりを背景に拡大を続ける一方、ニーズの多様化に伴い、摂取シーンや目的に応じたプロテインも増加しています。当社はこうした市場環境の中で、たんぱく質を摂取するだけでなく、カラダづくりにも着目した新たな付加価値の創出が重要になると考え、「腸から理想のカラダづくりを考える」というコンセプトのもと、本商品を開発しました。

・当社独自の「プロテインの力を助ける乳酸菌」を配合

・1食あたりホエイプロテイン20g※2

・アスリート研究から導いた「理想のビタミン設計」

・運動後でも飲みやすい「ヨーグルト風味」※3







「ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味」 左より（420ｇ、900g）、希望小売価格：4,450円、7,301円（各税込）

■背景

近年、腸内環境は、日々のコンディションや健康を考える上で重要な要素の一つとして注目されています。スポーツ科学・栄養分野においても、腸内細菌叢（いわゆる腸内環境）が、運動やパフォーマンスに影響を及ぼす可能性への関心が高まっています。スポーツ栄養の領域では、栄養摂取から腸内環境を介して、運動やパフォーマンスに至るメカニズムの解明に向けた研究が進められています。

（※本背景は一般的な研究動向の紹介であり、本商品の機能・効果を示すものではありません。）

■「BIOPRO」コンセプト：理想のカラダづくりは腸内から

「BIOPRO」は腸内環境に着目し、「理想のカラダづくりは腸内から」をコンセプトのもと開発した新シリーズです。吸収が良く、トレーニングに欠かせないホエイプロテインと併せた摂取シーンを想定し、カラダづくりの観点から厳選した乳酸菌を組み合わせることで、プロテイン市場における新たな付加価値の創出を目指します。

■「プロテインの力を助ける乳酸菌」を配合

本商品には、当社が長年培ってきた乳酸菌研究を基に、プロテインと併せた摂取シーンを想定し、カラダづくりの観点から厳選した「プロテインの力を助ける乳酸菌」を、1日2食あたり150億個※4配合しました。当社は、プロテインのニーズが多様化する中、摂取シーンや目的に合わせて、カラダづくりを取り巻く環境全体を包括的な視点で捉えることが重要であると考えています。その考え方を商品設計に反映し、プロテイン摂取のタイミングに合わせて乳酸菌も同時に摂取できる設計としました。

■ 2,000名以上のアスリート研究から導いた「理想のビタミン設計」

2,000名以上のアスリートを対象とした調査・研究をもとに、カラダづくりに適したビタミン設計を構築しました。カラダづくりに必要なビタミンB群4種・ビタミンDを配合。さらに、コンディションを支えるビタミンCも加えるなど、アスリートを第一に考えた設計を追求しています。

本商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す方のニーズに応えるとともに、プロテイン市場における新たな価値提案を進め、健康な毎日に貢献してまいります。

※1 インテージSRI+ 粉末プロテイン市場 2025年1月～12月 ブランド別累計販売金額

※2 1食分28gあたり

※3 ヨーグルト香料使用

※4 乳酸菌の数は設計値に基づきます（2食分56gあたり）