台湾発デザインアワード「2026 Golden Pin Design Awards」公募開始 - 世界のデザイナー・異分野イノベーターを募集
アジアを代表する国際デザイン賞のひとつである「Golden Pin Design Award」は、2026年度の応募受付を2026年3月11日（水）より開始しました。2026年5月13日までに支払いを完了した応募者には早期割引が適用されます。
本アワードでは、世界中のデザイナー、企業、そして異分野のチームからの応募を広く募集しています。対象部門は、プロダクトデザイン、コミュニケーションデザイン、空間デザイン、統合デザインの4部門。また、未来志向のアイデアを対象とするGolden Pin Concept Design Awardも同時に応募を受け付けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344371/images/bodyimage1】
Golden Pin Design Awardは1981年に台湾で創設され、台湾経済部産業発展署（Industrial Development Administration, IDA）の主催、台湾デザイン研究院（Taiwan Design Research Institute, TDRI）の運営により実施されています。2014年から国際公募を開始し、現在では世界各国の企業やデザイナーが参加する、アジアを代表するデザインアワードの一つとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344371/images/bodyimage2】
これまでに、Grab、Starbucks Coffee Singapore、日建設計（日本）、TROXUS（米国）、ASUS、Pegatron、ZTE、Mideaなど、世界的企業やブランドが参加しており、グローバル企業がアジア市場におけるデザイン力を発信する重要な舞台として認知されています。
近年は従来のデザインコンペティションの枠を超え、さまざまな産業分野のイノベーターが参加するプラットフォームへと進化しています。昨年の「Best Design of the Year」受賞作品には、台湾のミシュラン・グリーンスター・レストラン「EMBERS」による海洋資源の持続可能性をテーマとした体験型ダイニングプロジェクト「ESSENTIAL」や、雄獅旅行社（Lion Travel）が手がけた阿里山鉄道文化と観光体験を融合した観光列車プロジェクト「Formosensis」などが選ばれました。これらの事例は、デザイン思考が産業の枠を越え、ブランド革新、文化ストーリーテリング、体験価値の創出に貢献することを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344371/images/bodyimage3】
Golden Pin Design Awardは、デザイン思考を通じて新たな価値を創出するあらゆる分野のイノベーターの参加を歓迎しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344371/images/bodyimage4】
■応募概要
・応募受付期間
2026年3月11日（水）～2026年6月15日（月）17:00（台湾時間）
・早期割引締切
2026年5月13日（水）17:00（台湾時間）
・Golden Pin Design Award
2026年12月31日までに市場に投入された製品、または完成したコミュニケーションデザイン、空間デザイン、統合デザインのプロジェクトが対象。企業やデザインチームが応募可能です。受賞作品には「Golden Pin Design Award」マークが授与され、最終審査に進み、最高賞である「Best Design Award」を競います。
・Golden Pin Concept Design Award
2026年12月31日までに実現していない革新的なコンセプトを対象とし、学生、デザイナー、企業が応募可能です。「Best Design Award」受賞3作品には、各30万台湾ドル（約9,300米ドル）の賞金が授与されます。
Golden Pin Design Awardは、授賞式や受賞作品展、Golden Pin Salonシリーズなどを通じて受賞作品を国際的に発信しています。また近年は、デザイナーと企業を結び付けるマッチングイベントも開催し、新たなビジネス機会の創出を支援しています。
世界中のデザイナー、企業、そしてデザイン思考によって価値を創出する多様なチームからの応募を歓迎しています。
・応募および詳細はこちら
https://goldenpin.org.tw/goldenpin/en
・問い合わせ先
Golden Pin Design Award Team
Taiwan Design Research Institute (TDRI)
Zoe Lo, Press Coordinator
E-mail：press.gpaward@tdri.org.tw
配信元企業：財団法人台湾デザイン研究院
本アワードでは、世界中のデザイナー、企業、そして異分野のチームからの応募を広く募集しています。対象部門は、プロダクトデザイン、コミュニケーションデザイン、空間デザイン、統合デザインの4部門。また、未来志向のアイデアを対象とするGolden Pin Concept Design Awardも同時に応募を受け付けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344371/images/bodyimage1】
Golden Pin Design Awardは1981年に台湾で創設され、台湾経済部産業発展署（Industrial Development Administration, IDA）の主催、台湾デザイン研究院（Taiwan Design Research Institute, TDRI）の運営により実施されています。2014年から国際公募を開始し、現在では世界各国の企業やデザイナーが参加する、アジアを代表するデザインアワードの一つとなっています。
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これまでに、Grab、Starbucks Coffee Singapore、日建設計（日本）、TROXUS（米国）、ASUS、Pegatron、ZTE、Mideaなど、世界的企業やブランドが参加しており、グローバル企業がアジア市場におけるデザイン力を発信する重要な舞台として認知されています。
近年は従来のデザインコンペティションの枠を超え、さまざまな産業分野のイノベーターが参加するプラットフォームへと進化しています。昨年の「Best Design of the Year」受賞作品には、台湾のミシュラン・グリーンスター・レストラン「EMBERS」による海洋資源の持続可能性をテーマとした体験型ダイニングプロジェクト「ESSENTIAL」や、雄獅旅行社（Lion Travel）が手がけた阿里山鉄道文化と観光体験を融合した観光列車プロジェクト「Formosensis」などが選ばれました。これらの事例は、デザイン思考が産業の枠を越え、ブランド革新、文化ストーリーテリング、体験価値の創出に貢献することを示しています。
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Golden Pin Design Awardは、デザイン思考を通じて新たな価値を創出するあらゆる分野のイノベーターの参加を歓迎しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344371/images/bodyimage4】
■応募概要
・応募受付期間
2026年3月11日（水）～2026年6月15日（月）17:00（台湾時間）
・早期割引締切
2026年5月13日（水）17:00（台湾時間）
・Golden Pin Design Award
2026年12月31日までに市場に投入された製品、または完成したコミュニケーションデザイン、空間デザイン、統合デザインのプロジェクトが対象。企業やデザインチームが応募可能です。受賞作品には「Golden Pin Design Award」マークが授与され、最終審査に進み、最高賞である「Best Design Award」を競います。
・Golden Pin Concept Design Award
2026年12月31日までに実現していない革新的なコンセプトを対象とし、学生、デザイナー、企業が応募可能です。「Best Design Award」受賞3作品には、各30万台湾ドル（約9,300米ドル）の賞金が授与されます。
Golden Pin Design Awardは、授賞式や受賞作品展、Golden Pin Salonシリーズなどを通じて受賞作品を国際的に発信しています。また近年は、デザイナーと企業を結び付けるマッチングイベントも開催し、新たなビジネス機会の創出を支援しています。
世界中のデザイナー、企業、そしてデザイン思考によって価値を創出する多様なチームからの応募を歓迎しています。
・応募および詳細はこちら
https://goldenpin.org.tw/goldenpin/en
・問い合わせ先
Golden Pin Design Award Team
Taiwan Design Research Institute (TDRI)
Zoe Lo, Press Coordinator
E-mail：press.gpaward@tdri.org.tw
配信元企業：財団法人台湾デザイン研究院
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