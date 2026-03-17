AIデータ社、AIファクトリー、「AI ContactPro on IDX」ナレッジ標準化機能で属人化を解消。ベテラン対応事例をAI学習、組織全体で再利用可能に
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、「AI ContactPro on IDX」のナレッジ標準化機能により、属人化していた顧客対応ノウハウを組織資産として蓄積・活用。ベテランオペレーターの対応事例をAIが学習し、誰でも再利用可能な形で標準化します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344393/images/bodyimage1】
▼カスタマーサポート特化型AIプラットフォーム「AI ContactPro on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/contact/
■属人化による組織リスクの深刻化
多くの企業のカスタマーサポート部門では、長年の経験を持つベテランオペレーターに業務が集中する属人化が深刻な問題となっています。複雑な問い合わせや特殊なケースへの対応ノウハウが個人に蓄積され、組織として共有されないため、人材の退職や異動により貴重な知識が失われるリスクが常に存在していました。また、新人教育においても体系化されたマニュアルが不足し、OJTに依存した非効率な教育体制により、戦力化まで長期間を要する構造的課題がありました。
■AIによるナレッジ資産化と標準化
AI ContactPro on IDXのナレッジ標準化機能により、属人化していた顧客対応ノウハウを組織資産として蓄積・活用。ベテランオペレーターの対応事例をAIが学習し、誰でも再利用可能な形で標準化します。
■実現する価値と具体的効果
- 対応品質のバラつき解消 → 全オペレーターが一定水準以上の対応を提供、顧客満足度の安定化
- 新人教育期間の大幅短縮 → 体系化されたナレッジにより、従来の1/3の期間で戦力化を実現
- 組織全体でのノウハウ共有 → 個人に蓄積された暗黙知を形式知化し、組織の競争力向上
- 退職によるナレッジ流出防止 → 人材の流動性に左右されない持続可能な組織運営を実現
■持続可能な組織力強化
優秀なオペレーターのスキルを組織全体で共有し、持続可能なカスタマーサポート体制を構築。人材に依存しない安定した品質提供により、長期的な競争優位性を確立します。
▼▼▼▼動画で見る▼▼▼▼
コールセンターAI, AI ContactPro on IDX コールセンター業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”
https://youtu.be/IyqU3xkNDhs
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています
配信元企業：AIデータ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344393/images/bodyimage1】
▼カスタマーサポート特化型AIプラットフォーム「AI ContactPro on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/contact/
■属人化による組織リスクの深刻化
多くの企業のカスタマーサポート部門では、長年の経験を持つベテランオペレーターに業務が集中する属人化が深刻な問題となっています。複雑な問い合わせや特殊なケースへの対応ノウハウが個人に蓄積され、組織として共有されないため、人材の退職や異動により貴重な知識が失われるリスクが常に存在していました。また、新人教育においても体系化されたマニュアルが不足し、OJTに依存した非効率な教育体制により、戦力化まで長期間を要する構造的課題がありました。
■AIによるナレッジ資産化と標準化
AI ContactPro on IDXのナレッジ標準化機能により、属人化していた顧客対応ノウハウを組織資産として蓄積・活用。ベテランオペレーターの対応事例をAIが学習し、誰でも再利用可能な形で標準化します。
■実現する価値と具体的効果
- 対応品質のバラつき解消 → 全オペレーターが一定水準以上の対応を提供、顧客満足度の安定化
- 新人教育期間の大幅短縮 → 体系化されたナレッジにより、従来の1/3の期間で戦力化を実現
- 組織全体でのノウハウ共有 → 個人に蓄積された暗黙知を形式知化し、組織の競争力向上
- 退職によるナレッジ流出防止 → 人材の流動性に左右されない持続可能な組織運営を実現
■持続可能な組織力強化
優秀なオペレーターのスキルを組織全体で共有し、持続可能なカスタマーサポート体制を構築。人材に依存しない安定した品質提供により、長期的な競争優位性を確立します。
▼▼▼▼動画で見る▼▼▼▼
コールセンターAI, AI ContactPro on IDX コールセンター業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”
https://youtu.be/IyqU3xkNDhs
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています
配信元企業：AIデータ株式会社
プレスリリース詳細へ