電気自動車熱マネジメントシステム市場：2032年に625.88億米ドル規模へ、CAGR13.7%で拡大する統合熱制御領域の成長分析
製品定義と機能領域：車両の「熱」を統合制御するシステムである
電気自動車熱マネジメントシステムとは、電池安全、エネルギー効率、車両信頼性を多様な運転条件下で担保するために、車両内の熱の生成・移送・放散を統合的に制御するシステムである。市場側では、熱マネジメントが航続距離、急速充電の成立性、電池耐久、ユーザー快適性へ直接影響する領域として位置づきが上方シフトし、「サブシステム」から「戦略エネーブラ」へ性格が変化する。技術要素としては、ヒートポンプや統合熱マネジメントシステムの採用が進み、車両熱アーキテクチャは統合化・高度化へ向かう。欧州ではエネルギー効率、低GWP冷媒、統合型の車両熱アーキテクチャを重視するOEM姿勢が需要を刺激し、熱マネジメントの設計思想そのものが市場価値を押し上げる構図である。
駆動要因の三層構造：規制・技術・需要が同じ方向へ収斂する
政策面では欧州を中心に排出規制の強化と電動化目標が市場を押し上げ、低GWP冷媒への移行圧力が熱システム刷新の動因となる。技術面では急速充電プラットフォームの普及と電池高密度化が熱負荷と制御難度を引き上げ、ヒートポンプや統合熱マネジメントといった高度ソリューションの採用が加速する。需要面では長航続・高性能EVへの志向と、地域ごとの気候変動幅への対応が、先進熱ソリューションの導入を後押しする。北米は気候の変動幅が大きいことも背景に、先進熱ソリューションの採用が伸び、同地域市場は2025年の21.1億米ドルから2032年に約75.3億米ドルへ拡大し、2026～2032年にCAGR18.77%で推移する見通しである。
市場規模と成長トレンド：電動化と急速充電が需要を押し上げる構造である
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電気自動車熱マネジメントシステム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/583955/electric-vehicle-thermal-management-system）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが13.7%で、2032年までにグローバル電気自動車熱マネジメントシステム市場規模は625.88億米ドルに達すると予測されている。成長は、EV普及の加速、電池の高エネルギー密度化、急速充電プラットフォームの展開が同時進行し、熱管理の重要性が上がり続ける点にある。用途面ではBEVが特に重要な比重を持ち、エンジン廃熱を前提にできないBEVにおいて、航続距離維持、急速充電の成立、電池耐久の確保に熱制御が不可欠となるため、BEVセグメントは2032年に約416.4億米ドルへ到達し、2025～2032年にCAGR14.52%で推移する見通しである。結果として市場拡大は台数増だけでなく、「高性能化・急速充電化が熱を難しくする」構造要因に支えられる。
図. 電気自動車熱マネジメントシステム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344379/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344379/images/bodyimage2】
図. 世界の電気自動車熱マネジメントシステム市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争格局と地域分布：グローバル大手と地域勢の並存市場である
競争環境は、確立したグローバルサプライヤーと強い地域プレイヤーが同居する中程度の集中市場であり、LP Informationのトップ企業研究センターによると、2025年にトップ10企業が売上ベースで約50.0%を占める構造である。主要企業としてValeo、Hanon Systems、Mahle、Sanhua Holding Group、Yinlun、Aotecar New Energy Technology、DENSO、HASCO、SONGZ、Boschが挙げられる。地域別にはアジア太平洋が最大市場であり、2025年に約170.9億米ドル、2032年に約399.2億米ドルへ拡大し、2026～2032年にCAGR10.89%で推移する見通しである。中国の大規模EV生産、日本・韓国の電動化の進展、サプライチェーンの能力拡張、電池製造の集積とコスト競争力のある熱マネジメント部品供給が同地域の優位を補強する。欧州は2025年の38.4億米ドルから2032年に約102.4億米ドルへ拡大し、2026～2032年にCAGR13.77%で推移する見通しであり、規制とヒートポンプ系システムの普及が需要を下支えする。
