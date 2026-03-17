[CA]東京湾アクアラインにおけるＥＴＣ時間帯別料金の社会実験について

令和８年３月１７日

国土交通省道路局高速道路課

千葉県県土整備部道路計画課

東日本高速道路株式会社





[CA]東京湾アクアラインで実施中のＥＴＣ時間帯別料金の社会実験について、現行の料金・実施条件を維持したうえで、令和８年度も社会実験を継続することとしました。

[CA]東京湾アクアラインでは、土日・祝日の特定の時間帯に交通が集中することによって激しい混雑が発生していたことから、特定の時間帯の割引料金を変動させるＥＴＣ時間帯別料金の社会実験を実施しております。

「第５回東京湾アクアライン交通円滑化対策検討会（座長：千葉県県土整備部道路計画課長）」において、令和７年４月からの本社会実験について、混雑の緩和に一定の効果が認められる一方、一定期間の効果を継続的に分析・評価していく必要があるとの方針が示されたため、現行の料金・実施条件を維持した上で、令和８年度も社会実験を継続することとしましたので、お知らせします※。

※国土交通省の予算の状況等によって、見直す場合があります。

社会実験の詳細は以下をご参照ください。

【社会実験内容】（対象期間以外は現行と変わりません）

〇 対象期間：令和９年３月３１日までの土日・祝日 （１月２日、１月３日、振替休日を含む）

〇 対象区間：[CA]東京湾アクアライン 浮島ＩＣ・川崎浮島ＪＣＴ～木更津金田ＩＣ

上り線（木更津→川崎方面） 下り線（川崎→木更津方面）

〇 対象車両：ＥＴＣ車（全車種）

〇 ＥＴＣ時間帯別料金





※一定期間の効果を分析・評価のうえ、対象期間中に実験内容を変更する場合があります。