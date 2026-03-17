経営アカデミー第9代学長に一橋大学教授の青島矢一氏が就任 4月24日（金）に新学長就任記念講演会を開催

（公財）日本生産性本部の経営アカデミー（東京都千代田区）は、第9代学長に、青島矢一（あおしま やいち）一橋大学大学院 経営管理研究科・イノベーション研究センター教授が就任することを決定しました。沼上幹学長（早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授）の任期満了に伴うもので、2026年4月1日付の就任となります。

青島氏は、長年に亘る研究・教育分野での経歴に加え、一橋大学イノベーション研究センター長として、また組織学会長として、組織マネジメント経験も有しています。

経営アカデミーは、2025年度に設立60周年を迎えました。新学長の下、設立時から続く産学連携の精神を基盤に、革新を主導するビジネスリーダーを育むべく、今後もさらなる発展を目指してまいります。

なお、新学長の就任を記念した講演会を、4月24日（金）14:00～16:00に開催いたします。

青島矢一新学長 プロフィール





（学歴）

1987年 一橋大学 商学部 卒業

1989年 一橋大学 大学院商学研究科 修了

1996年 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 修了

（職歴）

1999年 一橋大学 イノベーション研究センター 助教授（～2007年）

2007年 一橋大学 イノベーション研究センター 准教授（～2012年）

2012年 一橋大学大学院 商学研究科 教授（～2018年）

2012年 一橋大学 イノベーション研究センター 教授（現任）

2014年 一橋大学 役員補佐（～2016年）

2018年 一橋大学 イノベーション研究センター センター長（～2024年）

2018年 一橋大学 商学部 教授（現任）

2018年 一橋大学大学院 経営管理研究科 教授（現任）

（受賞歴）

2012年 「第64回日経・経済図書文化賞」日本経済新聞社

2020年 「第60回エコノミスト賞」毎日新聞社

2020年 「研究イノベーション学会・論文賞」研究イノベーション学会第35回年次学術大会

経営アカデミー新学長就任記念講演会 ＜4月24日（金）開催＞

開催趣旨

公益財団法人日本生産性本部 経営アカデミーは、日本企業の持続的発展を担う経営人材の育成を目的として、1965年の設立以来60年以上にわたり多くのリーダーを輩出してきました。

このたび、青島矢一 一橋大学教授の第9代学長の就任にあたり、これからの時代に求められる経営人材像やリーダーシップについて考える記念講演会を開催します。

急速に変化する経営環境の中で、日本企業が持続的な成長を実現するために必要な視点や実践的知見について、青島矢一新学長による講演とともに、元株式会社INCJ（産業革新機構）会長の志賀俊之氏との対話セッションを開催する予定です。

開催概要

日 時： 2026年4月24日（金）14:00～16:00 （～17:00 懇親会）

出 席 者 ： 日本生産性本部関係者、経営アカデミー関係者（指導講師、派遣企業の皆様、修了生ほか）

会 場： 日本工業倶楽部 2階 大会堂（東京・丸の内）

アクセス： JR東京駅 丸の内北口から徒歩2分

東京メトロ 丸の内線 東京駅下車

東西線・千代田線・三田線・半蔵門線 大手町駅下車

開催形式： 会場参加

参 加 費 ： 無料（事前申し込み制）

進行予定： 14:00 開会挨拶

公益財団法人日本生産性本部 会長 小林喜光

14:05 経営アカデミー学長紹介

14:10 【記念講演】「企業成長を導く経営者の役割」（仮題）

第9代経営アカデミー学長

一橋大学大学院 経営管理研究科・イノベーション研究センター教授 青島矢一氏

15:10 【新学長と経営者との対話】

経営アカデミー「トップマネジメント・コース」委員長

元 株式会社INCJ（産業革新機構）会長 志賀俊之氏

第9代経営アカデミー学長 青島矢一氏

16:00 終了

同会場内にて立食懇親会（～17:00）

＊開場は13:30を予定しています。

＊質疑応答の時間はありません。あらかじめご承知おきください。

お申込み：https://forms.office.com/r/itVP3GBgPG

「経営アカデミー」について

経営アカデミーは、1965年に創設されたわが国初の本格的なビジネススクールの一つです。戦後日本の経済復興を推進し、国民生活の向上を図る目的で設立された日本生産性本部の10周年記念事業として、スタートしました。

以来60年にわたり、産業界からの支持をいただき、約16,000名の修了者（経営アカデミー・ マスター）を輩出。多くの方が企業のトップ、産業界のリーダーとして活躍されています。

また、修了されたOB・OGの層の厚さは他の長期経営人材育成プログラムを圧倒し、リーディング・プログラムとしての役割を果たし続けています。

■ 経営アカデミー WEBサイト（外部リンク）

■ 経営アカデミー 60年の軌跡（外部リンク）

歴代学長

＊所属、肩書等は、在任当時のものです。