台湾最大規模デザイン見本市【台湾文博会2026】出展募集開始のお知らせ
台湾を代表するデザイン見本市「台湾文博会（CET）」は、今年は8月に開催いたします。ただいま出展申し込みを受け付けております。早期割引締切は3月20日（金）まで、 最終応募締切は3月31日まで！
2025年の台湾文博会は、延べ65万人の来場者を記録し、活気あふれる開催となりました。本展は「プロダクト（文化クリエイティブ）」と「IPライセンス」の2つの専門ゾーンで構成され、延べ2.8万人超のバイヤーが来訪。事前登録においては1,400件以上の熱心な商談が行われ、世界10カ国から650以上のブランドが出展しました。文化部の統計によると、商展の総取引額は13.5億元に達しています。販路開拓を目指す海外出展者にとって、ブランド認知の拡大と確かな取引成果を同時に追求できる絶好の舞台です。
2026 台湾クリエイティブ・エキスポ（CET）出展募集要項
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??開催概要
・名称：2026 台湾クリエイティブ・エキスポ（Creative Expo Taiwan / CET）
・会期：2026年8月6日（木）～8月12日（水）
・商談日（バイヤーズデー）：8月6日・7日
・一般公開日（パブリックデー）：8月8日～12日
・会場：台北南港展覧館 1号館 1階（Zone I, J, K）
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??出展カテゴリー
・文化・クリエイティブブランド：ギフト、ステーショナリー、ライフスタイル雑貨、工芸品、地方創生ブランドなど
・IPライセンス：オリジナルキャラクター、イラスト、芸術イメージ、海外ライセンス代理店など
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??出展費用（一般出展者 / 6平方メートルあたり）
・スペースのみ（Raw Space）：通常価格 1,140 USD（早期割引 960 USD）
・標準ブース（設備付き）：通常価格 1,540 USD（早期割引 1,430 USD）
※備考：
・標準ブースの備品：基本仕切り、社名板、テーブル1、椅子2、照明4、ディスプレイスタンド1、ゴミ箱1、110V/5Aコンセント（500W）1
・費用には消費税と毎日のゴミ処理費用が含まれます
・選考通過後、デポジットとして1ブースにつき 160 USD を支払う必要があります
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??申請スケジュール（2026年・台湾時間）
・早期割引締切：3月20日（金）23:59
・最終応募締切：3月31日（火）23:59
・搬入期間：8月4日・5日
・搬出期間：8月12日 18:00～20:00、8月13日 07:00～16:00
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??選考基準
・市場性 (40%)：ブランドの市場位置付け、商業化の実現性、海外展開の可能性
・革新性 (30%)：独創性、素材や技術の革新的活用、SNS等での関与度
・デザイン性 (30%)：文化的解釈、美的表現、視覚的な応用力
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??注意事項
・会期中の7日間は常にスタッフを配置し、早期撤収は禁止されています
・小売を行う場合は、現地の税法に基づき領収書やインボイスの発行が必要です
・知的財産権を侵害する製品の展示は厳禁です
・ブースの配置場所は、ブース数の多い出展者が優先的に選択し、同数の場合はデポジットの支払順で決定されます
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詳細は以下オフィシャルサイトよりご確認ください。みなさまのご出展をお待ちいたします。
https://creativexpo.tw/en/posts/9
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344377/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344377/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344377/images/bodyimage3】
配信元企業：財団法人台湾デザイン研究院
2025年の台湾文博会は、延べ65万人の来場者を記録し、活気あふれる開催となりました。本展は「プロダクト（文化クリエイティブ）」と「IPライセンス」の2つの専門ゾーンで構成され、延べ2.8万人超のバイヤーが来訪。事前登録においては1,400件以上の熱心な商談が行われ、世界10カ国から650以上のブランドが出展しました。文化部の統計によると、商展の総取引額は13.5億元に達しています。販路開拓を目指す海外出展者にとって、ブランド認知の拡大と確かな取引成果を同時に追求できる絶好の舞台です。
2026 台湾クリエイティブ・エキスポ（CET）出展募集要項
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??開催概要
・名称：2026 台湾クリエイティブ・エキスポ（Creative Expo Taiwan / CET）
・会期：2026年8月6日（木）～8月12日（水）
・商談日（バイヤーズデー）：8月6日・7日
・一般公開日（パブリックデー）：8月8日～12日
・会場：台北南港展覧館 1号館 1階（Zone I, J, K）
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??出展カテゴリー
・文化・クリエイティブブランド：ギフト、ステーショナリー、ライフスタイル雑貨、工芸品、地方創生ブランドなど
・IPライセンス：オリジナルキャラクター、イラスト、芸術イメージ、海外ライセンス代理店など
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??出展費用（一般出展者 / 6平方メートルあたり）
・スペースのみ（Raw Space）：通常価格 1,140 USD（早期割引 960 USD）
・標準ブース（設備付き）：通常価格 1,540 USD（早期割引 1,430 USD）
※備考：
・標準ブースの備品：基本仕切り、社名板、テーブル1、椅子2、照明4、ディスプレイスタンド1、ゴミ箱1、110V/5Aコンセント（500W）1
・費用には消費税と毎日のゴミ処理費用が含まれます
・選考通過後、デポジットとして1ブースにつき 160 USD を支払う必要があります
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??申請スケジュール（2026年・台湾時間）
・早期割引締切：3月20日（金）23:59
・最終応募締切：3月31日（火）23:59
・搬入期間：8月4日・5日
・搬出期間：8月12日 18:00～20:00、8月13日 07:00～16:00
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??選考基準
・市場性 (40%)：ブランドの市場位置付け、商業化の実現性、海外展開の可能性
・革新性 (30%)：独創性、素材や技術の革新的活用、SNS等での関与度
・デザイン性 (30%)：文化的解釈、美的表現、視覚的な応用力
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??注意事項
・会期中の7日間は常にスタッフを配置し、早期撤収は禁止されています
・小売を行う場合は、現地の税法に基づき領収書やインボイスの発行が必要です
・知的財産権を侵害する製品の展示は厳禁です
・ブースの配置場所は、ブース数の多い出展者が優先的に選択し、同数の場合はデポジットの支払順で決定されます
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詳細は以下オフィシャルサイトよりご確認ください。みなさまのご出展をお待ちいたします。
https://creativexpo.tw/en/posts/9
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344377/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344377/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344377/images/bodyimage3】
配信元企業：財団法人台湾デザイン研究院
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