電気自動車熱マネジメントシステムとは、電池安全、エネルギー効率、車両信頼性を多様な運転条件下で担保するために、車両内の熱の生成・移送・放散を統合的に制御するシステムである。市場側では、熱マネジメントが航続距離、急速充電の成立性、電池耐久、ユーザー快適性へ直接影響する領域として位置づきが上方シフトし、「サブシステム」から「戦略エネーブラ」へ性格が変化する。技術要素としては、ヒートポンプや統合熱マネジメントシステムの採用が進み、車両熱アーキテクチャは統合化・高度化へ向かう。欧州ではエネルギー効率、低GWP冷媒、統合型の車両熱アーキテクチャを重視するOEM姿勢が需要を刺激し、熱マネジメントの設計思想そのものが市場価値を押し上げる構図である。
駆動要因の三層構造：規制・技術・需要が同じ方向へ収斂する
政策面では欧州を中心に排出規制の強化と電動化目標が市場を押し上げ、低GWP冷媒への移行圧力が熱システム刷新の動因となる。技術面では急速充電プラットフォームの普及と電池高密度化が熱負荷と制御難度を引き上げ、ヒートポンプや統合熱マネジメントといった高度ソリューションの採用が加速する。需要面では長航続・高性能EVへの志向と、地域ごとの気候変動幅への対応が、先進熱ソリューションの導入を後押しする。北米は気候の変動幅が大きいことも背景に、先進熱ソリューションの採用が伸び、同地域市場は2025年の21.1億米ドルから2032年に約75.3億米ドルへ拡大し、2026～2032年にCAGR18.77%で推移する見通しである。
市場規模と成長トレンド：電動化と急速充電が需要を押し上げる構造である
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電気自動車熱マネジメントシステム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/583955/electric-vehicle-thermal-management-system）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが13.7%で、2032年までにグローバル電気自動車熱マネジメントシステム市場規模は625.88億米ドルに達すると予測されている。成長は、EV普及の加速、電池の高エネルギー密度化、急速充電プラットフォームの展開が同時進行し、熱管理の重要性が上がり続ける点にある。用途面ではBEVが特に重要な比重を持ち、エンジン廃熱を前提にできないBEVにおいて、航続距離維持、急速充電の成立、電池耐久の確保に熱制御が不可欠となるため、BEVセグメントは2032年に約416.4億米ドルへ到達し、2025～2032年にCAGR14.52%で推移する見通しである。結果として市場拡大は台数増だけでなく、「高性能化・急速充電化が熱を難しくする」構造要因に支えられる。
図. 電気自動車熱マネジメントシステム世界総市場規模
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図. 世界の電気自動車熱マネジメントシステム市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争格局と地域分布：グローバル大手と地域勢の並存市場である
競争環境は、確立したグローバルサプライヤーと強い地域プレイヤーが同居する中程度の集中市場であり、LP Informationのトップ企業研究センターによると、2025年にトップ10企業が売上ベースで約50.0%を占める構造である。主要企業としてValeo、Hanon Systems、Mahle、Sanhua Holding Group、Yinlun、Aotecar New Energy Technology、DENSO、HASCO、SONGZ、Boschが挙げられる。地域別にはアジア太平洋が最大市場であり、2025年に約170.9億米ドル、2032年に約399.2億米ドルへ拡大し、2026～2032年にCAGR10.89%で推移する見通しである。中国の大規模EV生産、日本・韓国の電動化の進展、サプライチェーンの能力拡張、電池製造の集積とコスト競争力のある熱マネジメント部品供給が同地域の優位を補強する。欧州は2025年の38.4億米ドルから2032年に約102.4億米ドルへ拡大し、2026～2032年にCAGR13.77%で推移する見通しであり、規制とヒートポンプ系システムの普及が需要を下支えする。