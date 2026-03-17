世界最古の香料 フランキンセンス 世界最高品質の南オマーン産で 奥深い世界を体験 焚き比べで品質や産地の違いを知る 法人向けセッションを4月20日より開始
南オマーン産フランキンセンスの輸入・販売を行う株式会社Nu（本社：東京都江戸川区、代表：横田陽介、読み：ヌゥ）は、フランキンセンスの香りや品質の違いを体験できる法人向け「フランキンセンス体験セッション」を2026年4月20日より開始します。
体験セッションは業務用商品の導入を検討する法人を対象に、東京・浅草橋に昨年12月にオープンした直営店「Nu Sacred Frankincense Store（ヌゥ・セイクリッド・フランキンセンス・ストア）」にて予約制で開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344360/images/bodyimage1】
■複数の産地やグレードのフランキンセンスを焚き比べ
体験セッションでは、南オマーン産だけでなく、複数の産地やグレードのフランキンセンスを実際に焚きながら香りを比較する“焚き比べ“を実施します。香りの立ち上がりや余韻の違いなどを体感することで、フランキンセンスの奥深い世界を理解することができます。
また、本年より業務用商品の拡販のために用意している商品の紹介や、さまざまな場所やシチュエーションにおける香りの活用法などの相談にも対応し、ウェルネス空間やホスピタリティ空間における新しい香りの体験を提案いたします。
■古代より金と同じ価値だった貴重な香料 フランキンセンス
フランキンセンスは、中東や東アフリカなどの乾燥地帯に自生するボスウェリア属の樹木から採取される樹脂で、5千年前から使われてきた世界最古の香料です。古代エジプトでは神殿の儀式や美容に使用され、クレオパトラ7世や楊貴妃も愛した香りとして語り継がれています。古代にはアラビア半島から地中海へ続く「フランキンセンス・ロード」と呼ばれる交易ネットワークが栄え、フランキンセンスは金と同等の価値を持つ貴重な香料として扱われてきました。
日本でも奈良時代から薬屋お香の原料として使われており、さらに現在では、アロマオイルや化粧品などを通じてフランキンセンスの名前を目にする機会は増えています。しかし、産地や樹種、グレードによって香りや品質が大きく異なる天然香料であることは、まだ広く知られていません。
■南オマーン産の世界最高品質のフランキンセンスを販売
フランキンセンス中でも世界最高品質とされているのが、南オマーンに自生するボスウェリア・サクラ（Boswellia sacra：乳香樹）から採取されるものです。透明感のある澄んだ香りと希少性の高さから世界中の愛好家に支持されて、この樹脂から抽出される精油は“精油の王様”とも呼ばれています。
当社では、この南オマーン産フランキンセンスのみを取り扱い、市場や商社を介さず、産地およびグレードを確認したものを現地から直接輸入・販売しています。今回の体験セッションは、厳選されたフランキンセンスの品質の違いや香りの魅力を、実際の焚き比べを通じて体感していただくことを目的としています。
近年、ホテルやスパ、商業施設、さらには都市開発やまちづくりの分野においても「ウェルネス」をコンセプトに掲げ、香りや音、光など五感に働きかける空間演出への関心が高まっています。南オマーン産フランキンセンスがもつ透明感のある香りは、空間に奥行きと静けさをもたらし、訪れる人の感覚に働きかける体験価値を生み出します。当社では、こうした香りの力を活用した新たな空間演出として、スパやホテル、ヨガスタジオ、商業施設などにおけるウェルネス空間づくりへの提案を行っていきます。
株式会社Nuでは、日本におけるフランキンセンス文化の理解を広げるとともに、香りによる空間体験の価値向上に貢献してまいります。
体験セッションは業務用商品の導入を検討する法人を対象に、東京・浅草橋に昨年12月にオープンした直営店「Nu Sacred Frankincense Store（ヌゥ・セイクリッド・フランキンセンス・ストア）」にて予約制で開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344360/images/bodyimage1】
■複数の産地やグレードのフランキンセンスを焚き比べ
体験セッションでは、南オマーン産だけでなく、複数の産地やグレードのフランキンセンスを実際に焚きながら香りを比較する“焚き比べ“を実施します。香りの立ち上がりや余韻の違いなどを体感することで、フランキンセンスの奥深い世界を理解することができます。
また、本年より業務用商品の拡販のために用意している商品の紹介や、さまざまな場所やシチュエーションにおける香りの活用法などの相談にも対応し、ウェルネス空間やホスピタリティ空間における新しい香りの体験を提案いたします。
■古代より金と同じ価値だった貴重な香料 フランキンセンス
フランキンセンスは、中東や東アフリカなどの乾燥地帯に自生するボスウェリア属の樹木から採取される樹脂で、5千年前から使われてきた世界最古の香料です。古代エジプトでは神殿の儀式や美容に使用され、クレオパトラ7世や楊貴妃も愛した香りとして語り継がれています。古代にはアラビア半島から地中海へ続く「フランキンセンス・ロード」と呼ばれる交易ネットワークが栄え、フランキンセンスは金と同等の価値を持つ貴重な香料として扱われてきました。
日本でも奈良時代から薬屋お香の原料として使われており、さらに現在では、アロマオイルや化粧品などを通じてフランキンセンスの名前を目にする機会は増えています。しかし、産地や樹種、グレードによって香りや品質が大きく異なる天然香料であることは、まだ広く知られていません。
■南オマーン産の世界最高品質のフランキンセンスを販売
フランキンセンス中でも世界最高品質とされているのが、南オマーンに自生するボスウェリア・サクラ（Boswellia sacra：乳香樹）から採取されるものです。透明感のある澄んだ香りと希少性の高さから世界中の愛好家に支持されて、この樹脂から抽出される精油は“精油の王様”とも呼ばれています。
当社では、この南オマーン産フランキンセンスのみを取り扱い、市場や商社を介さず、産地およびグレードを確認したものを現地から直接輸入・販売しています。今回の体験セッションは、厳選されたフランキンセンスの品質の違いや香りの魅力を、実際の焚き比べを通じて体感していただくことを目的としています。
近年、ホテルやスパ、商業施設、さらには都市開発やまちづくりの分野においても「ウェルネス」をコンセプトに掲げ、香りや音、光など五感に働きかける空間演出への関心が高まっています。南オマーン産フランキンセンスがもつ透明感のある香りは、空間に奥行きと静けさをもたらし、訪れる人の感覚に働きかける体験価値を生み出します。当社では、こうした香りの力を活用した新たな空間演出として、スパやホテル、ヨガスタジオ、商業施設などにおけるウェルネス空間づくりへの提案を行っていきます。
株式会社Nuでは、日本におけるフランキンセンス文化の理解を広げるとともに、香りによる空間体験の価値向上に貢献してまいります。